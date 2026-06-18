Νέα στοιχεία για τις συνθήκες που προηγήθηκαν της γυναικοκτονίας στη Δράμα έρχονται στο φως μέσα από τις καταθέσεις και τις μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν από κοντά τη ζωή της 45χρονης Αντιγόνης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα αποκάλυψε ο ψυχολόγος που τη συμβούλευε τους τελευταίους μήνες, σκιαγραφώντας το προφίλ του 50χρονου συζύγου της, ο οποίος μετά τη δολοφονία της έβαλε τέλος και στη δική του ζωή.

Μιλώντας στο Mega, ο ψυχολόγος περιέγραψε ton 50χρονο ως έναν άνθρωπο με έντονα χειριστική συμπεριφορά, ο οποίος, σύμφωνα με όσα του είχε μεταφέρει η ίδια η 45χρονη, την υποτιμούσε συστηματικά και δεν έδειχνε ουσιαστικό ενδιαφέρον για εκείνη κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Ο ψυχολόγος που παρακαλουθούσε την 45χρονη αποκάλυψε πως από όσα του είχε πει ο σύζυγός της ήταν ένας χειριστός άνθρωπος

Όπως ανέφερε, παρακολουθούσε συμβουλευτικά την Αντιγόνη από τον Φεβρουάριο, με εβδομαδιαίες συνεδρίες, ενώ το τελευταίο διάστημα οι συναντήσεις τους γίνονταν ανά δύο εβδομάδες.

Μέσα από τις συζητήσεις τους είχε σχηματίσει την εικόνα ενός γάμου που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα και μιας γυναίκας που προσπαθούσε να βρει διέξοδο από μια ιδιαίτερα πιεστική κατάσταση.

«Ο άνθρωπος δεν ήταν σωστός απέναντί της. Στην αρχή έμεναν μαζί για κάποιο διάστημα. Μετά το δέχτηκε ο ίδιος και ο ίδιος έφυγε. Εγώ πίστευα κιόλας ότι δεν θα έφευγε από το σπίτι και της πρότεινα της ίδιας να πάει αλλού. Της είχα πει “βρες εσύ σπίτι και πήγαινε αλλού. Μην περιμένεις, δε νομίζω να φύγει με τέτοια συμπεριφορά”», είπε χαρακτηριστικά.

Ο 50χρονος, σύμφωνα με τον ψυχολόγο, μείωνε συνεχώς και υποτιμούσε τη 45χρονη

Ο ψυχολόγος υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του 50χρονου απέναντι στη σύζυγό του ήταν προβληματική για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με όσα του είχε εξομολογηθεί η 45χρονη, ο σύζυγός της τη μείωνε και τη προσέβαλλε, ενώ η ίδια αισθανόταν ότι δεν είχε ουσιαστική θέση μέσα στη σχέση.

«Έβριζε, την υποτιμούσε. Δεν υπήρχε η κοπέλα στη σχέση. Ερχόταν, από ό,τι μου ανέφερε η ίδια, πού και πού, για να βλέπει τον γιο τους, 17 ετών. Έβρισκε διάφορες δικαιολογίες για να έρχεται στο σπίτι. Αυτή ήθελε να φεύγει από το σπίτι όταν ερχόταν αυτός. Όταν την είδα τελευταία φορά μου είπε ότι ήρθε στο σπίτι. Δεν ήταν πολύ καλά αυτός. Της έλεγε, τέλος πάντων, την παρακαλούσε να τον ξαναδεχτεί στο σπίτι. (…) Ότι δεν αντέχει μακριά της. Και να το ξανασκεφτεί, γιατί δεν μπορεί μακριά της. Τα κλασικά που ακούμε συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις», τόνισε ο ψυχολόγος.

Ο 50χρονος φέρεται επίσης να πίεζε τη γυναίκα για επανασύνδεση, κάτι που η ίδια δεν επιθυμούσε

Δράμα: Η αλλαγή στάσης μετά τον χωρισμό

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η περιγραφή της συμπεριφοράς του δράστη μετά την απομάκρυνσή του από το σπίτι. Σύμφωνα με τον ψυχολόγο, ο 50χρονος άρχισε να εκδηλώνει έντονα την επιθυμία του για επανασύνδεση, ζητώντας επίμονα από τη σύζυγό του να τον δεχτεί ξανά.

Τον τελευταίο καιρό η 45χρονη είχε εκμηστυρευτεί στον ψυχολόγο της ότι ο εν διαστάσει σύζυγός της την είχε απειλήσει

Όπως του είχε μεταφέρει η 45χρονη, ο άνδρας εμφανιζόταν συναισθηματικά φορτισμένος, δηλώνοντας ότι δεν μπορούσε να αντέξει μακριά της και παρακαλώντας την να επανεξετάσει την απόφασή της για τον χωρισμό. Ο ψυχολόγος εκτίμησε ότι το ενδιαφέρον του φάνηκε να εντείνεται όταν αντιλήφθηκε πως η διάλυση του γάμου ήταν πλέον οριστική.

Την τελευταία φορά που η Αντιγόνη τον είδε, όπως είχε αναφέρει στον θεραπευτή της, ο 50χρονος δεν βρισκόταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση και επέμενε να της ζητά να τον συγχωρέσει και να τον δεχτεί πίσω.

«Της είπα να αλλάξει κλειδαριές στο σπίτι. Της είπα να πάρει τα μέτρα της. Να μιλήσει με δικηγόρο. Ήταν έντονες οι καταστάσεις, δεν άντεχε. Κατάφερε κι έφυγε από το σπίτι. Ηρέμησε, χαλάρωσε μετά ο 50χρονος ερχόταν έτσι κάποιες φορές να δει τον μικρό», είπε ο ψυχολόγος.

Δράμα: «Μου είπε ότι είχε ενημερώσει την αστυνομία για τις απειλές»

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο, η 45χρονη του είχε εκμυστηρευτεί ότι το τελευταίο διάστημα δεχόταν απειλές από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Η 45χρονη φέρεται να είχε ενημερώσει τους προϊσταμένους της για τις απειλές και να είχε ζητήσει μετάθεση

Όπως αποκάλυψε, της είχε προτείνει να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές γι' αυτές τις απειλές. Η ίδια φέρεται να του είχε απαντήσει ότι είχε ήδη προβεί σε σχετική ενημέρωση τόσο προς την Αστυνομία όσο και προς την υπηρεσία στην οποία εργαζόταν.

«Υπήρχαν πολλά προβλήματα στην οικογένεια, μεταξύ τους. Εγώ της είχα πει, γιατί μου ανέφερε ότι υπήρχαν κάποιες απειλές από μέρους του το τελευταίο διάστημα που είχε φύγει από το σπίτι ο ίδιος, να ενημερώσει την Αστυνομία. Μου είπε ότι είχε ενημερώσει ήδη και ανέφερε ότι υπήρχε πρόβλημα με κάποιες απειλές», αποκάλυψε ο ψυχολόγος της 45χρονης.

Υποστήριξε επίσης ότι η γυναίκα είχε ζητήσει ακόμη και μετάθεση, προκειμένου να απομακρυνθεί από το περιβάλλον που της προκαλούσε φόβο και πίεση. Μάλιστα, κατά την τελευταία τους συνεδρία, της είχε επαναλάβει την ανάγκη να επιμείνει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, θεωρώντας ότι σε περιπτώσεις έντονων και συγκρουσιακών χωρισμών η απόσταση μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά.

Ο 50χρονος δεν αποδεχόταν τον χωρισμό και πίεζε με διάφορους τρόπου τη γυναίκα για να είναι και πάλι μαζί

«Μου είπε ότι ζήτησε από την Αστυνομία μία φορά να της κάνουν μετάθεση και της είπα μετά ξανά, την τελευταία φορά που τον είδε και ήταν έτσι πιο έντονος “να πας να τους τα πεις, ρε παιδί μου, να ζητήσεις ξανά. Τώρα με αυτά που τους είπες, ότι υπάρχουν απειλές, μήπως τώρα σε στείλουν αλλού, για κάποιο διάστημα, να χαλαρώσουν τα πράγματα” γιατί σε τέτοιους έντονους χωρισμούς χρειάζεται απόσταση», εξήγησε.

Δράμα: Επισκέψεις σε ψυχιάτρους και αναζήτηση στήριξης

Ο ψυχολόγος αποκάλυψε ακόμη ότι το ζευγάρι είχε απευθυνθεί σε δύο διαφορετικούς ψυχιάτρους, έναν στη Δράμα και έναν στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα γνώριζε, η πρωτοβουλία για αυτές τις επισκέψεις είχε προέλθει από τον ίδιο τον 50χρονο, ο οποίος είχε ζητήσει από τη σύζυγό του να τον συνοδεύσει.

Παράλληλα, η Αντιγόνη φαίνεται πως αναζητούσε και πνευματική στήριξη, επισκεπτόμενη συχνά μοναστήρι της περιοχής για προσευχή και περισυλλογή.