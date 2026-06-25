Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό την Τρίτη, καθώς λουόμενοι στην Πάχη Μεγάρων ειδοποίησαν πως ένας ανήλικος με το σωσίβιο του παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και τα κύματα και κινδύνευε μέσα στη θάλασσα.

Βίντεο-ντοκουμέντο του που εξασφάλισε για το STAR ο Γιάννης Σωτηρόπουλος έχει καταγράψει τη στιγμή που δύο άντρες με ένα φουσκωτό προσεγγίζουν τον 14χρονο που κινδύνευε μέσα στη θάλασσα.

Ο μικρός με το σωσίβιο του είχε παρασυρθεί από τα μποφόρ και τα κύματα και είχε φτάσει κοντά σε μια βραχονησίδα, διανύοντας απόσταση 800 μέτρων από την ακτή της Πάχης Μεγάρων, ενώ η μητέρα του κολύμπησε μαζί του, προσπαθώντας να τον φτάσει και να μην τον αφήσει μόνο του.

Οι δύο εθελοντές διασώστες πρώτα ανέβασαν στο φουσκωτό τον μικρό και στη συνέχεια τη μητέρα του.

Ο Παύλος και η μητέρα του, αφού πάτησαν σώοι και αβλαβής το πόδι τους στο λιμάνι της Πάχης Μεγάρων, δεν παρέλειψαν να ευχαριστήσουν όσους τους βοήθησαν.

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