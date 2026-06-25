Μέγαρα: Βίντεο από τη διάσωση 14χρονου που παρασύρθηκε με το σωσίβιό του

Παρασύρθηκε από τα μποφόρ και τα κύματα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στο Λιμενικό για 14χρονο που παρασύρθηκε από ισχυρούς ανέμους στην Πάχη Μεγάρων.
  • Ο ανήλικος είχε φτάσει 800 μέτρα από την ακτή, κοντά σε βραχονησίδα, με το σωσίβιό του.
  • Η μητέρα του κολύμπησε μαζί του προσπαθώντας να τον προσεγγίσει.
  • Δύο εθελοντές διασώστες τον ανέβασαν πρώτα στο φουσκωτό και μετά τη μητέρα του.
  • Και οι δύο είναι ασφαλείς και ευχαρίστησαν τους διασώστες μόλις επέστρεψαν στο λιμάνι.

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό την Τρίτη, καθώς λουόμενοι στην Πάχη Μεγάρων ειδοποίησαν πως ένας ανήλικος με το σωσίβιο του παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και τα κύματα και κινδύνευε μέσα στη θάλασσα.  

Βίντεο-ντοκουμέντο του που εξασφάλισε για το STAR ο Γιάννης Σωτηρόπουλος έχει καταγράψει τη στιγμή που δύο άντρες με ένα φουσκωτό προσεγγίζουν τον 14χρονο που κινδύνευε μέσα στη θάλασσα.  

Μέγαρα: Βίντεο από τη διάσωση 12χρονου που παρασύρθηκε με το σωσίβιό του

Ο μικρός με το σωσίβιο του είχε παρασυρθεί από τα μποφόρ και τα κύματα και είχε φτάσει κοντά σε μια βραχονησίδα, διανύοντας απόσταση 800 μέτρων από την ακτή της Πάχης Μεγάρων, ενώ η μητέρα του κολύμπησε μαζί του, προσπαθώντας να τον φτάσει και να μην τον αφήσει μόνο του.

Διάσωση 12χρονου

Οι δύο εθελοντές διασώστες πρώτα ανέβασαν στο φουσκωτό τον μικρό και στη συνέχεια τη μητέρα του. 

Ο Παύλος και η μητέρα του, αφού πάτησαν σώοι και αβλαβής το πόδι τους στο λιμάνι της Πάχης Μεγάρων, δεν παρέλειψαν να ευχαριστήσουν όσους τους βοήθησαν. 

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