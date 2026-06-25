Μαζί Για Το Παιδί: Δωρεάν Διαδικτυακά Σεμινάρια Για Γονείς

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Μαζί για το Παιδί διοργανώνει τον Ιούλιο δωρεάν διαδικτυακά ψυχο-εκπαιδευτικά σεμινάρια για γονείς, με θεματολογία:

«Αδελφική Σχέση», Δευτέρα 6 Ιουλίου, ώρα 17:00-18:30 | Εγγραφή ΕΔΩ

Οι γονείς ασκούν καταλυτική επίδραση στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Ωστόσο, πέρα από τους γονείς, η παρουσία των αδερφών διαδραματίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στη δόμηση της προσωπικότητάς του. Πρόκειται για μια πολύτιμη αλλά συνάμα και δύσκολη σχέση. Ο αδερφός εκτός από «όμοιος» είναι και «άλλος», εκτός από «φίλος», «σύντροφος στο παιχνίδι» είναι και «ανταγωνιστής, «πηγή ζήλιας».

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της αδελφικής σχέσης και η αναγνώριση και διαχείριση των δύσκολων συναισθημάτων που μπορεί να διακινήσει η παρουσία ενός αδελφού στη ζωή του παιδιού. Θα αναπτυχθούν αποτελεσματικοί τρόποι γονικής παρέμβασης με στόχο την ενίσχυση του αδελφικού δεσμού.

Για γονείς παιδιών στη νηπιακή και σχολική ηλικία.

Για γονείς παιδιών στη νηπιακή και σχολική ηλικία. «Σχολικός Εκφοβισμός», Πέμπτη 9 Ιουλίου, ώρα 17:00-18:30 | Εγγραφή ΕΔΩ

Ο σχολικός εκφοβισμός κάνει ολοένα συχνότερα και εντονότερα την εμφάνισή του στα ελληνικά σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται στο πώς να διαχειριστούν το φαινόμενο, οι γονείς δεν είναι σίγουροι με ποιο τρόπο να στηρίξουν το παιδί τους, με αποτέλεσμα τόσο τα παιδιά που εκφοβίζονται, όσο και τα παιδιά που εκφοβίζουν να μένουν αβοήθητα και το πρόβλημα να διογκώνεται. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, η κατανόηση όλων των πτυχών του σχολικού εκφοβισμού και η βοήθεια στη διασαφήνιση του ρόλου του γονέα.

Για γονείς με παιδιά σε όλες τις ηλικίες και για εφήβους/ες.

Πληροφορίες για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων:

Απαιτείται εγγραφή για κατοχύρωση θέσης.

Με τη δήλωση συμμετοχής και τη συγκατάθεσή των συμμετεχόντων στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, θα σταλεί από την επιστημονική ομάδα του Μαζί για το Παιδί ενημερωτικό email με τις πληροφορίες σύνδεσης για τη διαδικτυακή συμμετοχή.

Τα σεμινάρια είναι ΔΩΡΕΑΝ και θα πραγματοποιηθούν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Πληροφορίες: Στην τηλεφωνική γραμμή 115 25 & στο email: 11525@mazigiatopaidi.gr