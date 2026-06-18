Χαλκιδική: 83χρονη βρέθηκε νεκρή και γυμνή στο σπίτι της - Τι εξετάζεται

Έσπευσε στο σημείο ιατροδικαστής

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Πηγή: thestival.gr / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 83χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή και γυμνή στη Χαλκιδική μετά από εξαφάνιση.
  • Εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή ύστερα από εκτεταμένες έρευνες από αστυνομία και εθελοντές.
  • Η σορός της μεταφέρθηκε για νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.
  • Πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια, αλλά οι έρευνες συνεχίζονται.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης μιας 83χρονης γυναίκας στη Χαλκιδική, καθώς εντοπίστηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή, ύστερα από εκτεταμένες έρευνες. Η ηλικιωμένη είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της, προκαλώντας ανησυχία στους οικείους της, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, στελέχη της Πυροσβεστικής, εθελοντικές ομάδες διάσωσης και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι συμμετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό της. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή όπου είχε θεαθεί για τελευταία φορά, με τις ομάδες να εξερευνούν δύσβατα σημεία, αγροτικούς δρόμους και εκτάσεις με πυκνή βλάστηση, όπως αναφέρει και το thestival.gr

Τελικά, η 83χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε σημείο κοντά στην περιοχή όπου είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατό της αλλά και ιατροδικαστής. Η σορός μεταφέρθηκε για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο που θα μπορούσε να συνδέεται με εγκληματική ενέργεια.

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Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα πρώτα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε εγκληματική πράξη, ωστόσο οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Η υπόθεση έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.

 

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