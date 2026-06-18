Καμπανάκι για την επάρκεια των δημόσιων συντάξεων τα επόμενα χρόνια έκρουσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, επισημαίνοντας ότι το κρατικό σύστημα δύσκολα θα μπορεί από μόνο του να εξασφαλίσει ικανοποιητικό εισόδημα στους μελλοντικούς συνταξιούχους. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τη δημόσια σύνταξη και να καλλιεργήσουν τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση. “Oι δημόσιες συντάξεις, από μόνες τους, δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους” τόνισε συγκεκριμένα ο κ. Στουρνάρας.

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