MasterChef Φίλιπ: «Η γυναίκα μου είναι η ζωή μου» - «Λύγισε» με τον γιο του

Η συγκινητική επανένωση με τον γιο του

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Τι είπε ο Φίλιππος μετά την αποχώρησή του από τον διαγωνισμό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Φίλιπ αποχώρησε από το MasterChef και εξέφρασε τη συγκίνησή του για την εμπειρία και τους ανθρώπους που τον στήριξαν.
  • Βρίσκεται στην Αυστραλία, σχεδιάζει να επιστρέψει στην Ελλάδα τον Αύγουστο με την οικογένειά του.
  • Η αποχώρησή του οφείλεται σε ένα γλυκό που δεν κατάφερε να τον κρατήσει στο παιχνίδι, αλλά κέρδισε φιλίες.
  • Διατηρεί εστιατόριο στην Αυστραλία και σκέφτεται να ασχοληθεί με τη ζαχαροπλαστική.
  • Η σύζυγός του είναι η βασική του στήριξη και η επικοινωνία με τον γιο του τον συγκίνησε ιδιαίτερα.

Λίγες ώρες μετά την αποχώρησή του από το MasterChef, ο Φίλιπ μίλησε στο Breakfast@Star από την Αυστραλία και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το ταξίδι που ολοκληρώθηκε, αλλά και για τους ανθρώπους που τον στήριξαν σε όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του.

MasterChef Φίλιπ: «Η γυναίκα μου είναι η ζωή μου» - «Λύγισε» με τον γιο του

Ο πρώην παίκτης του διαγωνισμού μαγειρικής αποκάλυψε ότι βρίσκεται ήδη πίσω στην Αυστραλία, όπου οι θερμοκρασίες θυμίζουν... χειμώνα, την ώρα που στην Ελλάδα επικρατεί καύσωνας. «Εδώ έχουμε περίπου 8 βαθμούς. Καλό να γυρίσω στην Ελλάδα να ζήσω λίγο το καλοκαίρι σας πάλι», είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας ότι σχεδιάζει να επιστρέψει τον Αύγουστο με την οικογένειά του.

Αναφερόμενος στην αποχώρησή του, ο Φίλιππος παραδέχτηκε πως το γλυκό που επέλεξε να παρουσιάσει δεν κατάφερε να τον κρατήσει στο παιχνίδι. Ωστόσο, όπως τόνισε, το σημαντικότερο κέρδος από το MasterChef δεν ήταν η διάκριση, αλλά οι φιλίες που δημιούργησε.

«Ήταν το καλύτερο πράγμα που πήρα από το παιχνίδι. Δεν περίμενα να δεθούμε τόσο πολύ. Είναι άνθρωποι που θέλω να έχω στη ζωή μου για πάντα. Μας ενώνει η ίδια αγάπη για τη μαγειρική και αυτό είναι κάτι πολύ ξεχωριστό», εξομολογήθηκε.

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι στην Αυστραλία διατηρεί εδώ και 13 χρόνια το δικό του εστιατόριο, ενώ δραστηριοποιείται και στον χώρο του catering. Παρ' όλα αυτά, δεν έκρυψε ότι μετά το MasterChef σκέφτεται να ασχοληθεί περισσότερο και με τη ζαχαροπλαστική, ένα κομμάτι που αγάπησε ιδιαίτερα μέσα στον διαγωνισμό.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που μίλησε για τη σύζυγό του, την οποία χαρακτήρισε «άσο στο μανίκι» της ζωής του.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Philip Vakos (@philipvakos)

«Δε θα μπορούσα να κάνω τίποτα από όλα αυτά χωρίς τη γυναίκα μου. Με υποστήριξε από την πρώτη στιγμή. Κρατούσε το εστιατόριο, την εταιρεία catering, φρόντιζε το παιδί μας και τα έκανε όλα μόνη της όσο εγώ ήμουν στην Ελλάδα. Η γυναίκα μου είναι η ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αποκάλυψε και την πρώτη τους συνομιλία μετά την αποχώρησή του από το παιχνίδι. «Την πήρα τηλέφωνο και μου είπε: "Δεν πειράζει, έλα γρήγορα σπίτι γιατί χρειάζομαι βοήθεια". Δούλευε ασταμάτητα έξι μήνες όσο έλειπα», ανέφερε γελώντας.

MasterChef Φίλιπ: «Η γυναίκα μου είναι η ζωή μου» - «Λύγισε» με τον γιο του

Ακόμη πιο φορτισμένος έγινε όταν μίλησε για τον σχεδόν 4 ετών γιο του. Ο Φίλιππος εξήγησε πως κατά τη διάρκεια του MasterChef μπορούσε να επικοινωνεί μαζί του μόνο μία φορά την εβδομάδα, γεγονός που του στοίχισε πολύ.

«Όταν γύρισα σπίτι, με αγκάλιασε και με κοίταξε στα μάτια. Εγώ έκλαιγα για μισή ώρα και δεν μπορούσα να σταματήσω», αποκάλυψε συγκινημένος.

Μπορεί το ταξίδι του στο MasterChef να ολοκληρώθηκε λίγο πριν τον τελικό, όμως ο Φίλιπ φαίνεται πως κέρδισε κάτι πολύ μεγαλύτερο από έναν τίτλο: εμπειρίες ζωής, δυνατές φιλίες και ακόμη μεγαλύτερη εκτίμηση για την οικογένειά του.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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