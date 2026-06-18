Πειραιάς: Επίθεση 77χρονου με... τρίαινα για μια θέση πάρκινγκ!

Η στιγμή που τα δύο αδέλφια τρέχουν να γλιτώσουν

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (18/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στον Πειραιά, 77χρονος επιτέθηκε με τρίαινα σε δύο γείτονές του για μία θέση πάρκινγκ.
  • Τα δύο αδέλφια προσπάθησαν να αποφύγουν τον ηλικιωμένο, ο οποίος τους κυνηγούσε με τρίαινα 130 εκατοστών.
  • Αυτόπτης μάρτυρας χαρακτήρισε την επίθεση πρωτόγνωρη και απίστευτη.
  • Γείτονες και περαστικοί προσπάθησαν να ηρεμήσουν τον 77χρονο για να μην τραυματίσει τα αδέλφια.
  • Η αστυνομία συνέλαβε τον ηλικιωμένο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Απίστευτες σκηνές εκτιλύχθηκαν στον Πειραιά, όταν ένας ηλικιωμένος επιτέθηκε με... τρίαινα σε δύο γείτονές του, για μία θέση πάρκινγκ. 

Δύο αδέλφια προσπάθησαν να αποφύγουν τον 77χρονο γειτονά τους, που τους κυνηγούσε με αυτή την τρίαινα, μήκους... 130 εκατοστών! Όλα έγιναν για... μια θέση πάρκινγκ. 

Πειραιάς: Αστυνομικοί σώζουν άνδρα πριν πηδήξει από τον 6ο όροφο κτιρίου!

Αυτόπτης μάρτυρας είπε χαρακτηριστικά: «Ένας κύριος μεγάλης ηλικίας επιτέθηκε σε δύο νεαρούς διαπληκτίστηκε μαζί τους. Έβγαλε μία τρίαινα είναι κάτι πρωτόγνωρο δεν το έχει ξαναδεί κανείς αυτό». 

Πειραιάς: Η στιγμή που τα δύο αδέλφια τρέχουν να γλιτώσουν

Πειραιάς: Η στιγμή που τα δύο αδέλφια τρέχουν να γλιτώσουν

Γείτονες και περαστικοί άκουσαν φωνές και προσπάθησαν να ηρεμίσουν τον 77χρονο για να μην ταυματίσει τα δύο αδέλφια. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον ηλικιωμένο.

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Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

 

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