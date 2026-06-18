Πειραιάς: Επίθεση 77χρονου με... τρίαινα για μια θέση πάρκινγκ!

Απίστευτες σκηνές εκτιλύχθηκαν στον Πειραιά, όταν ένας ηλικιωμένος επιτέθηκε με... τρίαινα σε δύο γείτονές του, για μία θέση πάρκινγκ.
Δύο αδέλφια προσπάθησαν να αποφύγουν τον 77χρονο γειτονά τους, που τους κυνηγούσε με αυτή την τρίαινα, μήκους... 130 εκατοστών! Όλα έγιναν για... μια θέση πάρκινγκ.
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Αυτόπτης μάρτυρας είπε χαρακτηριστικά: «Ένας κύριος μεγάλης ηλικίας επιτέθηκε σε δύο νεαρούς διαπληκτίστηκε μαζί τους. Έβγαλε μία τρίαινα είναι κάτι πρωτόγνωρο δεν το έχει ξαναδεί κανείς αυτό».
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Γείτονες και περαστικοί άκουσαν φωνές και προσπάθησαν να ηρεμίσουν τον 77χρονο για να μην ταυματίσει τα δύο αδέλφια. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον ηλικιωμένο.
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Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.
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