Ο Τάσος, μετά από μια συγκλονιστική αναμέτρηση, εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο που οδηγεί στον μεγάλο τελικό του MasterChef 10.

Ο παίκτης που αποκλείστηκε από τη δεύτερη φάση του Ημιτελικού ήταν ο Φίλιπ, ο οποίος αποχώρησε με το κεφάλι ψηλά από τον διαγωνισμό.

Μια απαιτητική δοκιμασία αντιγραφής πιάτου χωρίζει τον Πάνο, τον Γιώργο και τον Χρήστο από το να γίνουν ο δεύτερος φιναλίστ του διαγωνισμού. «Να υποδεχτούμε για πρώτη φορά στον διαγωνισμό τον Ανδρέα Καραπάνο», ανακοινώνει ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Στη συνέχεια του trailer, ο καλεσμένος chef αποκαλύπτει: «Έχουμε φτιάξει ένα πιάτο αποκλειστικά και μόνο για απόψε», προετοιμάζοντας τους διαγωνιζόμενους για μια βραδιά γεμάτη απαιτήσεις και έντονα συναισθήματα.

Ένα πιάτο εμπνευσμένο από το MasterChef

Τρεις φίλοι ετοιμάζονται για την πιο κρίσιμη έως τώρα μαγειρική μονομαχία. «Θα τα δώσω όλα για όλα σήμερα», δηλώνει αποφασισμένος ο Γιώργος. Ο Χρήστος θέλει να απολαύσει τη στιγμή, γι' αυτό και δεν είναι αγχωμένος. «Δεν έχω άγχος, γιατί να έχω άγχος;», τονίζει.

Ο Πάνος γνωρίζει ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και πλέον περιμένει με αγωνία το αποτέλεσμα. «Ξέρω μέσα μου ότι έχω προσπαθήσει όσο περισσότερο μπορούσα», σχολιάζει.

Η αγωνία κορυφώνεται λίγο πριν από την ανακοίνωση του αποτελέσματος, καθώς και οι τρεις διεκδικούν με πάθος μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Ποιος θα διεκδικήσει μαζί με τον Τάσο τον τίτλο του Έλληνα MasterChef και ποιοι θα αποχωρήσουν μια ανάσα πριν από τον τελικό;

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