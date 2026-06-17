MasterChef: Αυτός είναι ο πρώτος παίκτης που περνά στον μεγάλο τελικό!

«Σήμερα δεν είχες αντίπαλο», του είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τάσος είναι ο πρώτος φιναλίστ του MasterChef 10, εξασφαλίζοντας το χρηματικό έπαθλο των 30.000 ευρώ.
  • Στην ημιτελική δοκιμασία, οι παίκτες παρουσίασαν πιάτα με έντονο γευστικό στοιχείο και περίπλοκες τεχνικές.
  • Οι κριτές έδωσαν ομόφωνα το πρώτο εισιτήριο στον Τάσο, αναγνωρίζοντας την ψυχραιμία και την ποιότητα του πιάτου του.
  • Ο Τάσος αφιερώνει την επιτυχία του στους γονείς του, που έχασε σε τροχαίο όταν ήταν 17 ετών.
  • Δηλώνει ότι έδωσε το 250% των προσπαθειών του για να φτάσει στον τελικό.

Η αποψινή δοκιμασία της πρώτης φάσης του Ημιτελικού ζητούσε από τους παίκτες να βγάλουν όποιον μαγειρικό άσο είχαν στο μανίκι τους, παρουσιάζοντας το καλύτερό τους πιάτο, που θα τους εξασφάλιζε το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του MasterChef 10.

Οι κριτές είχαν δύσκολο έργο μπροστά τους, καθώς σε όλα τα πιάτα υπήρχε έντονο το στοιχείο της γεύσης, με τους πέντε διεκδικητές του τίτλου να εφαρμόζουν αποτελεσματικά περίπλοκες τεχνικές και ταυτόχρονα να εξυπηρετούν το ζητούμενο της εμφάνισης.

«Με τη φόρα της κόκκινης μπριγάδας, σε ατομικό όμως πλέον επίπεδο, κρατήσατε καθαρό το μυαλό, ψυχραιμία και φέρατε νόστιμα πιάτα. Θετικό και αρνητικό της ημέρας. Θετικό ότι είχαμε πέντε ωραίες ιδέες με μικρές αδυναμίες. Το αρνητικό είναι ότι από μια τέτοια καλή προσπάθεια ένας από εσάς σήμερα δυστυχώς θα αποχωρήσει», σημείωσε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Ο πρώτος φιναλίστ του MasterChef 10, που αυτομάτως «κλειδώνει» το χρηματικό έπαθλο των 30.000 ευρώ, είναι ο Τάσος. Ο 29χρονος διαγωνιζόμενος δημιούργησε ένα πιάτο που τα είχε όλα, με τους τρεις κριτές να του δίνουν ομόφωνα το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό.

MasterChef: Η αντίδραση του Τάσου μετά την πρόκριση στον τελικό!

MasterChef: Η αντίδραση του Τάσου μετά την πρόκριση στον τελικό!

«Μαγείρεψες πολύ ψύχραιμα και κατάφερες, πολύ ήσυχα, να ανεβάσεις τον βαθμό δυσκολίας του πιάτου σου και, ομόφωνα και από τους τρεις μας, να πάρεις το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Σήμερα δεν είχες αντίπαλο», του είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Πλέον ο Τάσος έχει στραμμένα τα μάτια του στο τρόπαιο, το οποίο θέλει να αφιερώσει σε κάποιους ανθρώπους εκεί ψηλά, όπως είπε, εννοώντας τους γονείς του, τους οποίους έχασε σε τροχαίο σε ηλικία 17 ετών.

Ο Τάσος είναι ο πρώτος φιναλίστ του MasterChef 10!

Ο Τάσος είναι ο πρώτος φιναλίστ του MasterChef 10!

«Δεν ήθελα κάτι παραπάνω στη ζωή μου όλη. Αλήθεια. Είναι αυτό που ζητούσα. Είναι κάθε φορά που έμπαινα και κοιτούσα το τρόπαιο. Το ήθελα, το ζητούσα, το έλεγα συνέχεια. Τα έδωσα όλα για να φτάσω στον τελικό. Το 250% έδωσα. Έπεσα, ξανασηκώθηκα και φτάνει η στιγμή που γίνεται. Είμαι ο πρώτος φιναλίστ του τελικού. Το απέδειξα, το έκανα, έφτασα. Έχω δώσει υπόσχεση σε κάποιους ανθρώπους εκεί ψηλά, οπότε πρέπει να φτάσω. Πρέπει να το κάνω», δήλωσε συγκινημένος.

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