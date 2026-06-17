Ο Τάσος εξασφάλισε πρώτος απ' όλους την πρόκριση στον τελικό του MasterChef 10. Οι παίκτες που θα έχουν σίγουρα μια δεύτερη και τελευταία ευκαιρία να διεκδικήσουν το δεύτερο «χρυσό» εισιτήριο είναι ο Πάνος και ο Χρήστος, έχοντας κάνει τη δεύτερη και τρίτη καλύτερη προσπάθεια αντίστοιχα.

Τελευταίος στον εξώστη, με την τέταρτη καλύτερη προσπάθεια, ανέβηκε και ο Γιώργος, πράγμα που σημαίνει ότι ο Φίλιπ να αποχωρεί από τον διαγωνισμό, κατακτώντας την τιμητική 5η θέση.

MasterChef: Ο Φίλιπ αποχώρησε συγκινημένος από τον διαγωνισμό

«Δεν περίμενα, στα 43 μου χρόνια, να ξαναζήσω το MasterChef και να το ζήσω εδώ στην Ελλάδα. Οι ρίζες μου είναι εδώ. Ήρθα και μαγείρεψα με την καρδιά μου κι έφτασα στην 5άδα. Αυτό ήθελα. Είμαι γεμάτος. Είμαι ευχαριστημένος», δήλωσε ο Φίλιπ, μη μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή του.

Ο ίδιος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σύζυγό του, η οποία κρατούσε όλο αυτό το διάστημα το εστιατόριό τους στην Αυστραλία.

«Δε θα μπορούσα να έχω έρθει εδώ χωρίς τη γυναίκα μου. Ο δικός μου άσος στο μανίκι είναι η γυναίκα μου», τόνισε και συμπλήρωσε: «Τα παιδιά είναι φίλοι που θα έχω για όλη τη ζωή μου, γιατί το καλύτερο πράγμα που πήρα από εδώ ήταν ότι γνώρισα όλους εσάς. Δεν ήθελα να ξανακλάψω, αλλά έρχεται».

Οι κριτές ευχαρίστησαν τον Φίλιπ για τα γλυκά που έφαγαν από τα χεράκια του, με τον ίδιο να αποκαλύπτει πως με τη γυναίκα της ζωής του σκέφτονται να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ανοίγοντας ένα μικρό ζαχαροπλαστείο με παραδοσιακά γλυκά στην Ελλάδα.

Ο Φίλιπ κατέκτησε την 5η θέση στο MasterChef 10

Έχοντας εμπειρία από το ελληνικό και το αυστραλιανό MasterChef, ο 43χρονος εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο μιας τρίτης συμμετοχής.

«Θα μου λείψει, γιατί δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Το MasterChef είναι η καλύτερη εμπειρία που μπορείς να έχεις στη ζωή σου. Είναι πολύ δύσκολο να πεις αντίο», δήλωσε ο Φίλιπ.

Ενώ λίγο πριν φύγει, φίλησε τη λευκή ποδιά του, αποχαιρετώντας παράλληλα τους συμπαίκτες του, με τους οποίους έζησε για πέντε μήνες και δέθηκε μαζί τους.

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