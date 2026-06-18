Άση Μπήλιου: O Xείρωνας επιστρέφει στον Ταύρο μετά από πολλά χρόνια

«Πάμε από το “ποιος είμαι” στο “τι αξίζω”»

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Άση Μπήλιου: Όσα είπε στο Breakfast@Star για το πέρασμα του Xείρωνα στον Ταύρο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χείρωνας επιστρέφει στον Ταύρο μετά από πολλές δεκαετίες, με τελευταία παρουσία στα τέλη της δεκαετίας του '70 και αρχές του '80.
  • Η Άση Μπήλιου αναφέρει ότι ο Χείρωνας μεταβαίνει από τον Κριό στον Ταύρο, εστιάζοντας στη μετάβαση από την αναζήτηση ταυτότητας στην αξία.
  • Ο Χείρωνας φέρνει στην επιφάνεια ανασφάλειες και τραύματα που σχετίζονται με τα οικονομικά, χωρίς να τιμωρεί, αλλά για να βοηθήσει στην αυτογνωσία.
  • Η επιρροή του Χείρωνα σχετίζεται με την αλληλεπίδραση ψυχής και σώματος, αποκαλύπτοντας πώς σωματοποιούνται τα τραύματα.
  • Ο Χείρωνας θα παραμείνει στον Ταύρο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η Άση Μπήλιου μίλησε σήμερα στο Breakfast@Star για το πέρασμα του Χείρωνα στον Ταύρο μετά από πολλές δεκαετίες. 

Δείτε αναλυτικά τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Ο Χείρωνας περνά στο ζώδιο του Ταύρου για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, μετά από πολλές δεκαετίες, τελευταία φορά ήταν στα τέλη της δεκαετίας του '70, αρχές της δεκαετίας του '80. Όσοι έχουν γεννηθεί εκεί '77, '78, '80, '81, '82, έχουν τον Χείρωνα στον Ταύρο. 

Άση Μπήλιου: O Xείρωνας επιστρέφει στον Ταύρο μετά από πολλά χρόνια

Ο Χείρωνας λοιπόν επιστρέφει πάλι σε αυτό το ζώδιο, φεύγει από το ζώδιο του Κριού που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, και πάμε από το “ποιος είμαι” που είναι πάντα ο Κριός, στο “τι αξίζω”, γιατί ο Ταύρος έχει να κάνει με την αξία, το αξιακό μας σύστημα έχει να κάνει και με το χρήμα, τα οικονομικά και όλα αυτά», είπε αρχικά η αστρολόγος.

Στη συνέχεια, υπενθύμισε ότι «ο Χείρωνας στη μυθολογία ήταν ο πληγωμένος θεραπευτής, που δεν μπορούσε όμως στην πραγματικότητα να βοηθήσει τον εαυτό του, βοηθούσε όμως τους άλλους και μέσω της θεραπείας των άλλων, με κάποιο τρόπο ήταν σαν να γιατρευόταν και η δική του η πληγή».

Πώς θα μας επηρεάσει ο Χείρωνας στον Ταύρο

Ο Χείρωνας «βγάζει στην επιφάνεια, στο προσκήνιο, όλες τις ανασφάλειες που μπορεί να έχουμε, τα τραύματα που μπορεί να έχουμε, που σχετίζονται κυρίως με τα οικονομικά. Δεν το κάνει αυτό για να μας τιμωρήσει. Φωτίζει κάποιες ανασφάλειες μας, ώστε να χτίσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο τη ζωή μας και να καταλάβουμε ότι η αξία μας δεν πρέπει να εξισώνεται με τον τραπεζικό μας λογαριασμό», εξήγησε η Άση Μπήλιου.

«Ακόμη έχει να κάνει με τον τρόπο που αλληλοεπιδρά η ψυχή και το σώμα. Πώς σωματοποιούμε τα τραύματά μας, τις απορρίψεις κτλ», συμπλήρωσε.

Στη θέση αυτή θα μείνει μέχρι τον Σεπτέμβριο και του χρόνου θα εγκατασταθεί στον Ταύρο. 
 

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