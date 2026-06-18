Σωτήρης Τσόγκας: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του ηθοποιού

Ο ηθοποιός πέθανε ξαφνικά

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Επιμέλεια STAR.GR
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Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος του σπουδαίου ηθοποιού Σωτήρη Τσόγκα ο οποίος ήταν από τους πιο σπουδαίους θεατράνθρωπους. 

Πέθανε ο ηθοποιός Σωτήρης Τσόγκας


Η κηδεία του  καταξιωμένου ηθοποιού  που ήταν και σύζυγος της ηθοποιού Μαίρης Ραζή, θα γίνει το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 12:00 στο δημοτικό κοιμητήριο Ζωγράφου.

Ο Σωτήρης Τσόγκας με την κόρη του Κοραλία και τη σύζυγό του Μαίρη Ραζή/ φωτογραφία από NDP

Ο Σωτήρης Τσόγκας με την κόρη του Κοραλία και τη σύζυγό του Μαίρη Ραζή/ φωτογραφία από NDP


«Η οικογένεια, οι συνεργάτες και οι σπουδαστές του θεάτρου ΠΡΟΒΑ θρηνούν τον συνιδρυτή του τον μεγάλο θεατράνθρωπο Σωτήρη Τσόγκα. Το θεατρικό σανίδι ήταν το σπίτι του. Ένας δημιουργός με όλη τη σημασία της λέξης. Άνθρωπος με ευγένεια, ήθος και αξιοπρέπεια, πολυβραβευμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης με αρχές και σεβασμό προς τους συνεργάτες του, καθηγητής σπουδαίος στην τέχνη της υποκριτικής και ερευνητής αγωγής λόγου. Μοναδικός γνώστης της ελληνικής γλώσσας, συγγραφέας και ποιητής. Ο έρωτας του για τη θεατρική τέχνη στην ολότητα της ήταν αυτός που τον κατέστησε έναν από τους πλέον καταξιωμένους καλλιτέχνες στην Ελλάδα για περισσότερα από 50 χρόνια» ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένειά του.

Νάντια Αντωνίου-Μαίρη Ραζή-Σωτήρης Τσόγκας-Κυριάκος Ντούμος-Σταμάτης Νάντια Αντωνίου-Μαίρη Ραζή-Σωτήρης Τσόγκας-Κυριάκος Ντούμος-Σταμάτης Μαλέλης

Νάντια Αντωνίου-Μαίρη Ραζή-Σωτήρης Τσόγκας-Κυριάκος Ντούμος-Σταμάτης Νάντια Αντωνίου-Μαίρη Ραζή-Σωτήρης Τσόγκας-Κυριάκος Ντούμος-Σταμάτης Μαλέλης


Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης αναφέρεται ότι: «Η οικογένεια του: η σύζυγος του ηθοποιός Μαίρη Ραζή σύντροφος ζωής και επί σκηνής για 42 χρόνια, που τον ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά και μαζί ίδρυσαν το θέατρο ΠΡΟΒΑ, η κόρη του ηθοποιός Κοραλία Τσόγκα που τον λάτρεψε και τον ακολούθησε σε κάθε του βήμα στον χώρο του θεάτρου, ο εγγονός του Περσέας Τσόγκας Μάινας (ένας μικρός εκκολαπτόμενος Τσόγκας, όπως συνήθιζε να λέει η Μαίρη Ραζή), η αδελφή του Νανά Τσόγκα πάντα δίπλα του, η Αγγελική Ραζή και ο ηθοποιός Υάκινθος Μάινας ο γαμπρός του, άρρηκτα δεμένοι με τον Σωτήρη Τσόγκα και τον πολύτιμο θεσμό της οικογένειας, θα πουν το τελευταίο αντίο στην εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 12:00 στο δημοτικό κοιμητήριο Ζωγράφου».

Σωτήρης Τσόγκας, Μαίρη Ραζή/ φωτογραφία από NDP 

Σωτήρης Τσόγκας, Μαίρη Ραζή/ φωτογραφία από NDP 


Ο Σωτήρης Τσόγκας είχε παίξει στις τηλεοπτικές σειρές “Ανάμεσα σε τρεις γυναίκες”, “Η Βεντέτα”, “Μαντώ Μαυρογένους”,  “Οι Ιερόσυλοι” ενώ και στο θέατρο είχε σημειώσει λαμπρή καριέρα με τα έργα  “Ένα παράξενο τάμα”, “Ό,τι πεις αγάπη μου    “, “Κεκλεισμένων των θυρών”,  “Το δωμάτιο με τους μανδαρίνους” , “Απαγορευμένο Τετράδιο”, “Η Λοκαντιέρα”, “Σιωπηλές Κραυγές, “Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού” , “Το τέρας και εγώ”.     
 

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ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ
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ΜΑΙΡΗ ΡΑΖΗ
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