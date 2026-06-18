Η Άννα από την Αργυρούπολη πήγε στο Cash or Trash στο παιχνίδι που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα φέρνοντας βινύλια για εκμάθηση αγγλικών στον ύπνο δηλαδή υπνοπαιδεία.
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Η υπνοθεραπεία άλλωστε είναι μία μορφή καθοδηγούμενης ύπνωσης ή χαλάρωσης που σε μεγάλο βαθμό είναι επηρεασμένη από το έργο του Σίγκμουντ Φρόυντ.
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Το βινύλιο έχει χρονοδιακόπτη τον οποίο κάποιος μπορούσε να ρυθμίσει από πριν και να ακούει ξένες γλώσσες στον ύπνο του. Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε το αντικείμενο γύρω στα 105 ευρώ, 80 ευρώ το βαλιτσάκι και πέντε ευρώ τον κάθε δίσκο.
Πώς είδαν όμως τα πρωτότυπα βινύλια οι υποψήφιοι αγοραστές; Κατάφερε τελικά η Άννα να τα πουλήσει;
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