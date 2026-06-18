Η Άννα από την Αργυρούπολη πήγε στο Cash or Trash στο παιχνίδι που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα φέρνοντας βινύλια για εκμάθηση αγγλικών στον ύπνο δηλαδή υπνοπαιδεία.

Η υπνοθεραπεία άλλωστε είναι μία μορφή καθοδηγούμενης ύπνωσης ή χαλάρωσης που σε μεγάλο βαθμό είναι επηρεασμένη από το έργο του Σίγκμουντ Φρόυντ.

Το βινύλιο έχει χρονοδιακόπτη τον οποίο κάποιος μπορούσε να ρυθμίσει από πριν και να ακούει ξένες γλώσσες στον ύπνο του. Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε το αντικείμενο γύρω στα 105 ευρώ, 80 ευρώ το βαλιτσάκι και πέντε ευρώ τον κάθε δίσκο.

Πώς είδαν όμως τα πρωτότυπα βινύλια οι υποψήφιοι αγοραστές; Κατάφερε τελικά η Άννα να τα πουλήσει;

Δείτε το Cash or Trash