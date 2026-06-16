H Φανή ήρθε στο Cash or Trash φέρνοντας μία “τουλούμπα” όχι όμως το γλυκό αλλά μία αντλία νερού.

Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε την τιμή του αντικειμένου στα 120 ευρώ. Η Φανή βρήκε πολύ καλή την εκτίμηση του Θάνου και πήγε με αυτοπεποίθηση στους υποψήφιους αγοραστές.

Η Φανή έφερε στο Cash or Trash μία αντλία

H Άντα Πανά ανέφερε πως το αντικείμενο θυμίζει γλυπτό, ενώ στην Άννα- Μαρία Ρογδάκη θύμισε κάτι από τη σειρά “Το μικρό σπίτι στο Λιβάδι”.

“Ήμουν πέντε ετών και το είδα στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατάφερε όμως η Φανή να πουλήσει το αντικείμενό της;

Δείτε το Cash or Trash