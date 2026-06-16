H Φανή ήρθε στο Cash or Trash φέρνοντας μία “τουλούμπα” όχι όμως το γλυκό αλλά μία αντλία νερού.
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Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε την τιμή του αντικειμένου στα 120 ευρώ. Η Φανή βρήκε πολύ καλή την εκτίμηση του Θάνου και πήγε με αυτοπεποίθηση στους υποψήφιους αγοραστές.
Η Φανή έφερε στο Cash or Trash μία αντλία
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H Άντα Πανά ανέφερε πως το αντικείμενο θυμίζει γλυπτό, ενώ στην Άννα- Μαρία Ρογδάκη θύμισε κάτι από τη σειρά “Το μικρό σπίτι στο Λιβάδι”.
“Ήμουν πέντε ετών και το είδα στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι” ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κατάφερε όμως η Φανή να πουλήσει το αντικείμενό της;
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