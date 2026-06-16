Cash or Trash: Το αντικείμενο που θυμίζει το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι»!

Κατάφερε η Φανή να πουλήσει την «τουλούμπα»

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H Φανή ήρθε στο Cash or Trash φέρνοντας μία “τουλούμπα” όχι όμως το γλυκό αλλά μία αντλία νερού.

Η Λαμπρινή ζήτησε 1euro παραπάνω από τις προσφορές για τα «δίδυμα κορίτσια»

Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε την τιμή του αντικειμένου στα 120 ευρώ. Η Φανή βρήκε πολύ καλή την εκτίμηση του Θάνου και πήγε με αυτοπεποίθηση στους υποψήφιους αγοραστές.

Η Φανή έφερε στο Cash or Trash μία αντλία 

Η Φανή έφερε στο Cash or Trash μία αντλία 


Cash or Trash: Η Μαριαλένα Είναι Θαυμάστρια Του Δεμερτζή - Video

H Άντα Πανά ανέφερε πως το αντικείμενο θυμίζει γλυπτό, ενώ στην Άννα- Μαρία Ρογδάκη θύμισε κάτι από τη σειρά “Το μικρό σπίτι στο Λιβάδι”. 

“Ήμουν πέντε ετών και το είδα στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι” ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Κατάφερε όμως η Φανή να πουλήσει το αντικείμενό της; 

Δείτε το Cash or Trash 

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Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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