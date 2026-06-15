Η Λαμπρινή ζήτησε 1euro παραπάνω από τις προσφορές για τα «δίδυμα κορίτσια»

Ποιοι διεκδίκησαν στο Cash or Trash τα «δίδυμα κορίτσια»;

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Επιμέλεια STAR.GR
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Στο Cash or Trash, την εκπομπή που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα ήρθε η Λαμπρινή και έφερε όπως η ίδια είπε “δίδυμα κορίτσια”. Πρόκειται για δύο αγαλματάκια ένα μαύρο και ένα λευκό!

Cash or Trash: Η... κοντακτιέρα του Ρόμπερτ Ζερβού εντυπωσιασε τους buyers!


Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε πως τα δύο αγαλματίδια μπορούν να πιάσουν μέχρι 300 ευρώ. Ο Θάνος Μαρίνης ενθουσιάστηκε και είπε στη Λαμπρινή πως δίνει 280 για να τα αποκτήσει.

H Λαμπρινή στο Cash or Trash με τους υποψήφιους αγοραστές

H Λαμπρινή στο Cash or Trash με τους υποψήφιους αγοραστές


Η Λαμπρινή είπε πως δεν τα δίνει σε τέτοια τιμή. Τότε είπε πως θα ήθελε 320 ευρώ με σκοπό όμως να πετύχει τα 300. Τότε ο Θάνος Μαρτίνης είπε πως δίνει τα 300 για να τα αποκτήσει και τότε η Λαμπρινή είπε πως θα τα δώσει με 301. Τα κατάφερε η Λαμπρινή να τα πουλήσει; 

Δείτε το Cash or Trash 


 


 

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