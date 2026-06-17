Εμφανώς αδυνατισμένη και άκρως ευδιάθετη η Έλενα Παπαρίζου εμφανίστηκε στο Tae Kwon Do για τα MAD VMA 2026.Η ποπ τραγουδίστρια ξεσήκωσε τα πλήθη ερμηνεύοντας το νέο της τραγούδι «Αλήθεια τώρα;» ξεσηκώνοντας μικρούς και μεγάλους.

Η τραγουδίστρια μετέτρεψε τη σκηνή σε ένα ασταμάτητο dance party.

To star.gr και η δημοσιογράφος Κατερίνα Καραγιάννη είναι στα Μουσικά βραβεία και μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις. Tη μουσική βραδιά θα παρουσιάζει ο Θέμης Γεωργαντάς, με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη.

H Έλενα Παπαρίζου στα MAD VMA 2026

Το πρώτο βραβείο της βραδιάς θα δώσει η Κατερίνα Καραβάτου.

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Καραγιάννη

Κάμερα: Άμπερ Ντόκου