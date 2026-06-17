MAD VMA 2026: Η Έλενα Παπαρίζου ευδιάθετη παρουσίασε το νέο της τραγούδι

Εμφανώς αδυνατισμένη και ευδιάθετη στα Μουσικά Βραβεία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έλενα Παπαρίζου εμφανίστηκε ευδιάθετη και αδυνατισμένη στα MAD VMA 2026.
  • Ερμήνευσε το νέο της τραγούδι "Αλήθεια τώρα;" και ενθουσίασε το κοινό.
  • Η εμφάνιση της μετατράπηκε σε ένα ασταμάτητο dance party.
  • Η εκδήλωση παρουσιάζεται από τον Θέμη Γεωργαντά και τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη.
  • Η Κατερίνα Καραβάτου θα απονείμει το πρώτο βραβείο της βραδιάς.

Εμφανώς αδυνατισμένη και άκρως ευδιάθετη η Έλενα Παπαρίζου εμφανίστηκε στο Tae Kwon Do για τα MAD VMA 2026.Η ποπ τραγουδίστρια ξεσήκωσε τα πλήθη ερμηνεύοντας το νέο της τραγούδι «Αλήθεια τώρα;» ξεσηκώνοντας μικρούς και μεγάλους. 

MAD VMA 2026: Η Έλενα Παπαρίζου ευδιάθετη παρουσίασε το νέο της τραγούδι

Η τραγουδίστρια μετέτρεψε τη σκηνή σε ένα ασταμάτητο dance party.

To star.gr και η δημοσιογράφος Κατερίνα Καραγιάννη είναι στα Μουσικά βραβεία και μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις. Tη μουσική βραδιά θα παρουσιάζει ο  Θέμης Γεωργαντάς, με τη  Χρυσηίδα Γκαγκούτη.

H Έλενα Παπαρίζου στα MAD VMA 2026

H Έλενα Παπαρίζου στα MAD VMA 2026

Το πρώτο βραβείο της βραδιάς θα δώσει η Κατερίνα Καραβάτου. 

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Καραγιάννη

Κάμερα: Άμπερ Ντόκου 

 

 

 

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