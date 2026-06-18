Πριν από λίγες μέρες η Έμιλι έγινε 35 ετών/ βίντεο από ΕΡΤ

Την Ελλάδα επέλεξε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι για να κάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές όπως άλλωστε κάθε χρόνο. Το διεθνούς φήμης μοντέλο- ηθοποιός όπως αποκάλυψε στα social media βρίσκεται στη Σίφνο.



«Επέστρεψα στο αγαπημένο μου νησί (Μαγιόρκα), ενώ δοκιμάζω και κάποια νέα (Ελλάδα)» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που μοιράστηκε με τους θαυμαστές της.



Η Αμερικανίδα που έγινε γνωστή με την εμφάνισή της στο μουσικό βίντεο του Robin Thicke “Blurred Lines” το οποίο έγινε νούμερο 1 τραγούδι για το 2013 σε πολλές χώρες, χόρτασε ήλιο και θάλασσα. Έκανε τις βουτιές της, δοκίμασε τα αγαπημένα της cocktail και απόλαυσε ελληνικά μαγειρευτά φαγητά.



H Έμιλι, δείχνει μία ιδιαίτερη προτίμησε στη χώρα μας γι' αυτο και έχει έρθει τέσσερις φορές.

Το 2016 το διεθνούς φήμης μοντέλο πήγε στην Κρήτη και τη Σαντορίνη. Το 2018 στη Μύκονο, Φέτος τον Ιανουάριο του 2026 έφτασε στην Αθήνα μαζί με τον σύντροφό της τον Ελληνογάλλο σκηνοθέτη Ρομέν Γαβράς και τώρα ανέβασε φωτογραφίες από τη Σίφνο.