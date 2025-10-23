Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Ποζάρει γυμνή για περιοδικό - Δείτε φωτογραφίες

Γυμνή εμφανίζεται η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στη φωτογράφιση για το περιοδικό Beyond Noise. Το 34χρονο μοντέλο πόζαρε χωρίς ρούχα στον φωτογραφικό φακό καλύπτοντας με τα χέρια της τα απόκρυφα σημεία στο κορμί της.

Σε μια άλλη φωτογραφία, βλέπουμε τη Ραταϊκόφσκι να ποζάρει τόπλες, όρθια, φορώντας μόνο το κάτω εσώρουχό της και να καλύπτει το στήθος της με τα χέρια. Μία ζώνη αξίας 2.100 ευρώ ολοκληρώνει το look της.



«Η Έμιλι δεν ήταν ποτέ flat. Υποστήριξε τον σοσιαλιστή Μπέρνι Σάντερς, όταν το μεγαλύτερο μέρος του Χόλιγουντ ήταν προσηλωμένο στη Χίλαρι, συνελήφθη για διαμαρτυρία κατά του διορισμού του Μπρετ Κάβανο στο Ανώτατο Δικαστήριο, μετά από κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, και μοιράζεται συνεχώς τις κριτικές της σκέψεις μαζί με σέξι selfie. Παρουσίαζε ένα podcast για τη φιλοσοφία, την πολιτική και τον σύγχρονο φεμινισμό, και συνεργάζεται στενά με τη Λένα Ντάναμ, της οποίας το έργο και η δημόσια εικόνα αποτελούν μια πολιτική δήλωση για το τι σημαίνει να είσαι σύγχρονη γυναίκα» γράφει το περιοδικό για το ακριβοπληρωμένο μοντέλο.