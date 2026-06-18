Πατήρ Αντώνιος: Σε δίκη για την οικονομική διαχείριση της «Κιβωτού»

Το βούλευμα κάνει λόγο για υπεξαίρεση και ξέπλυμα

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)
"Κιβωτός του Κόσμου": Σε δίκη για οικονομικές ατασθαλείες ο Πατέρας Αντώνιος /ERT

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Την παραπομπή σε δίκη για βαριά οικονομικά αδικήματα του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου πατρός Αντωνίου, της συζύγου του και ενός υπαλλήλου του Οργανισμού, αποφάσισε με βούλευμα του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Οι δικαστές του Συμβουλίου, αποδεχόμενοι την παραπεμπτική -για ιδιοποίηση ποσών, κακοδιαχείριση και ατασθαλίες στα οικονομικά της Κιβωτού- εισαγγελική εισήγηση, διατάσσουν να δικαστεί ο πατέρας Αντώνιος και οι δύο συγκατηγορούμενοι του, για σωρεία κατηγοριών, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

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Σύμφωνα με το βούλευμα (αριθμός 2293/2026) οι κατηγορούμενοι πρέπει να λογοδοτήσουν για αδικήματα που, ανά περίσταση, αφορούν: απιστία κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, ηθική αυτουργία στην ανωτέρω πράξη, συνέργεια σε απιστία κατ’ εξακολούθηση, υπεξαίρεση αντικειμένου που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως διαχειριστή ξένης περιουσίας κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, ηθικής αυτουργίας στην ανωτέρω πράξη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Με την απόφαση τους οι δικαστές, διατάσσουν να διατηρηθεί η ισχύς του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που έχει επιβληθεί στον πατέρα Αντώνιο αλλά και στην πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή.

Κατά την κρίση των δικαστών, η κατηγορία της νομιμοποίησης παράνομου χρήματος που αποδίδεται στους κατηγορούμενους, φέρεται να αφορά σε ποσά που ανέρχονται στα 225.000 ευρώ.

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Στο βούλευμα εκτίθεται η κρίση των μελών του Συμβουλίου, ότι ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση, ουσιαστικά, είναι ο κληρικός, ο οποίος αποφάσιζε για κάθε οικονομική κίνηση που γινόταν, με εκτελεστικό όργανο την πρεσβυτέρα.

Όπως ανέφερε ο εισαγγελικός λειτουργός στην πρόταση του, ο πατέρας Αντώνιος «με πειθώ και φορτικότητα προκάλεσε την απόφαση στην συγκατηγορούμενη σύζυγό του, ενώ η τελευταία είχε την ιδιότητα της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και της νομίμου εκπροσώπου τής αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία ”Κιβωτός του Κόσμου” , να προβεί σε ενέργειες, οι οποίες προκάλεσαν εν γνώσει τους, βέβαιες ζημιές στην περιουσία του οργανισμού κατά παράβαση των κανόνων της επιμελούς διαχείρισης».

Στο βούλευμα παρατίθενται εκτενώς οι επίμαχες ενέργειες, όπως οι εργασίες αποπεράτωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του κληρικού με χρήματα της Κιβωτού, η πρόσληψη υπαλλήλου μισθοδοτούμενου από λογαριασμούς του Οργανισμού, για τη συντήρηση ακινήτου ιδιοκτησίας του πατέρα Αντώνιου.

Οι δικαστές αναφέρονται σε χρηματικες καταβολές του κληρικού και της συζύγου του, ύψους 200 χιλιάδων ευρώ, στον συγκατηγορούμενό τους, και υπάλληλο του οργανισμού, από τους λογαριασμούς της ΜΚΟ «μολονότι ο τελευταίος δεν παρείχε αντίστοιχης αξίας υπηρεσίες».

Επίσης το Συμβούλιο αναφέρεται:

  • Στην ιδιοποίηση παρανόμως χρημάτων ύψους περίπου 100.000 ευρώ της Κιβωτού του Κόσμου που είχαν εμπιστευθεί στην Σταματία Γεωργαντή, λόγω της ιδιότητάς της ως διαχειρίστριας ξένης περιουσίας. Τα χρήματα κατά το βούλευμα προέρχονταν από δωρεές χρηματικών ποσών από ιδιώτες και χρησιμοποιήθηκαν «για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους αλλά και των μελών της οικογένειάς τους προκειμένου να μην καταναλώσουν αλλά να αποταμιεύσουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς αντίστοιχο ποσό από τα χρήματα που ο κατηγορούμενος πατέρας Αντώνιος λάμβανε από την εργασία του».
  • Σε ποσό 100.000 ευρώ που φέρεται να δαπανήθηκε στην αγοραπωλησία ακινήτων από τον κατηγορούμενο.

Οι δικαστές αναφέρουν, επίσης, ότι ουδέποτε παραδόθηκαν στην προσωρινή Διοίκηση της Κιβωτού, μετρητά και τιμαλφή που υπήρχαν σε τραπεζική θυρίδα της Κιβωτού του Κόσμου στην Αθήνα, που αφαίρεσε η πρεσβυτέρα η οποία «τα τοποθέτησε εντός της τσάντας της και εντός χάρτινης σακούλας καθ’ υπόδειξη του πατέρα Αντώνιου».

Αντίστοιχα, σύμφωνα με το δικαστικό συμβούλιο, δεν παραδόθηκαν και άλλα αντικείμενα της ΜΚΟ, συνολικής αξίας περίπου 305.000 ευρώ τα οποία «παρακρατήθηκαν παράνομα από την κατηγορουμένη τα οποία και απέκρυψε εντός κρύπτης σε παρακείμενο διαμέρισμα στο ίδιο κτίριο με την τότε κατοικία των 2 κατηγορουμένων, ήτοι σε χώρο που μόνο εκείνη γνώριζε και μόνο εκείνη είχε πρόσβαση».

Να σημειωθεί ότι το θέμα της οικονομικής διαχείρισης της Κιβωτού, αποτελεί την τρίτη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση. Οι άλλες δύο αφορούν, η πρώτη σωματικές κακοποιήσεις και βαριές τιμωρίες σε βάρος τροφίμων σε δομές του Οργανισμού, για τις οποίες ο Αντώνιος έχει καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό και η άλλη καταγγελλόμενη ασέλγεια σε βάρος δύο αγοριών. Η δίκη του πατέρα Αντώνιου για αυτήν είναι σε εξέλιξη ενώπιον του ΜΟΔ.

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