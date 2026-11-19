Μία ακόμη σημαντική διάκριση στην παγκόσμια γαστρονομική σκηνή απέσπασε η ελληνική κουζίνα, σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη του Taste Atlas.

Αυτή τη φορά, την τιμητική τους έχουν τα ελληνικά πιάτα με βάση τα αυγά, καθώς τρεις παραδοσιακές συνταγές κατάφεραν να βρεθούν στην πρώτη δεκάδα, ξεπερνώντας δημοφιλείς γαστρονομικές επιλογές από χώρες όπως η Ισπανία και η Τουρκία.

Ειδικότερα, στη λίστα του Taste Atlas για τον Νοέμβριο του 2026, η στραπατσάδα αναδείχθηκε στη δεύτερη θέση, τα αυγά με στάκα κατέλαβαν την έβδομη, ενώ η φουρτάλια βρέθηκε στη δέκατη θέση.

Η στραπατσάδα συγκέντρωσε βαθμολογία 4,4 στα 5, ισοβαθμώντας με το ιαπωνικό Ajitsuke tamago, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης.

Τα τρία ελληνικά πιάτα που ξεχώρισαν

Η στραπατσάδα ή καγιανάς, αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πιάτα της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Βασικά συστατικά τα αυγά, η φρέσκια ντομάτα και το ελαιόλαδο, ενώ συχνά εμπλουτίζεται με φέτα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα γευστικό αποτέλεσμα.

Στην έβδομη θέση συναντάμε τα αυγά με στάκα, ένα χαρακτηριστικό πιάτο της κρητικής κουζίνας, που συγκέντρωσε 4,2 στα 5.

Την ελληνική παρουσία στη δεκάδα συμπληρώνει η φουρτάλια, η οποία συγκέντρωσε επίσης 4,2 στα 5. Πρόκειται για παραδοσιακή ομελέτα των Κυκλάδων, και ιδιαίτερα της Άνδρου, που παρασκευάζεται με αυγά, πατάτες και λουκάνικα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη κατάταξη διαμορφώνεται βάσει των αξιολογήσεων των χρηστών του Taste Atlas και δεν αποτελεί αποτέλεσμα ψηφοφορίας επαγγελματιών σεφ ή ειδικών της γαστρονομίας.

Με τρία πιάτα στην πρώτη δεκάδα και μία ακόμη ελληνική παρουσία στην 31η θέση, που δεν είναι άλλη από την πεντανόστιμη ομελέτα, η χώρα μας καταγράφει την ισχυρότερη εκπροσώπηση στη συγκεκριμένη γαστρονομική κατηγορία.

Τα 10 καλύτερα πιάτα με αυγά στον κόσμο

Ajitsuke tamago – Ιαπωνία (4,4)

Στραπατσάδα – Ελλάδα (4,4)

Tortilla de Betanzos – Ισπανία (4,3)

Tortang talong – Φιλιππίνες (4,3)

Shakshouka – Τυνησία (4,2)

Huevos rotos – Ισπανία (4,2)

Στάκα με αυγά – Ελλάδα (4,2)

Ispanaklı yumurta – Τουρκία (4,2)

Fan qie chao dan – Κίνα (4,2)

Φουρτάλια – Ελλάδα (4,2)