Επιταγές βιβλίων ΔΥΠΑ 2026: Πώς εξαργυρώνονται τα voucher των 25 ευρώ

Σε ισχύ το πρόγραμμα για 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων

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Ελλαδα
Πηγή: φωτογραφία με χρήση ΑΙ
Επιταγές βιβλίων ΔΥΠΑ 2026: Voucher 25 ευρώ και προθεσμία
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το πρόγραμμα επιταγών βιβλίων ΔΥΠΑ 2026 προσφέρει voucher αξίας 25 ευρώ για αγορά βιβλίων, με εξαργύρωση από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026.
  • Έχουν εκδοθεί 150.000 επιταγές, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.
  • Οι επιταγές δεν καλύπτουν σχολικά βιβλία δωρεάν από το υπουργείο Παιδείας και άλλα εμπορικά είδη.
  • Για βιβλία άνω των 25 ευρώ, οι δικαιούχοι πληρώνουν τη διαφορά, ενώ δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων για αγορές κάτω από 25 ευρώ.
  • Διατίθεται επιπλέον έκπτωση 10% σε ελληνικά λιανικά βιβλία από πολλούς παρόχους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων 2026 ΔΥΠΑ, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να αγοράσουν βιβλία αξίας 25 ευρώ μέσω ηλεκτρονικού voucher. 

Η εξαργύρωση των επιταγών έχει ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2026, οπότε οι δικαιούχοι έχουν συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να αξιοποιήσουν την παροχή.

Επίδομα 200 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται για 12 μήνες

Συνολικά, έχουν εκδοθεί 150.000 επιταγές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά βιβλίων από τα συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους που συμμετέχουν στο μητρώο παρόχων της ΔΥΠΑ.

Επιταγές βιβλίων ΔΥΠΑ 2026: Πώς λειτουργεί το voucher των 25 ευρώ

Κάθε επιταγή έχει ονομαστική αξία 25 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό. Με τον κωδικό αυτόν, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν αγορές βιβλίων στα συνεργαζόμενα καταστήματα, τόσο με φυσική παρουσία όσο και μέσω των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων, όπου υποστηρίζεται η εξαργύρωση.

Το πρόγραμμα καλύπτει βιβλία κάθε είδους, με εξαίρεση συγκεκριμένες κατηγορίες σχολικών βιβλίων και άλλων προϊόντων.

ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούνται επιταγή 25 ευρώ για βιβλία

Ειδικότερα, δεν καλύπτονται τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων που χορηγούνται δωρεάν από το υπουργείο Παιδείας, ούτε άλλα σχολικά ή εμπορικά είδη.

Τι ισχύει αν το βιβλίο κοστίζει πάνω από 25 ευρώ

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν βιβλία με τιμή υψηλότερη από την αξία της επιταγής. Σε αυτή την περίπτωση, καταβάλλουν οι ίδιοι τη διαφορά.

Αντίθετα, όταν η αξία της αγοράς είναι μικρότερη από 25 ευρώ, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων για το υπόλοιπο ποσό. Για τον λόγο αυτό, η επιλογή βιβλίων συνολικής αξίας κοντά στα 25 ευρώ μπορεί να βοηθήσει τους δικαιούχους να αξιοποιήσουν καλύτερα την επιταγή τους.

Επιταγή αγοράς βιβλίων ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις

Παράλληλα, παρέχεται επιπλέον έκπτωση 10% στα ελληνικά λιανικά βιβλία από πολλούς παρόχους. Οι όροι εφαρμογής της έκπτωσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το συνεργαζόμενο κατάστημα.

Μέχρι πότε μπορούν να εξαργυρωθούν οι επιταγές

Η περίοδος εξαργύρωσης των επιταγών βιβλίων της ΔΥΠΑ διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου, οι δικαιούχοι δε θα πρέπει να θεωρούν δεδομένη τη δυνατότητα χρήσης των voucher.

Πριν από την αγορά, είναι σκόπιμο να ελέγχουν εάν το βιβλιοπωλείο ή ο εκδοτικός οίκος συμμετέχει στο πρόγραμμα και εάν υποστηρίζει την εξαργύρωση της επιταγής με τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους συνεργαζόμενους παρόχους στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, στην ενότητα για τα δελτία βιβλίων.

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