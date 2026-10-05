Νέα Ιωνία: Προφυλακίστηκε ο 35χρονος που έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί

Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε προβλήματα ψυχικής υγείας

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προφυλακίστηκε 35χρονος για βίαιη επίθεση σε 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, την 4η Οκτωβρίου.
  • Κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη και απειλή μετά από διαφωνία σχετικά με την πληρωμή της διαδρομής.
  • Ο επιβάτης επιτέθηκε στην οδηγό, τη δάγκωσε στο αυτί και την απείλησε, προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό.
  • Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε ψυχικά προβλήματα και ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
  • Η οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα και η έρευνα συνεχίζεται.

Στη φυλακή οδηγείται ο 35χρονος που κατηγορείται για τη βίαιη επίθεση σε βάρος 54χρονης οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία, τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση. Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή.

Νέα Ιωνία: 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί οδηγού ταξί

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο 35χρονος επιβιβάστηκε στο ταξί της γυναίκας, με προορισμό τη Νέα Ιωνία. Όταν έφτασαν στην περιοχή, προέκυψε διαφωνία σχετικά με την πληρωμή της διαδρομής, καθώς υπήρξε πρόβλημα με τη λειτουργία του POS. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο και ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός μέσα στο όχημα.

Κατά την καταγγελία της οδηγού, ο επιβάτης της επιτέθηκε, την έπιασε από τον λαιμό και την απείλησε, ενώ στη συνέχεια τη δάγκωσε στο αυτί προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό. Η γυναίκα κατάφερε τελικά να απελευθερωθεί και να απομακρυνθεί από το ταξί, ζητώντας βοήθεια. Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών και ο 35χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

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Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι αντιμετωπίζει ψυχιατρικές παθήσεις και έκανε αναφορά σε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε ότι πριν από την επίθεση είχε προηγηθεί ένταση και ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού έχασε τον έλεγχο. Από την πλευρά της υπεράσπισής του ζητήθηκε να εξεταστεί η ψυχική του κατάσταση μέσω ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Η οδηγός, μετά την επίθεση, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο προκειμένου να λάβει ιατρική φροντίδα. Η ίδια έχει περιγράψει τις δραματικές στιγμές που έζησε μέσα στο ταξί.

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Η διερεύνηση της υπόθεσης θα συνεχιστεί.

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