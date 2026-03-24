Τσαγκαράκης: Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του & γιατί αφέθηκε ελεύθερος

Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο γνωστός συλλέκτης Γιώργος Τσαγκαράκης, μετά την πολύωρη απολογία του. Η πρώην σύζυγος και ο γιος του ξέσπασαν σε κλάματα, ενώ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star αποκαλύπτει τι ισχυρίστηκε στις αρχές. Το ρεπορτάζ είναι της δικαστικής συντάκτριας, Τασούλας Παπανικολάου.

Τσαγκαράκης: Γιατί αφέθηκε ελεύθερος με όρους

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης έδωσε απαντήσεις σε όλα, ενώ προσκόμισε έγγραφα για το ιερό Ευαγγέλιο και για τους πίνακες. Ενδεικτικά, για το ιερό Ευαγγέλιο είχε στην κατοχή του έγγραφα παρακαταθήκης, με σκοπό να αναζητηθεί αν μπορεί να πωληθεί. Μέτρησε επίσης το ότι είχε λευκό ποινικό μητρώο.

Στις αρχές έχουν γίνει τέσσερις καταγγελίες για πλαστά έργα τέχνης, ενώ χθες υποβλήθηκε και μήνυση στη ΓΑΔΑ, πάλι για πλαστό έργο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τις τελευταίες ώρες γίνονται πολλά τηλεφωνήματα στην Αστυνομία, τουλάχιστον από 17 ιδιώτες, για έργα τέχνης που έχουν αγοράσει από τον γνωστό γκαλερίστα και θέλουν να διαπιστώσουν τη γνησιότητά τους.

Από τους 321 πίνακες που κατασχέθηκαν, μόνο οι επτά ήταν γνήσιοι. Παράλληλα, είναι πολύ πιθανό να ανοίξει και κύκλος καταθέσεων για τα κοσμήματα που διακινούσε ο γνωστός γκαλερίστας.

Τσαγκαράκης: «Οι πίνακες είναι οικογενειακά κειμήλια. Ουδέποτε εξαπατήθηκε κανένας»

Τι υποστήριξε ο ίδιος στη μαραθώνια απολογία του:

«Όσον αφορά τους πίνακες, ήταν παμπάλαια κειμήλια που ήταν εκεί από την εποχή του πατέρα μου. Ουδέποτε εξαπατήθηκε κανείς, ουδέποτε υπήρξε πρόθεση να πουληθεί πίνακας που ήταν πλαστός. Ήταν παρατημένοι πίνακες εδώ και δεκαετίες. Η διαδικασία του ελέγχου έγινε μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα από την υπάλληλο της πινακοθήκης, πράγμα πρακτικά αδύνατο. Προσβάλλει την τέχνη. Είμαι 35 χρόνια επαγγελματίας. Τα χρήματά μου δικαιολογούνται απόλυτα. Έχω τρία διαφορετικά καταστήματα και διασύρομαι στα κανάλια λόγω της επιτυχίας μου».

Τσαγκαράκης: Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους - Απαγορεύεται να πουλά αρχαία αντικείμενα και πίνακες μόνο με πιστοποιητικά

«Αφέθηκε ελεύθερος με πολύ βαρείς περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, παρουσία κάθε πρώτη του μηνός, εγγύηση 50.000 και απαγόρευση οποιασδήποτε ενασχόλησης που αφορά αρχαιότητες. Θα ασχολείται με πίνακες μόνο αν έχουν πιστοποιητικά γνησιότητας», είπε στις κάμερες ο δικηγόρος του γκαλερίστα, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο κ. Τσαγκαράκης προσπάθησε να δικαιολογήσει την κατοχή του ιερού κειμηλίου, δείχνοντας προς το εξωτερικό και συγκεκριμένα την Αγγλία.

«Το Ευαγγέλιο το έλαβα από ιδιώτη, αλλοδαπό στέλεχος εταιρείας, και προσκόμισα τα σχετικά έγγραφα. Σας καλώ να τα διερευνήσετε. Μάλιστα, κάλεσα ο ίδιος την Αρχαιολογία προκειμένου να ελεγχθεί», υποστήριξε.

Τα στελέχη της Αρχαιοκαπηλίας αναζήτησαν παντού τον Άγγλο με το όνομα Πολ, που έδωσε χέρι με χέρι το σπάνιο Ευαγγέλιο στον δημοπράτη. Μέχρι και αυτή την ώρα, όμως, δεν έχει εντοπιστεί πουθενά.

Τσαγκαράκης: Τα e-mail που «γκρέμισαν» την αυτοκρατορία του δημοπράτη αποκλειστικά στο Star

Η αντίστροφη μέτρηση για τον πασίγνωστο άνδρα της τέχνης είχε αρχίσει πριν από έναν μήνα. Όλα ξεκίνησαν στις 24 Φεβρουαρίου. Τα στελέχη της Αρχαιοκαπηλίας έλαβαν ένα e-mail που άλλαξε τα πάντα. «Αυτά που πουλάει ο Τσαγκαράκης είναι πλαστά», γράφει ένας γνώστης της αγοράς. Λίγες μέρες μετά, οι καταγγελίες έπεσαν βροχή. Στην Αστυνομία έφτασε η πληροφορία για ένα σπάνιο Ευαγγέλιο, όμοιο με εκείνα που είχαν επιχειρήσει να πουλήσουν καλόγεροι στο Μέγα Σπήλαιο.

Ένα μικτό κλιμάκιο από εισαγγελέα, ιστορικό τέχνης, αρχαιολόγο, βυζαντινολόγο και στελέχη της Αρχαιοκαπηλίας έφτασαν έξω από το σπίτι του στη Βουλιαγμένη. Ήθελαν διακαώς το Ευαγγέλιο. Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν αποκαλυπτικός.

Αστυνομικοί: «Αστυνομία. Πού είναι το Ευαγγέλιο που δημοπρατούσατε;»

Τσαγκαράκης: «Δεν το έχω εδώ. Το έχει μια υπάλληλός μου να το φυλάει».

Αστυνομικοί: «Καλέστε την τώρα σε ανοιχτή ακρόαση. Θα της πείτε να το φέρει εδώ, χωρίς να αναφέρετε ότι είμαστε εμείς μαζί σας».

Πράγματι, η υπάλληλος έφτασε λίγο μετά, κρατώντας το Ευαγγέλιο σε μια τσάντα. Η σύλληψη ήταν ακαριαία.

Η υπάλληλός του αφέθηκε ελεύθερη χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο. Πλέον, το «Ελληνικό FBI» στρέφει τις έρευνες στον εντοπισμό του προμηθευτή.