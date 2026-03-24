Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης

Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης.

Οι αυστηροί όροι που του επιβλήθηκαν είναι:

εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα,

απαγόρευση εξόδου από την χώρα,

καταβολή εγγύησης 50.000 ευρώ και

απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων.

Η ενασχόληση με τους πίνακες επιτρέπεται μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας.

Η υπάλληλός του, κατηγορούμενη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης αρνήθηκε τις κατηγορίες. Όσον αφορά το σπάνιο Ευαγγέλιο που είχε στην κατοχή του, ισχυρίστηκε πως του το είχε δώσει αλλοδαπός συνεργάτης του.

Γιώργος Τσαγκαράκης: Η βαρύτατη ποινική δίωξη που του άσκησε ο Εισαγγελέας

Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος του γκαλερίστα που συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής μετά από έφοδο αστυνομικών της Διεύρυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε αποθήκες της επιχείρησης του.

Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του αφορά κατηγορίες για:

Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα).

Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.

Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ εξακολούθηση (κακούργημα. Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατά εξακολούθηση (κακούργημα).

Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ' εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ' επάγγελμα (κακούργημα).

Δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος υπαλλήλου στην επιχείρηση του γκαλερίστα, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με το αδίκημα της αποδοχής αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.

Η υπόθεση απασχόλησε τις διωκτικές αρχές μετά από καταγγελία με αφορμή βίντεο που ανάρτησε ο κατηγορούμενος , για ένα βενετσιάνικο Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, το οποίο έθεσε προς πώληση. Στο επίμαχο βίντεο, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης γκαλερί φαίνεται να αναφέρει πως το αντικείμενο είναι «συλλεκτικό, μουσειακό Ευαγγέλιο που γράφτηκε το 1745 στη Βενετία, την περίοδο που Πατριάρχης Ιεροσολύμων ήταν ο Χρυσόστομος Νοταράς».