Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης

Αυστηροί όροι και 50.000 ευρώ εγγύηση

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης μετά την απολογία του.
  • Οι όροι περιλαμβάνουν εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγγύησης 50.000 ευρώ.
  • Κατηγορείται για υπεξαίρεση αρχαίων μνημείων, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
  • Η υπάλληλός του αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους, ενώ ο Τσαγκαράκης αρνείται τις κατηγορίες.
  • Η υπόθεση προήλθε από βίντεο πώλησης σπάνιου Ευαγγελίου, που προκάλεσε την παρέμβαση των αρχών.

Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης.

Οι αυστηροί όροι που του επιβλήθηκαν είναι: 

  • εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα,
  • απαγόρευση εξόδου από την χώρα,
  • καταβολή εγγύησης 50.000 ευρώ και
  • απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων.
  • Η ενασχόληση με τους πίνακες επιτρέπεται μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας.

Η υπάλληλός του, κατηγορούμενη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

Η ανακοίνωση του Star για τον Γιώργο Τσαγκαράκη

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης αρνήθηκε τις κατηγορίες. Όσον αφορά το σπάνιο Ευαγγέλιο που είχε στην κατοχή του, ισχυρίστηκε πως του το είχε δώσει αλλοδαπός συνεργάτης του.

Γιώργος Τσαγκαράκης: Η βαρύτατη ποινική δίωξη που του άσκησε ο Εισαγγελέας

Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος του γκαλερίστα που συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής μετά από έφοδο αστυνομικών της Διεύρυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε αποθήκες της επιχείρησης του.

Δικηγόρος Τσαγκαράκη στο Star: «Έλαβε το Ευαγγέλιο με πιστοποιήσεις»

Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του αφορά κατηγορίες για:

  • Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα).
  • Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.
  • Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ εξακολούθηση (κακούργημα. Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατά εξακολούθηση (κακούργημα).
  • Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ' εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ' επάγγελμα (κακούργημα).

Δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος υπαλλήλου στην επιχείρηση του γκαλερίστα, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με το αδίκημα της αποδοχής αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.

Αποκάλυψη Star για Τσαγκαράκη: Ποια η πιθανή προέλευση του Ευαγγελίου

Η υπόθεση απασχόλησε τις διωκτικές αρχές μετά από καταγγελία με αφορμή βίντεο που ανάρτησε ο κατηγορούμενος , για ένα βενετσιάνικο Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, το οποίο έθεσε προς πώληση. Στο επίμαχο βίντεο, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης γκαλερί φαίνεται να αναφέρει πως το αντικείμενο είναι «συλλεκτικό, μουσειακό Ευαγγέλιο που γράφτηκε το 1745 στη Βενετία, την περίοδο που Πατριάρχης Ιεροσολύμων ήταν ο Χρυσόστομος Νοταράς». 

