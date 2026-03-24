Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης

Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης.
Οι αυστηροί όροι που του επιβλήθηκαν είναι:
- εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα,
- απαγόρευση εξόδου από την χώρα,
- καταβολή εγγύησης 50.000 ευρώ και
- απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων.
- Η ενασχόληση με τους πίνακες επιτρέπεται μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας.
Η υπάλληλός του, κατηγορούμενη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.
Ο Γιώργος Τσαγκαράκης αρνήθηκε τις κατηγορίες. Όσον αφορά το σπάνιο Ευαγγέλιο που είχε στην κατοχή του, ισχυρίστηκε πως του το είχε δώσει αλλοδαπός συνεργάτης του.
Γιώργος Τσαγκαράκης: Η βαρύτατη ποινική δίωξη που του άσκησε ο Εισαγγελέας
Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος του γκαλερίστα που συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής μετά από έφοδο αστυνομικών της Διεύρυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε αποθήκες της επιχείρησης του.
Δικηγόρος Τσαγκαράκη στο Star: «Έλαβε το Ευαγγέλιο με πιστοποιήσεις»
Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του αφορά κατηγορίες για:
- Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα).
- Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.
- Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ εξακολούθηση (κακούργημα. Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατά εξακολούθηση (κακούργημα).
- Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ' εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ' επάγγελμα (κακούργημα).
Δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος υπαλλήλου στην επιχείρηση του γκαλερίστα, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με το αδίκημα της αποδοχής αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.
Αποκάλυψη Star για Τσαγκαράκη: Ποια η πιθανή προέλευση του Ευαγγελίου
Η υπόθεση απασχόλησε τις διωκτικές αρχές μετά από καταγγελία με αφορμή βίντεο που ανάρτησε ο κατηγορούμενος , για ένα βενετσιάνικο Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, το οποίο έθεσε προς πώληση. Στο επίμαχο βίντεο, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης γκαλερί φαίνεται να αναφέρει πως το αντικείμενο είναι «συλλεκτικό, μουσειακό Ευαγγέλιο που γράφτηκε το 1745 στη Βενετία, την περίοδο που Πατριάρχης Ιεροσολύμων ήταν ο Χρυσόστομος Νοταράς».