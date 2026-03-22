Δικηγόρος Τσαγκαράκη στο Star: «Έλαβε το Ευαγγέλιο με πιστοποιήσεις»

Απαντήσεις για την υπόθεση του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη δίνει ο συνήγορός του, δικηγόρος Κωνσταντίνος Γώγος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, λίγα 24ωρα πριν την απολογία του κατηγορουμένου ενώπιον του ανακριτή.

Όπως ανέφερε, ο εντολέας του βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, καθώς μετά από 30 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

«Ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείται επί δεκαετίες, από τη μία στιγμή στην άλλη βρίσκεται στη φυλακή και αναμένει να απολογηθεί. Οι ώρες είναι δύσκολες», σημείωσε.

«Το Ευαγγέλιο παραλήφθηκε με όλα τα νόμιμα έγγραφα»

Αναφερόμενος στο επίμαχο Ευαγγέλιο, ο κ. Γώγος υποστήριξε ότι ο πελάτης του το απέκτησε με πλήρη νομιμότητα.

«Το συγκεκριμένο έγγραφο παραλήφθηκε με όλες τις πιστοποιήσεις και τις σχετικές βεβαιώσεις. Δεν το παρέλαβε “στον αέρα”. Όλα αυτά θα αναλυθούν στην ανάκριση», τόνισε.

Παράλληλα, έθεσε και νομικά ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί πολιτιστικής κληρονομιάς, επισημαίνοντας ότι εξετάζεται κατά πόσο αυτή ισχύει, δεδομένου ότι το αντικείμενο δεν είναι ελληνικής προέλευσης.

«Δεν στοιχειοθετείται πλαστογραφία χωρίς χρήση»

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες για πλαστά έργα τέχνης, ο συνήγορος του γκαλερίστα ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πραγματογνωμοσύνη που να αποδεικνύει πλαστότητα.

Μάλιστα, εξήγησε ότι για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της πλαστογραφίας απαιτείται και χρήση του πλαστού αντικειμένου.

«Αν κάποιος κατασκευάσει ένα πλαστό χαρτονόμισμα αλλά δεν το χρησιμοποιήσει, δεν τελείται το αδίκημα. Αντίστοιχα, θα πρέπει να αποδειχθεί και χρήση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κάλεσμα για πραγματογνωμοσύνες

Ο κ. Γώγος κάλεσε όσους έχουν αγοράσει έργα τέχνης να προχωρήσουν σε πραγματογνωμοσύνες και να προσκομίσουν τα αποτελέσματα στη Δικαιοσύνη.

«Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει καμία επίσημη πραγματογνωμοσύνη που να αποδεικνύει ότι τα έργα δεν είναι γνήσια. Αν υπάρξουν, να κατατεθούν ενώπιον του ανακριτή», σημείωσε.

«Δικαιολογημένα τα χρήματα που κατασχέθηκαν»

Αναφορικά με τα περίπου 190.000 ευρώ που εντοπίστηκαν, ο συνήγορος υποστήριξε ότι πρόκειται για απολύτως δικαιολογημένο ποσό.

«Ένας επιχειρηματίας με 30 χρόνια δραστηριότητας και τρία υποκαταστήματα μπορεί να διαθέτει τέτοια ποσά. Τα χρήματα αυτά προκύπτουν από τις φορολογικές του δηλώσεις», ανέφερε.

Η απολογία την Τρίτη

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη, οπότε και θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις για την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και αντιδράσεις.

Μέχρι τότε, η υπεράσπιση προετοιμάζει τη γραμμή της, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα καταγγελλόμενα.