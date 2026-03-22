22.03.26 , 22:06 Θρίλερ στα λιμανάκια Βουλιαγμένης: Αγνοείται δύτης
22.03.26 , 21:49 Η ανακοίνωση του Star για τον Γιώργο Τσαγκαράκη
22.03.26 , 21:00 Ξεκινά η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη – Στο εδώλιο 36 κατηγορούμενοι
22.03.26 , 20:50 Δικηγόρος Τσαγκαράκη στο Star: «Έλαβε το Ευαγγέλιο με πιστοποιήσεις»
22.03.26 , 20:27 Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Ομολόγησε 17χρονος και 18χρονος
22.03.26 , 20:24 Αποκάλυψη Star για Τσαγκαράκη: Ποια η πιθανή προέλευση του Ευαγγελίου
22.03.26 , 20:11 Βρετανικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στην αραβική θάλασσα
22.03.26 , 20:02 Τεχεράνη: Απειλεί να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ
22.03.26 , 18:38 Ρώμη: Έκρηξη από διαρροή σε φιάλη φυσικού αερίου ισοπέδωσε κτίρια
22.03.26 , 18:14 VW T-Roc: Μια ημέρα μαζί με την οικογένεια
22.03.26 , 17:49 Βάσω Λασκαράκη: «Είναι η πιο δυνατή ανάμνηση της ζωής μου»
22.03.26 , 17:00 Ταξί: Πανελλαδική 24ωρη απεργία τη Δευτέρα
22.03.26 , 16:56 Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Προσήχθη ύποπτος
22.03.26 , 16:41 Ιωάννινα: Κατέληξε ο αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι
22.03.26 , 16:35 Δείτε το parking challenge του Αλέξανδρου Γκιννή - Πώς τα πήγε;
Κουτσουμπής για πατρότητα: «Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου»
Πολύ δύσκολες ώρες για την Πόπη Μαλλιωτάκη - «Ήσουν κομμάτι της ψυχής μου»
Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Ομολόγησε 17χρονος και 18χρονος
Τι θα γίνει με το έκτακτο επίδομα Πάσχα
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Οικονομάκου: Η απουσία της Συνατσάκη από την κοπή πίτας της εταιρείας τους
Αποκάλυψη Star για Τσαγκαράκη: Ποια η πιθανή προέλευση του Ευαγγελίου
Λουιζίδου: «Έχω κουραστεί να κάνω αυτοκριτική. Όταν εκραγώ, εκρήγνυμαι»
Συγκλονίζει η Β. Χοψονίδου: «Η αξονική έδειξε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση»
Χωρίζει πασίγνωστο ζευγάρι ηθοποιών - Έχουν αποκτήσει ένα παιδί
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Γώγος αναφέρει ότι ο Γιώργος Τσαγκαράκης είναι σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση πριν την απολογία του.
  • Το Ευαγγέλιο που κατέχει ο Τσαγκαράκης αποκτήθηκε νόμιμα με όλες τις πιστοποιήσεις.
  • Δεν υπάρχει επίσημη πραγματογνωμοσύνη που να αποδεικνύει πλαστότητα στα έργα τέχνης του Τσαγκαράκη.
  • Ο Γώγος καλεί τους αγοραστές έργων τέχνης να προσκομίσουν πραγματογνωμοσύνες στη Δικαιοσύνη.
  • Τα 190.000 ευρώ που κατασχέθηκαν είναι δικαιολογημένα σύμφωνα με τον δικηγόρο.

Απαντήσεις για την υπόθεση του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη δίνει ο συνήγορός του, δικηγόρος Κωνσταντίνος Γώγος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, λίγα 24ωρα πριν την απολογία του κατηγορουμένου ενώπιον του ανακριτή.

Όπως ανέφερε, ο εντολέας του βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, καθώς μετά από 30 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Αποκάλυψη Star για Τσαγκαράκη: Ποια η πιθανή προέλευση του Ευαγγελίου

«Ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείται επί δεκαετίες, από τη μία στιγμή στην άλλη βρίσκεται στη φυλακή και αναμένει να απολογηθεί. Οι ώρες είναι δύσκολες», σημείωσε.

«Το Ευαγγέλιο παραλήφθηκε με όλα τα νόμιμα έγγραφα»

Αναφερόμενος στο επίμαχο Ευαγγέλιο, ο κ. Γώγος υποστήριξε ότι ο πελάτης του το απέκτησε με πλήρη νομιμότητα.

«Το συγκεκριμένο έγγραφο παραλήφθηκε με όλες τις πιστοποιήσεις και τις σχετικές βεβαιώσεις. Δεν το παρέλαβε “στον αέρα”. Όλα αυτά θα αναλυθούν στην ανάκριση», τόνισε.

Παράλληλα, έθεσε και νομικά ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί πολιτιστικής κληρονομιάς, επισημαίνοντας ότι εξετάζεται κατά πόσο αυτή ισχύει, δεδομένου ότι το αντικείμενο δεν είναι ελληνικής προέλευσης.

«Δεν στοιχειοθετείται πλαστογραφία χωρίς χρήση»

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες για πλαστά έργα τέχνης, ο συνήγορος του γκαλερίστα ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πραγματογνωμοσύνη που να αποδεικνύει πλαστότητα.

Μάλιστα, εξήγησε ότι για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της πλαστογραφίας απαιτείται και χρήση του πλαστού αντικειμένου.

«Αν κάποιος κατασκευάσει ένα πλαστό χαρτονόμισμα αλλά δεν το χρησιμοποιήσει, δεν τελείται το αδίκημα. Αντίστοιχα, θα πρέπει να αποδειχθεί και χρήση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κάλεσμα για πραγματογνωμοσύνες

Ο κ. Γώγος κάλεσε όσους έχουν αγοράσει έργα τέχνης να προχωρήσουν σε πραγματογνωμοσύνες και να προσκομίσουν τα αποτελέσματα στη Δικαιοσύνη.

«Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει καμία επίσημη πραγματογνωμοσύνη που να αποδεικνύει ότι τα έργα δεν είναι γνήσια. Αν υπάρξουν, να κατατεθούν ενώπιον του ανακριτή», σημείωσε.

«Δικαιολογημένα τα χρήματα που κατασχέθηκαν»

Αναφορικά με τα περίπου 190.000 ευρώ που εντοπίστηκαν, ο συνήγορος υποστήριξε ότι πρόκειται για απολύτως δικαιολογημένο ποσό.

«Ένας επιχειρηματίας με 30 χρόνια δραστηριότητας και τρία υποκαταστήματα μπορεί να διαθέτει τέτοια ποσά. Τα χρήματα αυτά προκύπτουν από τις φορολογικές του δηλώσεις», ανέφερε.

Η απολογία την Τρίτη

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη, οπότε και θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις για την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και αντιδράσεις.

Μέχρι τότε, η υπεράσπιση προετοιμάζει τη γραμμή της, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα καταγγελλόμενα.

