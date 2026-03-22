Αποκάλυψη Star για Τσαγκαράκη: Ποια η πιθανή προέλευση του Ευαγγελίου

Email για πλαστούς πίνακες και καταγγελία από Κύπριο βυζαντινολόγο «έκαψαν» τον γνωστό γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη. Το κατηγορητήριο «βαρύ» για τον άλλωτε βασιλιά των δημοπρασιών.

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star αποκαλύπτει την πιθανή προέλευση του σπάνιου Ευαγγελίου ενώ ο ίδιος ακόμα δεν έχει πει λέξη.

To ιερό ευαγγέλιο του 18ου αιώνα - περισσότεροι, από τριακόσιοι πλαστοί πίνακες, αρχαίοι αμφορείς, ξύλινες Ιερές εικόνες και μετρητά, άνω των 226.000 ευρώ είναι ότι κατασχέθηκε από τις γκαλερί του γνωστού έμπορου τέχνης Γιώργου Τσαγκαράκη.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης δεν έχει πει λέξη για το πως έφτασε στα χέρια του. Έτσι οι αρχές προσπαθούν να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα: Πως και από ποιον προμηθεύτηκε το Ιερό ευαγγέλιο;

Αναζητώντας την προέλευση του, ερευνούν ακόμη και αν συνδέεται με κλοπές από μοναστήρια ή ιδιωτικές συλλογές.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star μίλησε ο Ανδρέας Καραγιάννης, ο οποίος αποκάλυψε μια άλλη εκδοχή για την προέλευση του επίμαχου ιερού κειμηλίου:

«Αφαιρέθηκε από μονή του Αγίου όρους περί το 1950 δηλαδή μετά από την κατοχή από μετά από την αφαιρέθηκε από ιερά μονή του Αγίου όρους όπου είχε προέλθει αφού συγγράφτηκε στην Βενετία το 1745».

Τα δυο mail που έβαλαν στο στόχαστρο των Αρχών τον Γιώργο Τσαγκαράκη

Αρχές Μαρτίου η αστυνομία έλαβε το πρώτο ανώνυμο mail που ανέφερε ότι στη γκαλερί του συγκεκριμένου έμπορου έργων τέχνης υπάρχουν πλαστοί πίνακες. Ήταν η αρχή του νήματος για τις έρευνες του Ελληνικού FBI.

O Κύπριος βυζαντινολόγος που αποκάλυψε την αρχαιοκαπηλία

To επόμενο καμπανάκι χτύπησε λίγες μέρες μετά, αυτή τη φορά, η καταγγελία ήταν επώνυμη. Πρόκειται για Κύπριο Βυζαντινολόγο ο οποίος βλέποντας το ευαγγέλιο στα βίντεο του Γιώργου Τσαγκαράκη αναγνώρισε ένα κειμήλιο τεράστιας ιστορικής αξίας, που ο γκαλερίστας ετοιμαζόταν να το δημοπρατήσει.

Ο Εισαγγελέας του άσκησε Διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του δελτίου ειδήσεων του Star, οι έρευνες των αρχών δε θα περιοριστούν μόνο στους πίνακες και τα αρχαία - αλλά - και τα κοσμήματα τα οποία εμπορεύεται.

Έρευνα για πλαστά έργα σε δημοπρασίες Τσαγκαράκη – Στο μικροσκόπιο εκπομπές και καταγγελίες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για πιθανή διακίνηση πλαστών έργων τέχνης μέσω δημοπρασιών του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, με την αστυνομία να εξετάζει εξονυχιστικά το τηλεοπτικό και διαδικτυακό υλικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο των ερευνών έχουν μπει τουλάχιστον 13 εκπομπές του γκαλερίστα που προβλήθηκαν από τις 24 Φεβρουαρίου και μετά.

Ήδη έχουν συνταχθεί επτά εκθέσεις απομαγνητοφώνησης, ενώ οι Αρχές αναλύουν καρέ-καρέ τις εμφανίσεις του, καταγράφοντας κάθε έργο που παρουσιάστηκε ή δημοπρατήθηκε.

Καταγγελία-κλειδί από την Εθνική Πινακοθήκη

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται να έχει διαδραματίσει καταγγελία που κατατέθηκε στις 6 Μαρτίου από τον νομικό σύμβουλο της Εθνικής Πινακοθήκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο γκαλερίστας παρουσίαζε σε εκπομπές του έργα γνωστών Ελλήνων ζωγράφων, διαβεβαιώνοντας το κοινό ότι πρόκειται για γνήσια έργα. Μεταξύ αυτών αναφέρθηκαν δημιουργοί όπως ο Αλέκος Φασιανός, ο Δημήτρης Μυταράς, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Χατζής και ο Κοσμαδόπουλος.

Ωστόσο, κατά την εκτίμηση του νομικού συμβούλου, τα έργα αυτά ενδέχεται να είναι πλαστά.

Η παρέμβαση της χήρας του Αλέκου Φασιανού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίδραση της χήρας του αείμνηστου ζωγράφου Αλέκου Φασιανού, η οποία φέρεται να επιβεβαίωσε ότι ένα από τα έργα που παρουσιάστηκαν δεν είναι αυθεντικό.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για πίνακα που απεικονίζει ψάρι, με υπογραφή και χρονολογία 1976, ο οποίος παρουσιάστηκε σε δημοπρασία με αρχική εκτίμηση 10.500 ευρώ.

Η ίδια, αφού ενημερώθηκε και είδε το έργο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για γνήσιο έργο του συζύγου της.

Καρέ - καρέ η ανάλυση των δημοπρασιών

Οι αρχές συνεχίζουν να «ξεψαχνίζουν» το σύνολο των εκπομπών, εστιάζοντας τόσο στις περιγραφές των έργων όσο και στις διαβεβαιώσεις που δίνονταν στους υποψήφιους αγοραστές.

Η έρευνα βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο, ενώ τα ευρήματα αναμένεται να ρίξουν φως στο εάν και σε ποιο βαθμό διακινήθηκαν πλαστά έργα τέχνης μέσω των συγκεκριμένων δημοπρασιών.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς οι αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία και καταθέσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες εξελίξεις.