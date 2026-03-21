Τσαγκαράκης: Κατασχέθηκαν 300 πίνακες αλλά μόνο οι 7 είναι γνήσιοι

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, μετά τη σύλληψή του για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία, έπειτα από έφοδο της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος στην γκαλερί του.

Αφορμή για την αστυνομική επιχείρηση αποτέλεσε βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο διαφήμιζε προς πώληση ένα σπάνιο Ευαγγέλιο του 1745, το οποίο χαρακτήριζε «μουσειακό» και μεγάλης αξίας.

Το Ευαγγέλιο που άνοιξε την έρευνα

Το επίμαχο Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα εκτιμάται πως έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς εκδόθηκε στη Βενετία, η οποία την εποχή εκείνη αποτελούσε κέντρο της ορθόδοξης τυπογραφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ύπαρξή του ήταν η αφορμή για την ενεργοποίηση των αρχών, οι οποίες ήδη διέθεταν στοιχεία και καταγγελίες για πιθανή διακίνηση πλαστών έργων τέχνης.

Προκαταρκτική έρευνα για σοβαρά αδικήματα

Σε βάρος του γκαλερίστα είχε διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων:

-Κατοχή και διάθεση πλαστών έργων τέχνης κατ’ εξακολούθηση
-Διακεκριμένη απάτη
-Παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας
-Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Μαζί του συνελήφθη και υπάλληλος της γκαλερί, η οποία φέρεται να προσπάθησε να αποκρύψει το επίμαχο Ευαγγέλιο, όταν αντιλήφθηκε την επικείμενη αστυνομική έρευνα.

Κατασχέσεις: 300 πίνακες, αλλά μόνο οι 7 είναι γνήσιοι

Κατά τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ σε ακίνητα στο Κολωνάκι, το Ελληνικό και τη Γλυφάδα, εντοπίστηκαν περισσότερα από 300 έργα τέχνης γνωστών ζωγράφων.

Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μόλις επτά εξ αυτών θεωρούνται γνήσια.

Παράλληλα κατασχέθηκαν 190.000 ευρώ, πέντε αρχαίοι αμφορείς, δύο βυζαντινές εικόνες και το επίμαχο Ευαγγέλιο, τα οποία εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προέλευσή τους.

Όσα κατάσχεσαν οι αρχές από την γκαλερί του Τσαγκαράκη / Eurokinissi 

Η απάντηση του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, μέσω ανακοίνωσης της εταιρείας του, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι τα έργα που εντοπίστηκαν δεν προορίζονταν για εμπορική εκμετάλλευση.

Όπως αναφέρει, αποτελούν προσωπική συλλογή που προέρχεται από κληρονομιά των γονέων του.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη, δηλώνοντας ότι θα αποδείξουν την αθωότητά τους.

«Βροχή» καταγγελιών μετά τη σύλληψη

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην αγορά τέχνης, με πολίτες που είχαν αγοράσει έργα από τον γκαλερίστα να επικοινωνούν με την αστυνομία.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ, έχουν καταγραφεί δεκάδες τηλεφωνήματα και ηλεκτρονικά μηνύματα από ενδιαφερόμενους που εκφράζουν αμφιβολίες για την αυθεντικότητα των έργων που απέκτησαν.

Καταγγελία-σοκ: «Πουλούσε τα κλεμμένα κοσμήματά μου»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η καταγγελία της Λόλας Νταϊφά, η οποία υποστηρίζει ότι αναγνώρισε κοσμήματά της —τα οποία είχαν κλαπεί— να πωλούνται από τον γκαλερίστα.

Όπως ανέφερε, τα είδε να παρουσιάζονται σε τηλεοπτική δημοπρασία και προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία, με αποτέλεσμα να κατασχεθούν.

«Μου είπε ότι τα είχε αγοράσει χρόνια πριν, αλλά αυτό δεν γίνεται, γιατί τα είχα σχεδιάσει εγώ», δήλωσε χαρακτηριστικά στον δημοσιογράφο Βαγγέλη Γκούμα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Διαβάστε περισσότερα:
