Η ανακοίνωση του Star για τον Γιώργο Τσαγκαράκη

Μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε στον γνωστό γκαλερίστα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Τσαγκαράκης αντιμετωπίζει ποινική δίωξη.
  • Ο τηλεοπτικός σταθμός Star ανακοίνωσε ότι δεν έχει εργασιακή σχέση με τον Τσαγκαράκη.
  • Η συμμετοχή του στην εκπομπή 'Cash or Trash' είναι ως ανεξάρτητος αγοραστής.
  • Οι συναλλαγές στην εκπομπή γίνονται απευθείας μεταξύ συμμετεχόντων, χωρίς εμπλοκή του σταθμού.
  • Ο Star παρακολουθεί την υπόθεση και σέβεται το τεκμήριο αθωότητας, αναστέλλοντας τη συμμετοχή του σε μελλοντικά γυρίσματα.

Μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε στον γνωστό γκαλερίστα, Γιώργο Τσαγκαράκη, ο τηλεοπτικός σταθμός Star εξέδωσε ανακοίνωση για τη συμμετοχή του στο Cash or Trash.

Η ανακοίνωση του Star για τον Γιώργο Τσαγκαράκη

«Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στο πρόσωπο του κ. Γιώργου Τσαγκαράκη, τόσο o τηλεοπτικός σταθμός Star όσο και η Green Pixel Productions, εταιρεία παραγωγής της εκπομπής "Cash or Trash" διευκρινίζουν τα εξής:

Ο κ. Γιώργος Τσαγκαράκης δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή αμειβόμενης συνεργασίας με τον σταθμό ή την εταιρεία παραγωγής. Η συμμετοχή του στην εκπομπή περιορίζεται αποκλειστικά στην ιδιότητά του ως ενός εκ των 15 ανεξάρτητων αγοραστών.

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με αφορμή την εκπομπή, ολοκληρώνονται απευθείας μεταξύ των συμμετεχόντων (πωλητών και αγοραστών), χωρίς εμπλοκή ή διαμεσολάβηση του σταθμού ή της παραγωγής.

Τα επεισόδια της τρέχουσας σεζόν έχουν μαγνητοσκοπηθεί σε προγενέστερο χρόνο και η μετάδοσή τους πραγματοποιείται με σεβασμό προς το σύνολο των συμμετεχόντων στην εκπομπή.

Ο σταθμός παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης που αφορά τον κ. Γιώργο Τσαγκαράκη και σέβεται πλήρως το τεκμήριο αθωότητας, όπως ισχύει για κάθε πολίτη.

Παράλληλα, έχει ήδη αποφασιστεί η αναστολή της συμμετοχής του σε μελλοντικά γυρίσματα της εκπομπής.»
 

