Τσαγκαράκης: «Είμαι αθώος» - Απολογείται στον ανακριτή

Υποστηρίζει ότι έχει έγγραφα με όλες τις πιστοποιήσεις για το Ευαγγέλιο

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, γνωστός γκαλερίστας, απολογείται στον ανακριτή για κατοχή 321 έργων τέχνης, εκ των οποίων μόνο 7 είναι γνήσια.
  • Ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, υποστηρίζει ότι το Ευαγγέλιο που κατέχει απέκτησε νόμιμα και ότι υπάρχουν αποδείξεις για την αθωότητά του.
  • Ο Τσαγκαράκης δήλωσε αθώος και υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε ότι τα αντικείμενα ήταν πλαστά.
  • Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες, όπως υπεξαίρεση αρχαίων μνημείων και απάτη.
  • Η υπόθεση είναι σε πρώιμο στάδιο και η υπεράσπιση θα προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία στην ανακριτική διαδικασία.

Στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στην κατοχή του 321 έργα, από τα οποία μόνο τα επτά ήταν γνήσια. Όπως είπε από τα δικαστήρια στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο Κρικόρ Τσακιτζιάν, ο κ. Τσαγκαράκης έφτασε στα δικαστήρια με ένα γκρι τζιπ με φιμέ τζάμια, ενώ οι αστυνομικοί δημιούργησαν έναν προστατευτικό κλοιό γύρω του, ώστε οι δημοσιογράφοι να μην τραβήξουν κάποια φωτογραφία του με τις χειροπέδες. 

Όσον αφορά στο Ευαγγέλιο, για το οποίο ξεκίνησε και η αστυνομική έρευνα σε βάρος του, ο συνήγορος του γκαλερίστα, Μιχάλης Δημητρακόπουλος υποστήριξε ότι το απέκτησε νόμιμα. 

Τσαγκαράκης: «Δεν έχει πουλήσει πλαστούς πίνακες»

«Το συγκεκριμένο έγγραφο παραλήφθηκε με όλες τις πιστοποιήσεις και τις σχετικές βεβαιώσεις. Δεν το παρέλαβε “στον αέρα”. Όλα αυτά θα αναλυθούν στην ανάκριση», είπε. 

«Είδα τα κλεμμένα κοσμήματά μου να πωλούνται σε εκπομπή του Τσαγκαράκη»

Μάλιστα υποστήριξε ότι είχε έρθει σε επαφή με την Εφορία Αρχαιοτήτων για να τους επιδείξει το Ευαγγέλιο. 

«Στις 19 Μαρτίου είχε επικοινωνήσει με την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων και προσπάθησε να κλείσει ραντεβού, προκειμένου να επιδείξει σε αυτούς το Ευαγγέλιο. Ήθελε να δείξει το Ευαγγέλιο για να ενημερωθεί αρμοδίως, αν υπάρχει πρόβλημα. Τον πρόλαβε η αστυνομία. Θέλω να είστε σίγουροι ότι ακόμα είμαστε στην αρχή», είπε.

Δικηγόρος Τσαγκαράκη στο Star: «Έλαβε το Ευαγγέλιο με πιστοποιήσεις»

Μέσω του δικηγόρου του ο Γιώργος Τσαγκαράκης δήλωσε αθώος, ενώ ο κ. Δημητρακόπουλος δήλωσε πως υπάρχουν αποδείξεις για την αθωότητά του και πρόσθεσε πως αν γνώριζε ο γκαλερίστας ότι είχε στα χέρια του πλαστά αντικείμενα, δε θα τα διαφήμιζε. 

«Ο κύριος Τσαγκαράκης, τον οποίο εκπροσωπούμε μαζί με τους συνεργάτες μου, κ. Γιάννη Παπαριστείδη και κ. Παναγιώτη Κάρκουλα είναι αθώος. Αυτή είναι η πρώτη του δήλωση δι’ εμού. Δεν έχει διαπράξει τα αδικήματα που του αποδίδονται. Θα πείσουμε την ανακρίτρια ότι αδίκως κρατείται» είπε ο κ. Δημητρακόπουλος και πρόσθεσε: 

Αποκάλυψη Star για Τσαγκαράκη: Ποια η πιθανή προέλευση του Ευαγγελίου

«Υπάρχει ένα δόγμα στην εγκληματολογία όσον αφορά στις πωλήσεις έργων τέχνης.  Κανένας, ο οποίος δημοπρατεί ή εμπορεύεται έργα τέχνης δεν διαφημίζει αντικείμενα που είναι πλαστά γιατί αυτό θα σήμαινε αυτοκτονία».

«Η ταπεινότητά μου δεν μπορεί να δεχτεί πως είχε δόλο. Δεν είναι δυνατόν να γνώριζε πως είχε στα χέρια του αντικείμενα πλαστά και να τα διαφήμιζε μέσα από την τηλεόραση. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για όλα και θα τα παρουσιάσουμε» κατέληξε ο δικηγόρος του Γιώργους Τσαγκαράκη.

Τσαγκαράκης: Το ανώνυμο τηλεφώνημα στην ΕΛΑΣ που άνοιξε την έρευνα

Το κατηγορητήριο σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα είναι βαρύ και περιλαμβάνει τα αδικήματα της υπεξαίρεσης αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα), της παράβασης της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου, της διακεκριμένης περίπτωσης κατασκευής – έκθεσης διακίνησης – διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ’ εξακολούθηση, της απάτης με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση.

