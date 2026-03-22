Τσαγκαράκης: Το ανώνυμο τηλεφώνημα στην ΕΛΑΣ που άνοιξε την έρευνα

Τι αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας, Κ. Δημογλίδου

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Η Λόλα Νταϊφά για τα κλεμένα της κοσμήματα που είδε στην εκπομπή του Γ. Τσαγκαράκη / SKAI
Ολοένα και περισσότερες νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας στην υπόθεση του Γιώργου Τσαγκαράκη, που συνελήφθη μετά από έφοδο των Αρχών στη γκαλερί του στο Κολωνάκι που εντόπισαν στην κατοχή του πλαστά έργα τέχνης. 

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε σε τηλεοπτική της εμφάνιση η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δέχτηκε στις 6 Μαρτίου καταγγελία, από πρόσωπα είχαν γνώση στον χώρο της τέχνης και των αρχαιοτήτων για τον γκαλερίστα στο Κολωνάκι. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι μέρος των έργων που διακινούσε ο γκαλερίστας ενδέχεται να ήταν πλαστά.

Τσαγκαράκης: Κατασχέθηκαν 300 πίνακες αλλά μόνο οι 7 είναι γνήσιοι

«Κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την Αστυνομία και στη συνέχεια είχαμε και επώνυμη καταγγελία ότι ίσως κάποια από τα έργα που διαχειρίζεται και προωθεί ο άνθρωπος αυτός είναι πλαστά», πρόσθεσε.

Εκτός από τον ίδιο τον γκαλερίστα, συνελήφθη και μία υπάλληλός του στην οποία φέρεται να έδωσε το σπάνιο Ευαγγέλιο του 1745 που διέθετε για να το κρύψει, όταν αντιλήφθηκε πως θα του γίνει έλεγχος. Το Σάββατο ο Γιώργος Τσαγκαράκης και η συνεργάτιδά του οδηγήθηκαν στον ανακριτή, ωστόσο δεν αποσαφήνισε από που προέρχονται τα έργα που βρέθηκαν στη γκαλερί του στο Κολωνάκι, αλλά και σε ακίνητά του στη Γλυφάδα και στο Ελληνικό.

Γιώργος Τσαγκαράκης: Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα άσκησε ο εισαγγελέας

«Είναι κάτι που θα πρέπει να απαντήσει στις ανακριτικές Αρχές το πώς έφτασαν στην κατοχή του τα αρχαία αντικείμενα, καθώς και ποια ήταν η διαδικασία που ακολουθούνταν με τα πλαστά έργα τέχνης», πρόσθεσε η κ. Δημογλίδου.

Όπως έγινε γνωστό χθες, σύμφωνα με πραγματογνωμοσύνη, μόνο επτά από τα 300 κατασχεθέντα έργα φαίνεται να είναι αυθεντικά. Εκτός αυτών, βρέθηκαν στην κατοχή του και περίπου 190.000 ευρώ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των έργων που κατασχέθηκαν, βρέθηκαν και έργα τέχνης πλαστά που φαίνεται να φέρουν την υπογραφή του «Θεόφιλου», τα έργα του οποίου έχουν χαρακτηριστεί ως νεότερα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.

«Είδα τα κλεμμένα κοσμήματά μου να πωλούνται σε εκπομπή του Τσαγκαράκη»

Οι εκπομπές του κ. Τσαγκαράκη από τις 2/9/2025 έως και τις 18/3/2026 μελετώνται σε βάθος από την αστυνομία, ενώ την ίδια ώρα υπολογίζεται ότι από τους πίνακες και τις εικόνες που δημοπρατήθηκαν σε αυτές τις εκπομπές το κέρδος ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. 

Γιώργος Τσαγκαράκης: Οι βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο γκαλερίστας 

Σε βάρος του γκαλερίστα είχε διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων:

  • Κατοχή και διάθεση πλαστών έργων τέχνης κατ’ εξακολούθηση
  • Διακεκριμένη απάτη
  • Παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας
  • Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Η απάντηση του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Τσαγκαράκης, μέσω ανακοίνωσης της εταιρείας του, αρνείται κάθε κατηγορία και υποστηρίζει ότι τα έργα που εντοπίστηκαν δεν προορίζονταν για εμπορική εκμετάλλευση.

Όπως αναφέρει, αποτελούν προσωπική συλλογή που προέρχεται από κληρονομιά των γονέων του.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. 

