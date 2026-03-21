«Είδα τα κλεμμένα κοσμήματά μου να πωλούνται σε εκπομπή του Τσαγκαράκη»

Συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής (20/3) στην Αττική από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος κατηγορείται για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία.

Ο κ. Τσαγκαράκης συνελήφθη μετά την έφοδο του ελληνικού FBI τόσο στην επιχείρησή που διατηρεί στο Κολωνάκι, όσο και σε χώρους στο Ελληνικό και τη Γλυφάδα. Εντοπίστηκαν πάνω από 300 πίνακες και περισσότερα από 200 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, ενώ βρέθηκε κι ένα σπάνιο Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, που ήταν και η αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», η Λόλα Νταϊφα -που είχε πέσει θύμα κλοπής στο παρελθόν χάνοντας κοσμήματα πολύ μεγάλης αξίας-, αποκάλυψε ότι είδε κλεμμένα κοσμήματά της να πωλούνται στην τηλεοπτική εκπομπή του κ. Τσαγκαράκη.

«Είδα τα κοσμήματα που μου είχαν κλέψει να τα πουλάνε στην τηλεόραση. Ήταν δικό μου το σχέδιο. Πήγε η αστυνομία και βρήκε τον χρυσοχόο, και τους είπε ότι εγώ του είχα δώσει το σχέδιο να τα φτιάξει. Τώρα έχουν φύγει από αυτόν που τα πουλούσε κάθε μέρα στην τηλεόραση και τα έχει η αστυνομία, και πρέπει να γίνει ένα δικαστήριο για να αποδείξουμε ότι δεν είμαι ελέφαντας. Και μια άλλη μέρα, είδα ότι ξαναέβγαλε τα ίδια σκουλαρίκια. Δεν τα είχε αυτός, τα είχε βγάλει σε βίντεο.

Πήρα τηλέφωνο και έκανα μια προσφορά 1000 ευρώ, και μου έκανε διάφορες αντιπροτάσεις. Με ρώτησε αν θέλω να τα φέρουν σπίτι μου ή θέλω να περάσω από το κατάστημα στο Κολωνάκι να τα παραλάβω. Τους είπα ότι θα πάω στο Κολωνάκι. Λίγο μετά με πήραν τηλέφωνο να μην πάω, και μου είπαν να μην πάω γιατί τα έχει πάρει η αστυνομία και τους απάντησα, “Α, είναι τα κλεμμένα μου”. Μου έκλεισαν το τηλέφωνο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Λόλα Νταϊφά.

Λίγο μετά, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την εκπομπή, η κ. Νταϊφά πρόσθεσε «Ο πλειστηριασμός γινόταν στην εκπομπή του κυρίου Τσαγκαράκη…Tην πρώτη φορά που τα είδα, πήγα στην αστυνομία και κατήγγειλα το γεγονός. Πήγαν από την αστυνομία στο κατάστημα και αυτός τους είπε ότι τα είχε φτιάξει για μένα. Μετά αυτό έπρεπε να πάρει τον δικαστικό δρόμο. Μετά από έξι μήνες, τα έβγαλαν πάλι σε βίντεο όμως…».

Γιώργος Τσαγκαράκης: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων - Αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες

Εικόνες από τη μεταγωγή του Γιώργου Τσαγκαράκη στην Ευελπίδων / INTIME

Ο γνωστός έμπορος τέχνης έφτασε στα δικαστήρια της Ευελπίδων νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου 21/3 και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να του ασκηθεί η ποινική δίωξη και να πάρει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι:

Για κατοχή, έκθεση και διάθεση κατασκευασμένου έργου τέχνης, κατ’ εξακολούθηση,

Διακεκριμένη απάτη,

Παράβαση για την πνευματική ιδιοκτησία και

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Γιώργος Τσαγκαράκης: Γνήσια 7 από τα 300 έργα που κατασχέθηκαν από την γκαλερί του

Μετά την έφοδο στη γκαλερί του εντοπίστηκαν περισσότερα από 300 έργα, εκ των οποίων - μετά από έρευνα - διαπιστώθηκε πως μόλις τα επτά είναι γνήσια. Παράλληλα, εκτός το Ευαγγέλιο του 1745, βρέθηκαν πέντε αμφορείς και δύο βυζαντινές εικόνες.

Εκτός από τον Γιώργο Τσαγκαράκη, οι αρχές συνέλαβαν και μία υπάλληλό του, στην οποία είχε δώσει το σπάνιο Ευαγγέλιο για να το κρύψει.

Όσα κατάσχεσαν οι αρχές από την γκαλερί του Τσαγκαράκη / Eurokinissi

Η ΔΟΑΕ έφτασε να κάνει έφοδο στην γκαλερί έπειτα από καταγγελίες πολιτών που, βλέποντας τα έργα του σε εκθέσεις και δημοπρασίες, υποστήριξαν ότι είναι πλαστά.

Οι Αρχές εντόπισαν ένα βίντεο στο TikTok μέσω του οποίου ο Γιώργος Τσαγκαράκης επιχείρησε να πουλήσει ένα Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα και αμέσως αποφασίστηκε να γίνει επέμβαση για να εμποδίσουν την διαδικασία και να το κατάσχουν.

Εικόνες, πίνακες και χρήματα που κατασχέθηκαν από την γκαλερί Τσαγκαράκης / Eurokinissi

Γιώργος Τσαγκαράκης: Τι απαντά η εταιρία του

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρία του κ. Τσαγκαράκη μετά τη σύλληψή του, υπογραμμίζεται πως οι πίνακες δεν είναι προς πώληση, αλλά ανήκουν στην οικογένειά του.

«Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη.

Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες Αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, τη χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».