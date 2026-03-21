Γιώργος Τσαγκαράκης: Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα άσκησε ο εισαγγελέας

Συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής μετά από έφοδο σε αποθήκη

21.03.26 , 18:56 Γιώργος Τσαγκαράκης: Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα άσκησε ο εισαγγελέας
Γιώργος Τσαγκαράκης: Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα άσκησε ο εισαγγελέας
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα ασκήθηκε κατά του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, ο οποίος συνελήφθη μετά από έφοδο της αστυνομίας.
  • Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν υπεξαίρεση αρχαίων μνημείων, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
  • Δίωξη ασκήθηκε και σε υπάλληλο της επιχείρησης για αποδοχή αρχαίου μνημείου προϊόντος εγκλήματος.
  • Η υπόθεση προήλθε από καταγγελία σχετικά με βίντεο πώλησης ενός βενετσιάνικου Ευαγγελίου του 18ου αιώνα.
  • Η αστυνομία εντόπισε και πίνακες ζωγραφικής, με κάποιους να είναι πιθανώς πλαστοί.

Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, που συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής μετά από έφοδο αστυνομικών της Διεύρυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε αποθήκες της επιχείρησης του.

Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του αφορά κατηγορίες για: Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα).

Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου. Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ εξακολούθηση (κακούργημα. Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατά εξακολούθηση (κακούργημα).

Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ' εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ' επάγγελμα (κακούργημα).

Δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος υπαλλήλου στην επιχείρηση του γκαλερίστα, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με το αδίκημα της αποδοχής αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.

Η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη (24/3).

Η υπόθεση απασχόλησε τις διωκτικές αρχές μετά από καταγγελία με αφορμή βίντεο που ανάρτησε ο κατηγορούμενος, για ένα βενετσιάνικο Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, το οποίο έθεσε προς πώληση.

Στο επίμαχο βίντεο, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης γκαλερί φαίνεται να αναφέρει πως το αντικείμενο είναι «συλλεκτικό, μουσειακό Ευαγγέλιο που γράφτηκε το 1745 στη Βενετία, την περίοδο που Πατριάρχης Ιεροσολύμων ήταν ο Χρυσόστομος Νοταράς».

Εφόσον ισχύει η παλαιότητα του Ευαγγελίου, υπάγεται στο νόμο περί αρχαιοτήτων καθώς είναι πριν από το 1821.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έκαναν έφοδο σε αποθήκες του κατηγορούμενου, εντόπισαν μεγάλο αριθμό πινάκων ζωγραφικής, κάποιοι εκ των οποίων φαίνεται να είναι πλαστοί.

Η εταιρία του κατηγορούμενου, σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει πως το Ευαγγέλιο παραδόθηκε στις Αρχές προκειμένου να ελεγχθεί η γνησιότητα του, ενώ για τους πίνακες τονίζει πως ανήκουν στην προσωπική περιουσία του ιδιοκτήτη της γκαλερί και δεν είναι αντικείμενα πώλησης.

