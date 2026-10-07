Χοιρινό με δαμάσκηνα: Μία υπέροχη παραδοσιακή συνταγή από τη Σκόπελο

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Ο Κώστας και ο Χρήστος θυμούνται τα παλιά, και φτιάχνουν μία συνταγη από τα νησιά των Σποράδων

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Μία συνάντηση από το MasterChef σήμερα στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα. Ο Χρήστος Μοίρας υποδέχεται τον Κώστα Φρέτζιο και μαζί, φτιάχνουν μία εκπληκτική συνταγη από τις Σποράδες: «Χοιρινό με Δαμάσκηνα»

Δείτε βήμα-βήμα τη διαδικασία

Χοιρινό με Δαμάσκηνα

Χοιρινό με δαμάσκηνα: Μία υπέροχη παραδοσιακή συνταγή από τη Σκόπελο

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Υλικά Συνταγής

Χοιρινό με δαμάσκηνα: Μία υπέροχη παραδοσιακή συνταγή από τη Σκόπελο

  • 1 κιλό μπούτι χοιρινό 
  • 20-30 δαμάσκηνα 
  • 1 κρεμμύδι μεγάλο ψιλοκομμένο 
  • 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
  • 2 καρότα σε κύβους 
  • 1 φλωρινης σε φέτες 
  • 2 κ σ πελτέ ντομάτας
  • 150 ml μαυροδαφνη 
  • 50ml βαλσαμικο 
  • Δεντρολίβανο 
  • Θυμάρι
  • Αλάτι
  • Πιπέρι

Χοιρινό με δαμάσκηνα: Μία υπέροχη παραδοσιακή συνταγή από τη Σκόπελο

Για τον πουρέ 

  • 1 κιλό πατάτες 
  • 150 γρ βούτυρο
  • 100-150 γρ γάλα
  • Αλάτι 
  • Πιπέρι
  • Μοσχοκάρυδο 

Εκτέλεση

Χοιρινό με δαμάσκηνα: Μία υπέροχη παραδοσιακή συνταγή από τη Σκόπελο

  • Σε μια κατσαρόλα τσιγαρίζουμε το κρέας.
  • Αποσύρουμε το κρέας και προσθέτουμε το κρεμμύδι το καρότο και την φλωρινης .
  • Τσιγαρίζουμε μέχρι να μαραθούν και έπειτα ρίχνουμε τον πελτέ .
  • Τσιγαρίζουμε λίγο και βάζουμε την μαυροδάφνη και το βαλσαμικο .
  • Ρίχνουμε και το κρέας τα δαμάσκηνα  τα μυρωδικά αλάτι πιπέρι και σκεπάζουμε με νερό .
  • Σιγοβράζουμε για 2-2.5 ώρες .

Χοιρινό με δαμάσκηνα: Μία υπέροχη παραδοσιακή συνταγή από τη Σκόπελο

Σερβίρισμα

  • Ξεπλένουμε και σκεπάζουμε τις πατάτες μια μία με αλουμινόχαρτο.
  • Ψήνουμε στους 200 για 1-1.5 ώρα ανάλογα το μέγεθος τις πατάτας
  • Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε το γάλα και το βούτυρο .
  • Περνάμε τις πατάτες με πιρούνι ή από μύλο πατάτας και ρίχνουμε μέσα το βούτυρο με το γάλα 
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