Ο Κώστας και ο Χρήστος θυμούνται τα παλιά, και φτιάχνουν μία συνταγη από τα νησιά των Σποράδων

Μία συνάντηση από το MasterChef σήμερα στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα. Ο Χρήστος Μοίρας υποδέχεται τον Κώστα Φρέτζιο και μαζί, φτιάχνουν μία εκπληκτική συνταγη από τις Σποράδες: «Χοιρινό με Δαμάσκηνα»

Δείτε βήμα-βήμα τη διαδικασία

Χοιρινό με Δαμάσκηνα

Υλικά Συνταγής

1 κιλό μπούτι χοιρινό

20-30 δαμάσκηνα

1 κρεμμύδι μεγάλο ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη

2 καρότα σε κύβους

1 φλωρινης σε φέτες

2 κ σ πελτέ ντομάτας

150 ml μαυροδαφνη

50ml βαλσαμικο

Δεντρολίβανο

Θυμάρι

Αλάτι

Πιπέρι

Για τον πουρέ

1 κιλό πατάτες

150 γρ βούτυρο

100-150 γρ γάλα

Αλάτι

Πιπέρι

Μοσχοκάρυδο

Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα τσιγαρίζουμε το κρέας.

Αποσύρουμε το κρέας και προσθέτουμε το κρεμμύδι το καρότο και την φλωρινης .

Τσιγαρίζουμε μέχρι να μαραθούν και έπειτα ρίχνουμε τον πελτέ .

Τσιγαρίζουμε λίγο και βάζουμε την μαυροδάφνη και το βαλσαμικο .

Ρίχνουμε και το κρέας τα δαμάσκηνα τα μυρωδικά αλάτι πιπέρι και σκεπάζουμε με νερό .

Σιγοβράζουμε για 2-2.5 ώρες .

Σερβίρισμα