Μία συνάντηση από το MasterChef σήμερα στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα. Ο Χρήστος Μοίρας υποδέχεται τον Κώστα Φρέτζιο και μαζί, φτιάχνουν μία εκπληκτική συνταγη από τις Σποράδες: «Χοιρινό με Δαμάσκηνα»
Δείτε βήμα-βήμα τη διαδικασία
Χοιρινό με Δαμάσκηνα
Υλικά Συνταγής
- 1 κιλό μπούτι χοιρινό
- 20-30 δαμάσκηνα
- 1 κρεμμύδι μεγάλο ψιλοκομμένο
- 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
- 2 καρότα σε κύβους
- 1 φλωρινης σε φέτες
- 2 κ σ πελτέ ντομάτας
- 150 ml μαυροδαφνη
- 50ml βαλσαμικο
- Δεντρολίβανο
- Θυμάρι
- Αλάτι
- Πιπέρι
Για τον πουρέ
- 1 κιλό πατάτες
- 150 γρ βούτυρο
- 100-150 γρ γάλα
- Αλάτι
- Πιπέρι
- Μοσχοκάρυδο
Εκτέλεση
- Σε μια κατσαρόλα τσιγαρίζουμε το κρέας.
- Αποσύρουμε το κρέας και προσθέτουμε το κρεμμύδι το καρότο και την φλωρινης .
- Τσιγαρίζουμε μέχρι να μαραθούν και έπειτα ρίχνουμε τον πελτέ .
- Τσιγαρίζουμε λίγο και βάζουμε την μαυροδάφνη και το βαλσαμικο .
- Ρίχνουμε και το κρέας τα δαμάσκηνα τα μυρωδικά αλάτι πιπέρι και σκεπάζουμε με νερό .
- Σιγοβράζουμε για 2-2.5 ώρες .
Σερβίρισμα
- Ξεπλένουμε και σκεπάζουμε τις πατάτες μια μία με αλουμινόχαρτο.
- Ψήνουμε στους 200 για 1-1.5 ώρα ανάλογα το μέγεθος τις πατάτας
- Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε το γάλα και το βούτυρο .
- Περνάμε τις πατάτες με πιρούνι ή από μύλο πατάτας και ρίχνουμε μέσα το βούτυρο με το γάλα