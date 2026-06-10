Εξαιρετικός συνδυασμός γεύσεων, με την μαρμελάδα να κάνει τη διαφορά

Τα πράγματα ...σοβαρεύουν σήμερα στο Breakfast@Star καθώς η συνταγή του Γιώργου Ρήγα, είναι πρωτότυπη, γευστική και κάνει τη διαφορά. Σπιτικά καλαμάκια κοτόπουλο, με μαρμελάδα μπέικον. Φτιάξτε τα και απολαύστε τα.

ΣΠΙΤΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΜΠΕΪΚΟΝ

Για το κοτόπουλο:

• 1 κιλό φιλέτο μπούτι κοτόπουλου

• 60 ml ελαιόλαδο

• Χυμός από 1 λεμόνι

• 1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

• 1 κ.γ. ρίγανη

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 1 κ.γ. αλάτι

• ½ κ.γ. πιπέρι

Για τη μαρμελάδα μπέικον:

• 300 γρ. μπέικον

• 1 μεγάλο κρεμμύδι

• 80 γρ. καστανή ζάχαρη

• 50 ml βαλσαμικό ξίδι

• 50 ml νερό

• Πιπέρι

Για τη σος λεμονιού:

• 150 γρ. μαγιονέζα

• 150 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

• Ξύσμα από 1 λεμόνι

• 1 κ.σ. χυμό λεμονιού

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

• Αλάτι

• Πιπέρι

Εκτέλεση

1. Μαρινάρουμε το κοτόπουλο Σε ένα μπολ βάζουμε το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού, την πάπρικα, τη ρίγανη, το σκόρδο, το αλάτι και το πιπέρι. Προσθέτουμε το κοτόπουλο και ανακατεύουμε καλά ώστε να καλυφθεί από τη μαρινάδα. Σκεπάζουμε και αφήνουμε στο ψυγείο για 2-4 ώρες.

2. Φτιάχνουμε τη μαρμελάδα μπέικον Σε ένα τηγάνι βάζουμε το μπέικον και το σοτάρουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να γίνει τραγανό. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να μαλακώσει και να καραμελώσει. Ρίχνουμε την καστανή ζάχαρη και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το βαλσαμικό ξίδι και το νερό. Σιγοβράζουμε για περίπου 15-20 λεπτά μέχρι να δέσει το μείγμα και να αποκτήσει υφή μαρμελάδας. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει.

3. Ετοιμάζουμε τη σος Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τη μαγιονέζα με το γιαούρτι. Προσθέτουμε το ξύσμα λεμονιού, τον χυμό λεμονιού και το ελαιόλαδο. Αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί. Φυλάμε στο ψυγείο μέχρι το σερβίρισμα.

4. Ψήνουμε τα καλαμάκια Περνάμε τα κομμάτια του κοτόπουλου σε ξύλινα ή μεταλλικά καλαμάκια. Ψήνουμε σε σχάρα ή γκριλιέρα για 10-12 λεπτά συνολικά, γυρίζοντάς τα συχνά μέχρι να ροδίσουν από όλες τις πλευρές. Αφήνουμε να ξεκουραστούν για 2-3 λεπτά.

5. Στήσιμο Ζεσταίνουμε τις πίτες. Απλώνουμε λίγη σος λεμονιού στην πίτα. Προσθέτουμε το καλαμάκι κοτόπουλο. Βάζουμε 1-2 κουταλιές μαρμελάδα μπέικον. Προσθέτουμε τις τηγανητές πατάτες και, αν θέλουμε, λίγο έξτρα ξύσμα λεμονιού από πάνω. Έχεις έτσι ένα σουβλάκι με ωραία ισορροπία: ζουμερό κοτόπουλο, γλυκοαλμυρή μαρμελάδα μπέικον και δροσερή λεμονάτη σος

