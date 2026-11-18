26/11/26 ένας χρόνος χωρίς το Νίκο Βάρδα. Συμπληρώνεται ένας χρόνος από το τραγικό εργατικό δυστύχημα στην Τεχνική Επισκευαστική Βάση του Πειραιά (ΣΤΑΣΥ) που κόστισε τη ζωή στο συνάδελφό μας Νίκο Βάρδα.

Ο Νίκος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών, όπου καταπλακώθηκε από βαρύ εξοπλισμό. Ένα ακόμα εργατικό δυστύχημα που συγκλόνισε τους εργαζόμενους, βύθισε σε πένθος την οικογένεια και τους οικείους του και άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στους συνάδελφούς του.

Ένας χρόνος πέρασε, όμως η απώλεια του Νίκου παραμένει ζωντανή στη μνήμη μας, καθώς ένας ακόμα εργαζόμενος πήγε στη δουλειά και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του.

Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας δεν μπορεί να επαφίεται στην τύχη, στην εμπειρία ή στην ατομική ευθύνη του κάθε εργαζόμενου, αλλά απαιτεί ουσιαστική εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, κατάλληλα μέτρα προστασίας, σαφείς διαδικασίες εργασίας και αυστηρή τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας.

Δεν ήταν μία κακιά στιγμή! Δε θα επιτρέψουμε η απώλεια του συναδέλφου να ξεχαστεί!

Την Πέμπτη 26/11/2026 και ώρα 11:30 π.μ στο χώρο της Γενικής Επισκευής της Τ.Ε.Β. Πειραιά, θα γίνει διακοπή εργασιών και θα τελεστεί τρισάγιο στη μνήμη του αγαπημένου μας συναδέλφου Νίκου Βάρδα.

‘Ένα χρόνο μετά απαιτούμε:

Να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές αναλογούν

Να διασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες εργασίας, η κατάλληλη εκπαίδευση και ο αναγκαίος εξοπλισμός Μ.Α.Π. για όλους τους εργαζόμενους

Αυστηρή τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας

Να μπει τέλος στην εντατικοποίηση και στις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.



Δεν ξεχνάμε τον Νίκο ! Δεν αποδεχόμαστε άλλους νεκρούς στους χώρους δουλειάς !



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