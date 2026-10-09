Στη φυλακή αναμένεται να οδηγηθεί ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης 8/10 στην Αγία Βαρβάρα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Το μεσημέρι της Παρασκευής μετήχθη στην Ευελπίδων για να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύλληψή του σχετίζεται με φερόμενη παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί στο πλαίσιο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής του. Ειδικότερα, ο τραγουδιστής φέρεται να μην τήρησε τους όρους που προβλέπονταν από τη σχετική δικαστική απόφαση.

Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί είχαν επιβληθεί με βούλευμα, έπειτα από τη συγχώνευση ποινών που αφορούσαν σειρά αδικημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν και υποθέσεις οφειλών προς το Δημόσιο. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο, μετά τη σύλληψη του τραγουδιστή από τις αστυνομικές αρχές.

