Βασίλης Παϊτέρης: Αυτό είναι το σπίτι του στην Αγία Βαρβάρα

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από τυχαίο έλεγχο της Τροχαίας, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν φυγόδικος.

Όπως έγινε γνωστό, σε βάρος του εκκρεμούσε παλιά καταδίκη που σχετιζόταν με πρόστιμο για πολεοδομικές παραβάσεις, καθώς είχε ανεγείρει σπίτι σε εκτός σχεδίου περιοχή στην Αγία Βαρβάρα.

Το ύψος των οφειλών του ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, ενώ δεν μπορούσε πλέον να καταβάλλει τις δόσεις της ρύθμισης, με το ποσό της μηνιαίας δόσης να ανέρχεται σε περίπου 8.000 ευρώ.

Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και ο δημοσιογράφος Γιώργος Σόμπολος βρέθηκαν στην Αγία Βαρβάρα και εξασφάλισαν αποκλειστικά πλάνα από το σπίτι του τραγουδιστή Βασίλη Παϊτέρη. Το ευρύχωρο πέτρινο οίκημα με την υπέροχη θέα είναι το τελευταίο σπίτι στο βουνό, στην περιοχή. Μάλιστα, αυτοκίνητο δεν πλησιάζει στο σπίτι, υπάρχει μόνο μια σκάλα με την οποία μπορεί κανείς να ανέβει με τα πόδια.

Η τρίτη σύζυγος του τραγουδιστή, Ελεάννα, μίλησε ζωντανά στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» για τη σοβαρή υπόθεση, αποκαλύπτοντας ότι όλα ξεκίνησαν από μία κόντρα του με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έναν άνθρωπο με τέτοια καριέρα και σε τέτοια ηλικία που είναι τώρα, με προβλήματα υγείας, μπορούν να τον έχουν στη ΓΑΔΑ. Είναι πολύ δύσκολη η κατάστασή του. Ο Βασίλης είχε τότε μια διαμάχη με τον δήμαρχο της Αγίας Βαρβάρας και του 'κανε συνεχώς κλήσεις για το σπίτι που έχτιζε. Δεν τις λάμβανε τότε ο ίδιος γιατί εκεί δεν υπήρχε διεύθυνση κι αυτά πήγαιναν στην εφορία και ανέβαινε το ποσό συνεχώς».

Μάλιστα, όπως παραδέχθηκε η ίδια το σπίτι τους είχε λεηλατηθεί το 2011 από αγνώστους που μπήκανε μέσα στο σπίτι και σπάσανε όλα. «Από τότε προσπαθούμε να το μαζέψουμε, να το φτιάξουμε. Ο Βασίλης έκανε τη διαδικασία να το νομιμοποιήσει το σπίτι μαζί με κάποιον μηχανικό», καταλήγει.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»