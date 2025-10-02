Βασίλης Παϊτέρης: Αυτό είναι το σπίτι του στην Αγία Βαρβάρα

Η διαμάχη του τραγουδιστή με τον δήμαρχο της περιοχής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.10.25 , 15:46 Ποια είναι η Εϊσάν Ακσόι που έχει φανατικό κοινό στην Τουρκία
02.10.25 , 15:35 Χρονοπούλου: Αποκαλύψεις Από Τον Στενό Της Φίλο, Γιάννη Αρμουτίδη
02.10.25 , 15:34 Πυροσβέστες πήγαν για κατάσβεση και τους σημάδεψαν με όπλα
02.10.25 , 15:26 Βασίλης Παϊτέρης: Αυτό είναι το σπίτι του στην Αγία Βαρβάρα
02.10.25 , 15:23 Οι λαμπερές εμφανίσεις στην πρώτη πανελλήνια προβολή της Bugonia
02.10.25 , 14:56 Βέφα Αλεξιάδου: Οι κληρονόμοι και τα ακίνητα που αφήνει πίσω της
02.10.25 , 14:44 Άρτα: «Ιατρικό λάθος οδήγησε στον θάνατο της αδελφής μου»
02.10.25 , 14:32 Ορφέας Αυγουστίδης: «Τα Φαντάσματα κρύβουν... μυστικά!»
02.10.25 , 14:21 Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
02.10.25 , 14:19 Κοβέσι: «Η διαφθορά δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα» - Τι είπε για τα Τέμπη
02.10.25 , 14:08 Στέφανος Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη στο Μέγαρο για τον Μίκη
02.10.25 , 14:03 Bugonia: Το άγχος του Λάνθιμου και τα άπταιστα ελληνικά της Έμμα Στόουν
02.10.25 , 14:01 Γιατί πουλάει το ξενοδοχείο η οικογένεια Πουλόπουλου; Η εξήγηση της κόρης
02.10.25 , 13:52 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Οι stylish εμφανίσεις της στην Κίνα
02.10.25 , 13:51 Η Χαρούλα Τσαλπαρά στη σκηνή του THEATRE OF THE NO
Βασίλης Παϊτέρης: Αυτό είναι το σπίτι του στην Αγία Βαρβάρα
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Βέφα Αλεξιάδου: Οι κληρονόμοι και τα ακίνητα που αφήνει πίσω της
Πρωταγωνίστρια του «Να με λες μαμά» έγινε μητέρα και δεν το έμαθε κανείς
Άρτα: «Ιατρικό λάθος οδήγησε στον θάνατο της αδελφής μου»
Just Walk Out... Άνοιξε το πρώτο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα χωρίς προσωπικό!
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
«Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, έπιασα πάτο, έγινα 200 κιλά»
Νεπάλ: Η 2χρονη που ανακηρύχθηκε εν ζωή «θεά» - Ποια χαρίσματα έχει
Οι λαμπερές εμφανίσεις στην πρώτη πανελλήνια προβολή της Bugonia
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (2/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από τυχαίο έλεγχο της Τροχαίας, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν φυγόδικος.

Όπως έγινε γνωστό, σε βάρος του εκκρεμούσε παλιά καταδίκη που σχετιζόταν με πρόστιμο για πολεοδομικές παραβάσεις, καθώς είχε ανεγείρει σπίτι σε εκτός σχεδίου περιοχή στην Αγία Βαρβάρα.

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης για χρέη στο Δημόσιο - Θα οδηγηθεί στη φυλακή

Το σπίτι του Παϊτέρη

Το ύψος των οφειλών του ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, ενώ δεν μπορούσε πλέον να καταβάλλει τις δόσεις της ρύθμισης, με το ποσό της μηνιαίας δόσης να ανέρχεται σε περίπου 8.000 ευρώ.

Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και ο δημοσιογράφος Γιώργος Σόμπολος βρέθηκαν στην Αγία Βαρβάρα και εξασφάλισαν αποκλειστικά πλάνα από το σπίτι του τραγουδιστή Βασίλη Παϊτέρη. Το ευρύχωρο πέτρινο οίκημα με την υπέροχη θέα είναι το τελευταίο σπίτι στο βουνό, στην περιοχή. Μάλιστα, αυτοκίνητο δεν πλησιάζει στο σπίτι, υπάρχει μόνο μια σκάλα με την οποία μπορεί κανείς να ανέβει με τα πόδια. 

Το σπίτι Παιτερη στην Αγία Βαρβάρα

Η τρίτη σύζυγος του τραγουδιστή, Ελεάννα, μίλησε ζωντανά στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» για τη σοβαρή υπόθεση, αποκαλύπτοντας ότι όλα ξεκίνησαν από μία κόντρα του με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας. 

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έναν άνθρωπο με τέτοια καριέρα και σε τέτοια ηλικία που είναι τώρα, με προβλήματα υγείας, μπορούν να τον έχουν στη ΓΑΔΑ. Είναι πολύ δύσκολη η κατάστασή του. Ο Βασίλης είχε τότε μια διαμάχη με τον δήμαρχο της Αγίας Βαρβάρας και του 'κανε συνεχώς κλήσεις για το σπίτι που έχτιζε. Δεν τις λάμβανε τότε ο ίδιος γιατί εκεί δεν υπήρχε διεύθυνση κι αυτά πήγαιναν στην εφορία και ανέβαινε το ποσό συνεχώς». 

Βασίλης Παϊτέρης: Αυτό είναι το σπίτι του στην Αγία Βαρβάρα

Μάλιστα, όπως παραδέχθηκε η ίδια το σπίτι τους είχε λεηλατηθεί το 2011 από αγνώστους που μπήκανε μέσα στο σπίτι και σπάσανε όλα. «Από τότε προσπαθούμε να το μαζέψουμε, να το φτιάξουμε. Ο Βασίλης έκανε τη διαδικασία να το νομιμοποιήσει το σπίτι μαζί με κάποιον μηχανικό», καταλήγει. 

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΪΤΕΡΗΣ
 |
ΣΠΙΤΙ
 |
ΧΡΕΗ
 |
ΦΥΛΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top