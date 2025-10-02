Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης για χρέη στο Δημόσιο - Θα οδηγηθεί στη φυλακή

Ο τραγουδιστής θα μεταφερθεί στις φυλακές Λάρισας

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία στον τραγουδιστή Βασίλη Παϊτέρη, μετά από έλεγχο της Τροχαίας, και θα οδηγηθεί στις φυλακές Λάρισας

Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, ενώ πήγαινε να κάνει πρόβα στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, όπου είχε προγραμματίσει δύο εμφανίσεις για τις 18 και 25 Οκτωβρίου, δέχθηκε σήμα από αστυνομικούς της Τροχαίας να σταματήσει για έλεγχο. 

Βασίλης Παϊτέρης: «Oι Ρομά ζητούν Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία»

Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του τραγουδιστή εκκρεμούσε πολύχρονη καταδίκη για ένα ανεξόφλητο πρόστιμο, που του είχε επιβληθεί πριν από χρόνια για πολεοδομικές παραβάσεις, όσον αφορά στην ανέγερση οικοδομής στην Αγία Βαρβάρα, εκτός σχεδίου πόλεως. Τα χρέη του αγγίζουν τις 500.000 ευρώ. 

Ο Βασίλης Παϊτέρης συνελήφθη για χρέη προς το Δημόσιο, ύψους 500.000 ευρώ - NDP Photo

Όπως αναφέρει η εφημερίδα ο Βασίλης Παϊτέρης βρίσκεται εδώ και χρόνια σε διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ενώ παλαιότερα φέρεται να είχε εκτίσει μέρος της ποινής του υπό τη μορφή κοινωνικής εργασίας στους δήμους Παλαιού Φαλήρου και Ιλίου. 

Άτομο από το στενό περιβάλλον του τραγουδιστή που μίλησε στην εφημερίδα δήλωσε:

Βασίλης Παϊτέρης: «Έχω βγάλει πολλά χρήματα, αλλά τώρα δεν έχω ούτε για το ενοίκιό μου»

«Στον Βασίλη είχε γίνει μια ρύθμιση χρεών για να μπορέσει να μην οδηγηθεί στις φυλακές, αλλά στην πορεία αδυνατούσε να καταβάλει γύρω στις 8.000 ευρώ που ήταν οι μηνιαίες δόσεις, με αποτέλεσμα όλα αυτά να συσσωρευτούν και να βγει ένταλμα σύλληψης εις βάρος του».

Ο Βασίλης Παϊτέρης βρίσκεται στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ και μέσω του Τμήματος Μεταγωγών έχει δρομολογηθεί η φυλάκισή του στις Φυλακές Λάρισας για συσσωρευμένα χρέη προς το Δημόσιο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να μπορέσει να φυλακιστεί στον Κορυδαλλό, αλλά μέχρι στιγμής οι αρχές εκφράζουν επιφυλάξεις για το αίτημά του.
 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΪΤΕΡΗΣ
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ
 |
ΧΡΕΗ
