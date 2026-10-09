Ρεπορτάζ για τα χρέη του Βασίλη Παϊτέρη προς το Δημόσιο - Βίντεο αρχείου Mega

Συνελήφθη ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης το πρωί για χρέη προς το Δημόσιο, μετά από ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του.

Ο τραγουδιστής οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα προς εκτέλεση του εντάλματος.

Είχε συλληφθεί και πέρσι τον Σεπτέμβριο μετά από έλεγχο και πάλι για χρέη προς το Δημόσιο.

Σε βάρος του εκκρεμούσε πολύχρονη καταδίκη που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο που του είχε επιβληθεί πριν από χρόνια για πολεοδομικές παραβάσεις όσον αφορά στην ανέγερση οικοδομής σε ύψωμα στην Αγία Βαρβάρα, που όμως είναι εκτός σχεδίου πόλεως.

Ο Βασίλης Παϊτέρης βρίσκεται εδώ και χρόνια σε διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ενώ είχε εκτίσει μέρος της ποινής του υπό τη μορφή κοινωνικής εργασίας στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Ιλίου.

Την τελευταία φορά φέρεται να ρύθμισε σε δόσεις το χρέος του προς το Δημόσιο, που ανερχόταν σε περίπου 800.000 ευρώ.