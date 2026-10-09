Συνελήφθη ξανά ο Βασίλης Παϊτέρης για χρέη στο Δημόσιο

Εκκρεμούσε σε βάρος του καταδίκη για ανεξόφλητο πρόστιμο

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Ρεπορτάζ για τα χρέη του Βασίλη Παϊτέρη προς το Δημόσιο - Βίντεο αρχείου Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης συνελήφθη ξανά για χρέη προς το Δημόσιο.
  • Η σύλληψη έγινε μετά από ένταλμα και ο Παϊτέρης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
  • Είχε συλληφθεί και πέρσι τον Σεπτέμβριο για παρόμοιο λόγο.
  • Εκκρεμούσε καταδίκη του για ανεξόφλητο πρόστιμο λόγω πολεοδομικών παραβάσεων.
  • Το χρέος του προς το Δημόσιο ανέρχεται σε περίπου 800.000 ευρώ, το οποίο είχε ρυθμίσει σε δόσεις.

Συνελήφθη ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης το πρωί για χρέη προς το Δημόσιο, μετά από ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του. 

Ο τραγουδιστής οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα προς εκτέλεση του εντάλματος. 

Βασίλης Παϊτέρης: Αυτό είναι το σπίτι του στην Αγία Βαρβάρα

Είχε συλληφθεί και πέρσι τον Σεπτέμβριο μετά από έλεγχο και πάλι για χρέη προς το Δημόσιο. 

Σε βάρος του εκκρεμούσε πολύχρονη καταδίκη που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο που του είχε επιβληθεί πριν από χρόνια για πολεοδομικές παραβάσεις όσον αφορά στην ανέγερση οικοδομής σε ύψωμα στην Αγία Βαρβάρα, που όμως είναι εκτός σχεδίου πόλεως. 

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης για χρέη στο Δημόσιο - Θα οδηγηθεί στη φυλακή

Ο Βασίλης Παϊτέρης βρίσκεται εδώ και χρόνια σε διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ενώ είχε εκτίσει μέρος της ποινής του υπό τη μορφή κοινωνικής εργασίας στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Ιλίου.

Την τελευταία φορά φέρεται να ρύθμισε σε δόσεις το χρέος του προς το Δημόσιο, που ανερχόταν σε περίπου 800.000 ευρώ.

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