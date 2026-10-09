Ο 11χρονος Αλέξανδρος χρειάζεται συμβατό δότη μυελού των οστών, μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο του αίματος. Η μητέρα του, Κωνσταντίνα, απηύθυνε έκκληση για την ευαισθητοποίηση του κόσμου μέσα από την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», περιγράφοντας τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η οικογένειά της και εξηγώντας πόσο σημαντική είναι η εγγραφή νέων εθελοντών δοτών.

Η οικογένεια του μικρού Αλέξανδρου ζει μόνιμα στη Γερμανία. Το καλοκαίρι, όταν επισκέφθηκε την ιδιαίτερη πατρίδα της, τα Ιωάννινα, ένας έλεγχος ρουτίνας έφερε την αναπάντεχη διάγνωση, αλλάζοντας την καθημερινότητά της.

Ο μικρός Αλέξανδρος διαγνώστηκε με καρκίνο του αίματος το καλοκαίρι

Ο μικρός Αλέξανδρος διαγνώστηκε με καρκίνο του αίματος και πλέον χρειάζεται μεταμόσχευση μυελού των οστών. Δυστυχώς δεν υπάρχει συμβατός δότης μέσα από την οικογένεια, οπότε αναζητείται ο δότης που θα βοηθήσει τον Αλέξανδρο να επιζήσει και να έχει μια μακρά και ποιοτική ζωή.

Ο Αλέξανδρος είναι ένα παιδί που αγαπά την οικογένεια και τους φίλους του, ενώ ιδιαίτερη θέση στη ζωή του έχει το σκάκι, στο οποίο έχει διακριθεί.

Μετά από έναν τυχαίο έλεγχο έγινε η διάγνωση στον 11χρονο

Η μητέρα του, μιλώντας από το Ντίσελντορφ, περιέγραψε την ανάγκη να βρεθεί εγκαίρως ένας συμβατός δότης, ώστε ο γιος της να μπορέσει να προχωρήσει στη θεραπεία που χρειάζεται.

Στη διάρκεια της συζήτησης, η Κωνσταντίνα, η οποία είναι και η ίδια γιατρός, ανέφερε ότι οι πιθανότητες επιβίωσης του παιδιού ξεπερνούν το 80%.

«Σήμερα είμαι εγώ, αύριο μπορεί να είσαι εσύ»

Το μήνυμα της μητέρας του Αλέξανδρου ήταν ξεκάθαρο: περισσότεροι άνθρωποι να ενημερωθούν για τη δωρεά μυελού των οστών και να γίνουν εθελοντές δότες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

«Και αν σήμερα γίνεις λοιπόν εσύ εθελοντής δότης για το δικό μου παιδί, για κάποιο άλλο παιδί, για τον Κώστα, για το Γιώργο, για την Μαρίνα, αύριο ίσως είσαι εσύ στη θέση μου», είπε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα του κάνει έκκληση να βρεθεί συμβατός δότης μυελού των οστών για τον μικρό Αλέξανδρο

Η ίδια απηύθυνε έκκληση για την αύξηση των εθελοντών δοτών στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι η ανάγκη δεν αφορά μόνο στη δική της οικογένεια, αλλά και πολλούς άλλους ασθενείς που αναζητούν συμβατό δότη.

«Ζητώ λοιπόν από τις 300.000 εθελοντές Έλληνες δότες να γίνουν σήμερα 2.5 εκατομμύρια», ανέφερε, εκφράζοντας την επιθυμία της να μεγαλώσει σημαντικά η δεξαμενή των διαθέσιμων εθελοντών.

Πώς μπορεί κάποιος να γίνει εθελοντής δότης

Στην εκπομπή έγινε αναφορά στο έργο του συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» και στη διαδικασία εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

Η ίδια, όντας γιατρός, εξήγησε ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή

Όπως εξηγήθηκε στη διάρκεια της συζήτησης, η αρχική διαδικασία περιλαμβάνει τη λήψη δείγματος από το εσωτερικό του μάγουλου με ειδική μπατονέτα, καθώς και την υποβολή των απαραίτητων στοιχείων και της αίτησης.

Η Κωνσταντίνα υπογράμμισε ότι η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτεί πολύ χρόνο, ενώ επισήμανε τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εθελοντών.

Σύμφωνα με τη μητέρα του Αλέξανδρου, ο μικρός έχει πολλές πιθανότητες να ιαθεί αν βρεθεί ο δότης

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία μέσω της ιστοσελίδας του «Οράματος Ελπίδας».

Η ίδια απηύθυνε κάλεσμα σε όσους είναι από 18 έως 45 ετών και πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας να εξετάσουν το ενδεχόμενο εγγραφής ως εθελοντές δότες.

Η εγγραφή στο μητρώο δεν σημαίνει ότι κάποιος θα κληθεί αμέσως να δωρίσει μόσχευμα. Εφόσον προκύψει συμβατότητα με ασθενή, ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ενημέρωσης και ο ιατρικός έλεγχος.

Η μητέρα του Αλέξανδρου έκανε έκκληση να αυξηθούν οι δότες μυελού των οστών στη χώρα μας

Η συζήτηση έκλεισε με την υπόσχεση ότι η ιστορία του Αλέξανδρου θα συνεχίσει να προβάλλεται, με στόχο να ενημερωθούν περισσότεροι άνθρωποι για τη σημασία της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών.

Για την οικογένεια, κάθε νέα εγγραφή μπορεί να αποτελέσει ένα βήμα προς την ελπίδα. Και το μήνυμα της μητέρας του 11χρονου αγοριού ξεπερνά τη δική της προσωπική αγωνία. Η ενημέρωση και η συμμετοχή μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμες για κάθε ασθενή που αναζητά έναν συμβατό δότη.