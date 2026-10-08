Κωστής Χατζηδάκης: «Ήθελαν να πλήξουν εμένα μέσω της συζύγου μου»

«Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.10.26 , 14:53 Η OMODA & JAECOO στην AUTO ATHINA 2026
08.10.26 , 14:40 Skoda Peaq: Έκανε 936 χιλιόμετρα με μία φόρτιση
08.10.26 , 14:39 Στην Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον το Νόμπελ Λογοτεχνίας
08.10.26 , 14:30 Βίντεο ντοκουμέντο: Oδηγός έβγαλε τσεκούρι για την προτεραιότητα!
08.10.26 , 14:27 Ρέθυμνο: Φόβοι για επιδημία γαστρεντερίτιδας και ανησυχία των γιατρών
08.10.26 , 14:26 Μαριάννα Κιμούλη: «Δεν άφησα περιθώρια στους γονείς μου»
08.10.26 , 14:20 Υπόθεση Μαζωνάκη: Το «πρόσωπο-κλειδί» που κατέθεσε στον ανακριτή
08.10.26 , 14:20 Θησείο: Η συμμορία διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας
08.10.26 , 14:14 Πότε «πέφτει» η Black Friday 2026
08.10.26 , 14:10 First Dates: «Μπορεί να φτιάχνω το μαλλί μου 50 φορές τη μέρα»
08.10.26 , 14:08 Χαλάει ο καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες - Σε ποιες περιοχές
08.10.26 , 14:00 Πέντε φθινοπωρινά «vibes» για να επιλέξεις τι καθημερινότητα θέλεις
08.10.26 , 13:44 Χάλι Μπέρι: «Δεν κακοποίησε ποτέ τον αδελφό μου», κατέθεσε η κόρη της
08.10.26 , 13:39 Λιάγκας σε Τσιμιτσέλη για Ουγγαρέζο: «Δεν ήθελα να σας παγιδεύσω»
08.10.26 , 13:22 Σόφη Παππά: «Xωρίς την Άννα δεν υπάρχει Καρβέλας»
Μαζωνάκης: Τι είναι οι βενζοδιαζεπίνες που βρέθηκαν στις τοξικολογικές
Μπήλιου: Το Κάρμα στον άξονα Λέοντα- Υδροχόου -Πώς θα επηρεάσει έως το 2028
Α. Καναρέλη: Η τραγουδίστρια που γεννήθηκε χωρίς μύτη, στόμα & ουρανίσκο
Μαζωνάκης: Η πασίγνωστη αθλήτρια που «μύησε» τη γιατρό στις «θεραπείες»
Ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύει στην Άννα Βίσση να λέει τα τραγούδια του
Γιώργος Μαζωνάκης: Το βίντεο της πρώην συντρόφου του Μαρίας Δελόγκα
Υπόθεση Μαζωνάκη: Το «πρόσωπο-κλειδί» που κατέθεσε στον ανακριτή
Άννα Βίσση: 10 τραγούδια που έχει ερμηνεύσει & δεν είναι του Νίκου Καρβέλα
Χαλάει ο καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες - Σε ποιες περιοχές
Το «καρφί» της Τσιμτσιλή στον Δημητρακόπουλο & η απάντηση στην Καινούργιου
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωστής Χατζηδάκης υπερασπίστηκε τη σύζυγό του, Πόπη Καλαϊτζή, αναφέροντας ότι οι κατηγορίες εναντίον της είναι αβάσιμες και δεν σχετίζονται με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Δύο γνωστοί καθηγητές πανεπιστημίου επιβεβαίωσαν ότι η δραστηριότητα της Πόπης Καλαϊτζή δεν έχει καμία σχέση με τη γενικότερη συζήτηση γύρω από την υπόθεση.
  • Ο Χατζηδάκης εξέφρασε το αίσθημα αδικίας που βιώνει αυτός και η σύζυγός του, υπονοώντας ότι οι επιθέσεις έχουν στόχο τον ίδιο.
  • Αναφέρθηκε στη δυσκολία να περνά περισσότερο χρόνο με τον γιο του λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων, εκφράζοντας τις τύψεις του.
  • Στη συνέντευξη, μίλησε για την καθημερινότητά του, τις προτιμήσεις του στη μουσική και τη σημασία της οικογένειας στην ευτυχία του.

Για όσα ακούστηκαν για τη σύζυγό του, Πόπη Καλαϊτζή, με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σχολίασε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης

Μιλώντας στη εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», έκανε λόγο για «ένα γενικό τσουβάλιασμα» και υποστήριξε ότι υπήρξαν απαντήσεις από δύο γνωστούς καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι, όπως είπε, ξεκαθάρισαν ότι το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η σύζυγός του δεν έχει σχέση με τη γενικότερη συζήτηση γύρω από την υπόθεση.

Χατζηδάκης: Η πρώτη λέξη που έγραψε ο γιος μου ήταν… ΕΦΚΑ

«Επιχειρήθηκε ένα γενικό τσουβάλιασμα, υπήρξαν όμως απαντήσεις δύο πολύ γνωστών καθηγητών πανεπιστημίου, ενός Έλληνα ακαδημαϊκού και ενός καθηγητή από το Χάρβαρντ, οι οποίοι έβαλαν τα πράγματα στη θέση τους και ξεκαθάρισαν ότι αυτό με το οποίο ασχολείται η σύζυγός μου δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη γενικότερη συζήτηση, η οποία γίνεται», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το εάν η Πόπη Καλαϊτζή έχει οποιαδήποτε σχέση με τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του τραγουδιστή, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε:

«Δεν γνωρίζω καμία απολύτως σχέση».

Κωστής Χατζηδάκης: «Δεν είναι πρώτη φορά που το βιώνω, το βιώνει και εκείνη»

Ο Κωστής Χατζηδάκης μίλησε και για το αίσθημα αδικίας που, όπως είπε, έχει βιώσει ο ίδιος αλλά και η σύζυγός του τώρα.

Σπάνια βραδινή έξοδος του Κωστή Χατζηδάκη με τη σύζυγό του

«Εντάξει, υπάρχει το αίσθημα της αδικίας. Δεν είναι πρώτη φορά που το βιώνω, το βιώνει και εκείνη. Είναι μέσα στη ζωή και αυτά. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε εάν θεωρεί ότι όσα συνέβησαν έγιναν για να πλήξουν τον ίδιο, απάντησε:

«Νομίζω ναι, αλλά δεν έχει νόημα να το συζητάμε. Εάν είσαι εντάξει, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα».

Η προσωπική πλευρά του Κωστή Χατζηδάκη

Στη συνέντευξη, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μίλησε και για την καθημερινότητά του, αποκαλύπτοντας πως το πρόγραμμά του έχει αλλάξει σημαντικά από τότε που ανέλαβε τη θέση του αντιπροέδρου.

Μιλώντας για τις συνήθειές του, είπε πως το πρωί στο αυτοκίνητο προτιμά τις ενημερωτικές εκπομπές, ενώ το βράδυ ακούει κυρίως μουσική. Δήλωσε, μάλιστα, λάτρης της κλασικής μουσικής και, όταν του ζητήθηκε να επιλέξει ένα τραγούδι, ανέφερε την «Εκδρομή» της Δήμητρας Γαλάνη με τον Ευστάθιο Δράκο.

Ο ίδιος αποκάλυψε ακόμη ότι, παρά την εικόνα που μπορεί να δημιουργούν τα κοστούμια και οι γραβάτες, προτιμά τα πιο απλά μέρη.

«Δεν είμαι τόσο των σαλονιών. Πιο πολύ άνετα είμαι στα ταβερνάκια, ίσως και γιατί έχω μεγαλώσει στην επαρχία. Στην Κρήτη έχω μεγαλώσει», είπε.

Κωστής Χατζηδάκης: Οι τύψεις για τον γιο του

Ιδιαίτερα προσωπική ήταν η αναφορά του στη σχέση με τον γιο του και στις δυσκολίες που δημιουργεί το απαιτητικό επαγγελματικό του πρόγραμμα.

Ο Κωστής Χατζηδάκης παραδέχθηκε ότι θα ήθελε να περνά περισσότερο χρόνο μαζί του, ιδιαίτερα στις δραστηριότητές του.

«Σίγουρα θα ήθελα να είμαι λίγο περισσότερο μαζί με τον γιο μας, στις ώρες που πάει να παίξει ποδόσφαιρο, να παίξουμε λίγο μαζί», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, επειδή τόσο ο ίδιος όσο και η Πόπη Καλαϊτζή εργάζονται, ο γιος τους χρειάζεται να παραμένει περισσότερες ώρες στο σχολείο.

Μάλιστα, περιέγραψε τη στιγμή που ο γιος του τού ζήτησε να επιστρέφει νωρίτερα στο σπίτι.

«Συναισθηματικά ήρθα σε δύσκολη θέση όταν μου έλεγε ότι ήθελε να γυρνάω δυο ώρες νωρίτερα και εγώ δεν μπορούσα να του πω ναι», είπε.

Κωστής Χατζηδάκης: «Είμαι και αντιπρόεδρος στο σπίτι»

Με χιούμορ απάντησε και στην ερώτηση για το ποιος έχει τον τελευταίο λόγο στο σπίτι.

«Όχι εγώ πάντως», είπε και πρόσθεσε: «Εγώ δεν είμαι μόνο αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση, είμαι και αντιπρόεδρος στο σπίτι».

Κλείνοντας, μίλησε για αυτό που θεωρεί ότι έχει πραγματική αξία στην καθημερινότητα.

«Στην οικογένεια γίνεσαι πιο ευτυχισμένος», ανέφερε.

«Αυτό που πράγματι μένει είναι μια αγκαλιά από τη σύντροφό σου, μια αγκαλιά από το παιδί σου. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά σου αλλάζει την ημέρα και τη διάθεση», κατέληξε.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
 |
ΠΟΠΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο Με Οδηγό Να Βγάζει Τσεκούρι Για Την Προτεραιότητα
Ελλαδα
Βίντεο ντοκουμέντο: Oδηγός έβγαλε τσεκούρι για την προτεραιότητα!
Μαζωνάκης: Τι κατέθεσε το πρόσωπο-κλειδί στον ανακριτή
Ελλαδα
Υπόθεση Μαζωνάκη: Το «πρόσωπο-κλειδί» που κατέθεσε στον ανακριτή
Αιμιλία Καναρέλη: Γεννήθηκε Χωρίς Μύτη, Στόμα Και Ουρανίσκο
Ελλαδα
Α. Καναρέλη: Η τραγουδίστρια που γεννήθηκε χωρίς μύτη, στόμα & ουρανίσκο
Ανακατασκευασμένος συρμός
Ελλαδα
ΗΣΑΠ: Ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός - Τι αλλάζει για τους επιβάτες
Θάνατος Σήφη Βαλυράκη: Αθώοι Οι Κατηγορούμενοι Ψαράδες
Ελλαδα
Θάνατος Σήφη Βαλυράκη: Αθώοι οι δύο ψαράδες - Η απόφαση του δικαστηρίου
Μαζωνάκης: Και Βενζοδιαζεπίνες Έδειξαν Οι Τοξικολογικές
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Τι είναι οι βενζοδιαζεπίνες που βρέθηκαν στις τοξικολογικές
Καμπούρης: Οι καταθέσεις τραγουδιστών στη ΓΑΔΑ
Ελλαδα
Καμπούρης: Τι κατέθεσαν οι τραγουδιστές στη ΓΑΔΑ – Ο ρόλος του «Κ@λοτούμπα»
Φωτιά στου Ρέντη: Απεγκλωβισμοί ενοίκων από πολυκατοικία
Ελλαδα
Φωτιά σε διαμέρισμα στου Ρέντη: Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι
Νίκαια: Άγρια Επίθεση Από 17χρονο Σε Έγκυο Γυναίκα
Ελλαδα
Νίκαια: Άγρια επίθεση 17χρονου σε έγκυο - «Την κλωτσούσε στην κοιλιά»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top