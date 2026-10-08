Για όσα ακούστηκαν για τη σύζυγό του, Πόπη Καλαϊτζή, με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σχολίασε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Μιλώντας στη εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», έκανε λόγο για «ένα γενικό τσουβάλιασμα» και υποστήριξε ότι υπήρξαν απαντήσεις από δύο γνωστούς καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι, όπως είπε, ξεκαθάρισαν ότι το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η σύζυγός του δεν έχει σχέση με τη γενικότερη συζήτηση γύρω από την υπόθεση.

«Επιχειρήθηκε ένα γενικό τσουβάλιασμα, υπήρξαν όμως απαντήσεις δύο πολύ γνωστών καθηγητών πανεπιστημίου, ενός Έλληνα ακαδημαϊκού και ενός καθηγητή από το Χάρβαρντ, οι οποίοι έβαλαν τα πράγματα στη θέση τους και ξεκαθάρισαν ότι αυτό με το οποίο ασχολείται η σύζυγός μου δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη γενικότερη συζήτηση, η οποία γίνεται», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το εάν η Πόπη Καλαϊτζή έχει οποιαδήποτε σχέση με τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του τραγουδιστή, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε:

«Δεν γνωρίζω καμία απολύτως σχέση».

Κωστής Χατζηδάκης: «Δεν είναι πρώτη φορά που το βιώνω, το βιώνει και εκείνη»

Ο Κωστής Χατζηδάκης μίλησε και για το αίσθημα αδικίας που, όπως είπε, έχει βιώσει ο ίδιος αλλά και η σύζυγός του τώρα.

«Εντάξει, υπάρχει το αίσθημα της αδικίας. Δεν είναι πρώτη φορά που το βιώνω, το βιώνει και εκείνη. Είναι μέσα στη ζωή και αυτά. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε εάν θεωρεί ότι όσα συνέβησαν έγιναν για να πλήξουν τον ίδιο, απάντησε:

«Νομίζω ναι, αλλά δεν έχει νόημα να το συζητάμε. Εάν είσαι εντάξει, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα».

Η προσωπική πλευρά του Κωστή Χατζηδάκη

Στη συνέντευξη, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μίλησε και για την καθημερινότητά του, αποκαλύπτοντας πως το πρόγραμμά του έχει αλλάξει σημαντικά από τότε που ανέλαβε τη θέση του αντιπροέδρου.

Μιλώντας για τις συνήθειές του, είπε πως το πρωί στο αυτοκίνητο προτιμά τις ενημερωτικές εκπομπές, ενώ το βράδυ ακούει κυρίως μουσική. Δήλωσε, μάλιστα, λάτρης της κλασικής μουσικής και, όταν του ζητήθηκε να επιλέξει ένα τραγούδι, ανέφερε την «Εκδρομή» της Δήμητρας Γαλάνη με τον Ευστάθιο Δράκο.

Ο ίδιος αποκάλυψε ακόμη ότι, παρά την εικόνα που μπορεί να δημιουργούν τα κοστούμια και οι γραβάτες, προτιμά τα πιο απλά μέρη.

«Δεν είμαι τόσο των σαλονιών. Πιο πολύ άνετα είμαι στα ταβερνάκια, ίσως και γιατί έχω μεγαλώσει στην επαρχία. Στην Κρήτη έχω μεγαλώσει», είπε.

Κωστής Χατζηδάκης: Οι τύψεις για τον γιο του

Ιδιαίτερα προσωπική ήταν η αναφορά του στη σχέση με τον γιο του και στις δυσκολίες που δημιουργεί το απαιτητικό επαγγελματικό του πρόγραμμα.

Ο Κωστής Χατζηδάκης παραδέχθηκε ότι θα ήθελε να περνά περισσότερο χρόνο μαζί του, ιδιαίτερα στις δραστηριότητές του.

«Σίγουρα θα ήθελα να είμαι λίγο περισσότερο μαζί με τον γιο μας, στις ώρες που πάει να παίξει ποδόσφαιρο, να παίξουμε λίγο μαζί», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, επειδή τόσο ο ίδιος όσο και η Πόπη Καλαϊτζή εργάζονται, ο γιος τους χρειάζεται να παραμένει περισσότερες ώρες στο σχολείο.

Μάλιστα, περιέγραψε τη στιγμή που ο γιος του τού ζήτησε να επιστρέφει νωρίτερα στο σπίτι.

«Συναισθηματικά ήρθα σε δύσκολη θέση όταν μου έλεγε ότι ήθελε να γυρνάω δυο ώρες νωρίτερα και εγώ δεν μπορούσα να του πω ναι», είπε.

Κωστής Χατζηδάκης: «Είμαι και αντιπρόεδρος στο σπίτι»

Με χιούμορ απάντησε και στην ερώτηση για το ποιος έχει τον τελευταίο λόγο στο σπίτι.

«Όχι εγώ πάντως», είπε και πρόσθεσε: «Εγώ δεν είμαι μόνο αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση, είμαι και αντιπρόεδρος στο σπίτι».

Κλείνοντας, μίλησε για αυτό που θεωρεί ότι έχει πραγματική αξία στην καθημερινότητα.

«Στην οικογένεια γίνεσαι πιο ευτυχισμένος», ανέφερε.

«Αυτό που πράγματι μένει είναι μια αγκαλιά από τη σύντροφό σου, μια αγκαλιά από το παιδί σου. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά σου αλλάζει την ημέρα και τη διάθεση», κατέληξε.