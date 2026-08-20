Τα πρώτα στοιχεία από την προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σίφνο/ βίντεο ΕΡΤ

Συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα χθες, η αυτοψία στο σημείο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο στη Σίφνο, από τα αρμόδια κλιμάκια των πραγματογνωμόνων της Ελληνικής Αστυνομίας και των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων.

Οι αρχές πλέον συλλέγουν κρίσιμα στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου και εστιάζουν στα βίντεο που έχουν καταγράψει οι κάμερες ασφαλείας από την πτώση του ελικοπτέρου.

Στο ένα από αυτά, φαίνεται ξεκάθαρα μάλιστα, ότι το Bell 2026 προσέγγισε κανονικά σε πρώτη φάση το ελικοδρόμιο, ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες αιτίες έχασε απότομα ύψος και στη συνέχεια άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα γύρω από τον εαυτό του, προτού καρφωθεί στο έδαφος.

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε ο Μάνος Σωτηρόπουλος στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, στο μικροσκόπιο έχει μπει και το βίντεο από την απογείωση του ελικοπτέρου από το ελικοδρόμιο στο Μαρκόπουλο.

Συντριβή ελικοπτέρου Σίφνος: Τι έδειξε η προκαταρκτική εξέταση

Τα πρώτα στοιχεία από την προκαταρκτική εξέταση δείχνουν βλάβη στο ουραίο στροφείο, η οποία δεν επέτρεψε στον χειριστή να αλλάξει την κατεύθυνση και παρότι ο ίδιος κατάλαβε ότι υπήρχε αυτή η βλάβη, δεν πρόλαβε να αντιδράσει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Σίφνος: To σημείο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο/ ΙΝΤΙΜΕ

Τραγικό είναι επίσης ότι η βλάβη εκδηλώθηκε μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν την απογείωση, με αποτέλεσμα να κοστίσει τη ζωή των τριών επιβαινόντων, του Έλληνα χειριστή και του νιόπαντρου ζευγαριού από τη Βρετανία.

Σίφνος: Tι κατέθεσε ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου

Σημαντική είναι και η κατάθεση του υπεύθυνου του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα στην πίστα και περίμενε την προσγείωση του ελικοπτέρου.

Σίφνος: To σημείο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο απέχει λίγα μέτρα από την πίστα του ελικοδρομίου/ ΙΝΤΙΜΕ

Όπως έχει περιγράψει, προτού το ελικόπτερο αρχίσει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα στον αέρα, άλλαξε κατεύθυνση, κινήθηκε προς τα αριστερά κι έχασε απότομα ύψος. Συγκεκριμένα, κόλλησε για κάποια δευτερόλεπτα στον αέρα και στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος, ενώ λίγο πριν την πτώση του, είχε αλλάξει και ο ήχος του.

Όλα αυτά θα αναλυθούν και θα εξεταστούν από τους αρμόδιους φορείς που καλούνται να ρίξουν φως στα αίτια της αεροπορικής αυτής τραγωδίας.

