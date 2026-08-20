Συντριβή ελικοπτέρου Σίφνος: Τα πρώτα στοιχεία της προκαταρκτικής εξέτασης

Στο μικροσκόπιο τα συντρίμμια και τα βίντεο από την απογείωση και την πτώση

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Ελλαδα
Τα πρώτα στοιχεία από την προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σίφνο/ βίντεο ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η αυτοψία στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σίφνο συνεχίζεται, με τις αρχές να συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια και βίντεο ασφαλείας.
  • Το ελικόπτερο Bell 2026 προσέγγισε κανονικά το ελικοδρόμιο, αλλά έχασε ύψος και άρχισε να περιστρέφεται πριν την πτώση του.
  • Προκαταρκτική εξέταση δείχνει βλάβη στο ουραίο στροφείο, που εμπόδισε τον χειριστή να αντιδράσει εγκαίρως.
  • Η βλάβη εκδηλώθηκε λίγα δευτερόλεπτα πριν την απογείωση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις επιβαίνοντες.
  • Κατάθεση του υπεύθυνου του ελικοδρομίου αναφέρει αλλαγή κατεύθυνσης και ήχου πριν την πτώση.

Συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα χθες, η αυτοψία στο σημείο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο στη Σίφνο, από τα αρμόδια κλιμάκια των πραγματογνωμόνων της Ελληνικής Αστυνομίας και των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων.

Σίφνος: Τα δευτερόλεπτα πριν την πτώση του ελικοπτέρου- Ενδείξεις για βλάβη

Οι αρχές πλέον συλλέγουν κρίσιμα στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου και εστιάζουν στα βίντεο που έχουν καταγράψει οι κάμερες ασφαλείας από την πτώση του ελικοπτέρου.

Συντριβή ελικοπτέρου Σίφνος: Τα πρώτα στοιχεία της προκαταρκτικής εξέτασης

Στο ένα από αυτά, φαίνεται ξεκάθαρα μάλιστα, ότι το Bell 2026  προσέγγισε κανονικά σε πρώτη φάση το ελικοδρόμιο, ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες αιτίες έχασε απότομα ύψος και στη συνέχεια άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα γύρω από τον εαυτό του, προτού καρφωθεί στο έδαφος.

Συντριβή ελικοπτέρου Σίφνος: Τα πρώτα στοιχεία της προκαταρκτικής εξέτασης

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε ο Μάνος Σωτηρόπουλος στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, στο μικροσκόπιο έχει μπει και το βίντεο από την απογείωση του ελικοπτέρου από το ελικοδρόμιο στο Μαρκόπουλο.

Σίφνος: Στις κάμερες του Μαρκόπουλου οι «απαντήσεις» της μοιραίας πτήσης

Συντριβή ελικοπτέρου Σίφνος: Τι έδειξε η προκαταρκτική εξέταση

Τα πρώτα στοιχεία από την προκαταρκτική εξέταση δείχνουν βλάβη στο ουραίο στροφείο, η οποία δεν επέτρεψε στον χειριστή να αλλάξει την κατεύθυνση και παρότι ο ίδιος κατάλαβε ότι υπήρχε αυτή η βλάβη, δεν πρόλαβε να αντιδράσει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Σίφνος: To σημείο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο/ ΙΝΤΙΜΕ

Σίφνος: To σημείο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο/ ΙΝΤΙΜΕ

Τραγικό είναι επίσης ότι η βλάβη εκδηλώθηκε μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν την απογείωση, με αποτέλεσμα να κοστίσει τη ζωή των τριών επιβαινόντων, του Έλληνα χειριστή και του νιόπαντρου ζευγαριού από τη Βρετανία. 

Σίφνος: Tι κατέθεσε ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου

Σημαντική είναι και η κατάθεση του υπεύθυνου του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα στην πίστα και περίμενε την προσγείωση του ελικοπτέρου. 

Σίφνος: To σημείο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο απέχει λίγα μέτρα από την πίστα του ελικοδρομίου/ ΙΝΤΙΜΕ

Σίφνος: To σημείο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο απέχει λίγα μέτρα από την πίστα του ελικοδρομίου/ ΙΝΤΙΜΕ

Όπως έχει περιγράψει, προτού το ελικόπτερο αρχίσει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα στον αέρα, άλλαξε κατεύθυνση, κινήθηκε προς τα αριστερά κι έχασε απότομα ύψος. Συγκεκριμένα, κόλλησε για κάποια δευτερόλεπτα στον αέρα και στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος, ενώ λίγο πριν την πτώση του, είχε αλλάξει και ο ήχος του. 

Όλα αυτά θα αναλυθούν και θα εξεταστούν από τους αρμόδιους φορείς που καλούνται να ρίξουν φως στα αίτια της αεροπορικής αυτής τραγωδίας. 
 

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