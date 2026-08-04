Μια υπόθεση με διεθνείς διαστάσεις αποκάλυψαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ, καθώς ειδική ομάδα της υπηρεσίας ΔΕΟΣ εντόπισε κύκλωμα που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην παράνομη αλίευση και εξαγωγή πολύτιμων κοραλλιών από τον ελληνικό βυθό.

Η έρευνα ξεκίνησε από μια μεταφορική εταιρεία, η οποία είχε εμφανίσει ύποπτη συμπεριφορά στα συστήματα ανάλυσης κινδύνου της ΑΑΔΕ. Οι τελωνειακές αρχές αξιοποίησαν τα διαθέσιμα δεδομένα και τους αλγορίθμους της υπηρεσίας, εντοπίζοντας στοιχεία που κρίθηκαν αρκετά για να πραγματοποιηθεί πιο στοχευμένος έλεγχος.

Η επιχείρηση στη Σκόπελο και το φορτίο των 800.000 ευρώ

Κατά την έρευνα στα αρχεία της μεταφορικής εταιρείας, οι ελεγκτές εντόπισαν Ιταλούς υπηκόους που σχεδίαζαν να μεταφέρουν στην Ιταλία ένα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας φορτίο. Οι συγκεκριμένοι είχαν νοικιάσει σκάφος αναψυχής, το οποίο όμως δεν χρησιμοποιούσαν μόνο για θαλάσσιες εξορμήσεις.

Το σκάφος εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της Σκοπέλου. Οι Ιταλοί πραγματοποιούσαν καταδύσεις με φιάλες και αφαιρούσαν από τον βυθό σπάνια κοράλλια, τα οποία βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας και συνδέονται με περιοχές Natura.

Στην αυτοψία που ακολούθησε βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες κοραλλιών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τουλάχιστον 800.000 ευρώ. Το φορτίο προοριζόταν για μεταφορά στην Ιταλία.

Έρευνα για διεθνές δίκτυο

Η υπόθεση δεν θεωρείται κλειστή. Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται ήδη σε επικοινωνία με τις αντίστοιχες ιταλικές υπηρεσίες, προκειμένου να εντοπιστεί ο τελικός παραλήπτης του φορτίου και να διαπιστωθεί αν πίσω από την ομάδα υπάρχει ευρύτερο διεθνές κύκλωμα.

Το παράνομο εμπόριο κοραλλιών αποτελεί διεθνές πρόβλημα και συνδέεται τόσο με την αγορά πολυτελών κοσμημάτων όσο και με το εμπόριο για διακοσμητικά ενυδρεία. Τα κόκκινα κοράλλια της Μεσογείου, ειδικότερα, αποτελούν πολύτιμη πρώτη ύλη για την κατασκευή κοσμημάτων και έχουν βρεθεί στο επίκεντρο παράνομων δραστηριοτήτων.