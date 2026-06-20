Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του Ιταλού που έχει προφυλακιστεί μετά το διπλό φονικό μητέρας και γιου στο Αίγιο. Δύο πόρτες, μία εσωτερική και μία εξωτερική, μπαίνουν τώρα στο κάδρο των ερευνών και πιθανότατα θα ρίξουν φως στο μυστήριο. Το ρεπορτάζ είναι της Τασούλας Παπανικολάου.

Όπως είπε η δικαστική συντάκτρια του Star στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου, υπάρχει ένα δεδομένο στην υπόθεση, σύμφωνα με τις αρχές, που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ο προφυλακισμένος Ιταλός, που επιμένει να αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα, είχε πολλές ώρες στη διάθεσή του να κρύψει στοιχεία, όπως καθαριστικά, σφουγγαρίστρες και κουβάδες. Το ερώτημα είναι πού βρίσκονται.

Οι αστυνομικοί «ξεκλειδώνουν» κάθε πιθανή διαδρομή μετά το έγκλημα και ανακάλυψαν τις δύο πόρτες. Η πρώτη πόρτα, που είναι αυτοσχέδια με συρματόπλεγμα, βρίσκεται πίσω από έναν παλιό εγκαταλελειμμένο φούρνο, ο οποίος είναι δίπλα στο σπίτι του φονικού. Πίσω από αυτόν τον παλιό φούρνο υπάρχει ένα σπίτι που δεν κατοικείται όλο τον χρόνο και στη συνέχεια υπάρχουν χωράφια με ελαιόδεντρα. Επομένως, δεν αποκλείεται να υπάρχουν θαμμένα στοιχεία σε αυτή την περιοχή.

Μία σημαντική λεπτομέρεια: Απορριμματοφόρο είχε μαζέψει τους κάδους πριν ειδοποιήσει ο Ιταλός τον γείτονά του.

Η δεύτερη πόρτα είναι εσωτερική. Οδηγεί από το δωμάτιο του γιου στην αυλή και στη συνέχεια σε χώρο όπου βρίσκεται πλυντήριο ρούχων.

Σε καμία από τις δύο πόρτες δεν υπάρχουν κάμερες.

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