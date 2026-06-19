«Πήρε αυτό που του άξιζε»: Ραγίζουν καρδιές οι γονείς του μικρού Μάριου

Η προκλητική στάση των Ρομά μετά την καταδικαστική απόφαση

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (19/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάριος, 11 ετών, σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδι πριν από εννιά χρόνια.
  • Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών καταδίκασε τον έναν από τους δύο κατηγορούμενους Ρομά σε ισόβια κάθειρξη.
  • Οι γονείς και φίλοι του Μάριου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την απόφαση, ελπίζοντας να σταματήσει η οπλοχρησία.
  • Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το δικαστήριο από συγγενείς του καταδικασμένου Ρομά.
  • Ο δεύτερος κατηγορούμενος κρίθηκε αθώος από τους δικαστές.

Ράγισαν καρδιές σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, όταν οι γονείς και φίλοι του μικρού Μάριου άκουσαν την ομόφωνη καταδικαστική απόφαση για τον έναν από τους δύο κατηγορούμενους Ρομά. Η μητέρα του ξέσπασε σε λυγμούς, φωνάζοντας το όνομα του αδικοχαμένου παιδιού της.

Πριν από εννιά χρόνια, το αγοράκι έπεσε νεκρό σε σχολική γιορτή στο Μενίδι από αδέσποτη σφαίρα, σε μία τραγωδία που πάγωσε όλη την Ελλάδα. Ήταν μόλις 11 ετών.

Θάνατος 11χρονου Μάριου: Ισόβια στον βασικό κατηγορούμενο

Δίκη για τη δολοφονία του μικρού Μάριου: Ράγισαν καρδιές οι γονείς και οι οι φίλοι του 11χρονου όταν άκουσαν τα ισόβια 

Δίκη για τη δολοφονία του μικρού Μάριου: Ράγισαν καρδιές οι γονείς και οι οι φίλοι του 11χρονου όταν άκουσαν τα ισόβια 

«Αυτός ο άνθρωπος πήρε αυτό που του άξιζε, σίγουρα αισθάνθηκα μια ηθική ικανοποίηση γιατί ο αγώνας που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια βγήκε σε καλό σκοπό. Μήπως αυτοί οι πυροβολισμοί, αυτή η οπλοχρησία, λάβουν ένα τέλος», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θανάσης Σουλούκος, πατέρας του Μάριου. 

Δικαιωμένοι αισθάνονται από την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών οι γονείς, αλλά και οι φίλοι του άτυχου Μάριου. Βγήκαν από τα δικαστήρια με ένα πανό με το όνομα του σχολείου τους και μπλούζες με το όνομα του αδικοχαμένου φίλου τους. Έπεσαν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου με δάκρυα χαράς.

Θάνατος 11χρονου Μάριου: «Ήξερε τι έκανε» - «Καταπέλτης» ο εισαγγελέας

Δικηγόρος οικογένειας Μάριου: «Η ψυχούλα του Μάριου θα αναπαυθεί»

«Σήμερα το βράδυ, με την απόφαση, η ψυχούλα του Μάριου θα αναπαυθεί», είπε ο Θεόδωρος Μαντάς, δικηγόρος της οικογένειας του άτυχου 11χρονου. 

Έξω από τη δικαστική αίθουσα υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη, καθώς συγγενείς του καταδικασμένου πλέον Ρομά προκάλεσαν μικρής έκτασης επεισόδια.

Δίκη για τη δολοφονία του μικρού Μάριου: Η προκλητική στάση των Ρομά μετά την καταδικαστική απόφαση

Δίκη για τη δολοφονία του μικρού Μάριου: Η προκλητική στάση των Ρομά μετά την καταδικαστική απόφαση

Είναι τέτοιο το επίπεδο αυτών των ανθρώπων που όχι μόνο δεν ζήτησαν συγγνώμη, αλλά έφτασαν στο σημείο να εκτοξεύουν απειλές και να μη σέβονται ούτε το νεκρό παιδί.

«Το σκοτώσατε το παιδάκι, το μαδήσατε, καλά του κάνατε».

Δικαστές και ένορκοι έκριναν αθώο τον δεύτερο κατηγορούμενο Ρομά.

Μενίδι: Τρίχρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο - Δεν την αναζήτησε κανείς

Δίκη για τη δολοφονία του μικρού Μάριου: Η τραγική ειρωνεία εννιά χρόνια μετά

Δίκη για τη δολοφονία του μικρού Μάριου: Η τραγική ειρωνεία εννιά χρόνια μετά

Τραγική ειρωνεία. Τον Ιούνιο του 2017 ο Μάριος χτυπήθηκε από την αδέσποτη σφαίρα. Τον Ιούνιο του 2026 το δικαστήριο αποφάσισε να στείλει στη φυλακή με ισόβια κάθειρξη τον άνθρωπο που πυροβολούσε εκείνο το μοιραίο απόγευμα.

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