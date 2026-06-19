Ράγισαν καρδιές σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, όταν οι γονείς και φίλοι του μικρού Μάριου άκουσαν την ομόφωνη καταδικαστική απόφαση για τον έναν από τους δύο κατηγορούμενους Ρομά. Η μητέρα του ξέσπασε σε λυγμούς, φωνάζοντας το όνομα του αδικοχαμένου παιδιού της.

Πριν από εννιά χρόνια, το αγοράκι έπεσε νεκρό σε σχολική γιορτή στο Μενίδι από αδέσποτη σφαίρα, σε μία τραγωδία που πάγωσε όλη την Ελλάδα. Ήταν μόλις 11 ετών.

Δίκη για τη δολοφονία του μικρού Μάριου: Ράγισαν καρδιές οι γονείς και οι οι φίλοι του 11χρονου όταν άκουσαν τα ισόβια

«Αυτός ο άνθρωπος πήρε αυτό που του άξιζε, σίγουρα αισθάνθηκα μια ηθική ικανοποίηση γιατί ο αγώνας που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια βγήκε σε καλό σκοπό. Μήπως αυτοί οι πυροβολισμοί, αυτή η οπλοχρησία, λάβουν ένα τέλος», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θανάσης Σουλούκος, πατέρας του Μάριου.

Δικαιωμένοι αισθάνονται από την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών οι γονείς, αλλά και οι φίλοι του άτυχου Μάριου. Βγήκαν από τα δικαστήρια με ένα πανό με το όνομα του σχολείου τους και μπλούζες με το όνομα του αδικοχαμένου φίλου τους. Έπεσαν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου με δάκρυα χαράς.

Δικηγόρος οικογένειας Μάριου: «Η ψυχούλα του Μάριου θα αναπαυθεί»

«Σήμερα το βράδυ, με την απόφαση, η ψυχούλα του Μάριου θα αναπαυθεί», είπε ο Θεόδωρος Μαντάς, δικηγόρος της οικογένειας του άτυχου 11χρονου.

Έξω από τη δικαστική αίθουσα υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη, καθώς συγγενείς του καταδικασμένου πλέον Ρομά προκάλεσαν μικρής έκτασης επεισόδια.

Δίκη για τη δολοφονία του μικρού Μάριου: Η προκλητική στάση των Ρομά μετά την καταδικαστική απόφαση

Είναι τέτοιο το επίπεδο αυτών των ανθρώπων που όχι μόνο δεν ζήτησαν συγγνώμη, αλλά έφτασαν στο σημείο να εκτοξεύουν απειλές και να μη σέβονται ούτε το νεκρό παιδί.

«Το σκοτώσατε το παιδάκι, το μαδήσατε, καλά του κάνατε».

Δικαστές και ένορκοι έκριναν αθώο τον δεύτερο κατηγορούμενο Ρομά.

Δίκη για τη δολοφονία του μικρού Μάριου: Η τραγική ειρωνεία εννιά χρόνια μετά

Τραγική ειρωνεία. Τον Ιούνιο του 2017 ο Μάριος χτυπήθηκε από την αδέσποτη σφαίρα. Τον Ιούνιο του 2026 το δικαστήριο αποφάσισε να στείλει στη φυλακή με ισόβια κάθειρξη τον άνθρωπο που πυροβολούσε εκείνο το μοιραίο απόγευμα.