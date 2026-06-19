Τι είχε καταθέσει στη δίκη η μητέρα του 11χρονου Μάριου / Βίντεο αρχείου από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Tην ενοχή του ενός από τους δύο κατηγορούμενους για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι ζήτησε ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, όπου δικάζεται η υπόθεση.

Στο εδώλιο βρίσκονται δύο άνδρες Ρομά, οι οποίοι είχαν ταυτοποιηθεί μετά από πολυετή έρευνα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την ημέρα του περιστατικού συμμετείχαν σε γλέντι, όπου έπεφταν άσκοποι πυροβολισμοί στον αέρα. Ο πρώτος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ ο δεύτερος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε την υπόθεση «μια ανείπωτη αδικία», σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα παιδί που σκοτώθηκε εν καιρώ ειρήνης, σε μια σχολική εκδήλωση, γεγονός που όπως είπε αποτυπώνει τη σοβαρότητα του εγκλήματος. Παράλληλα, πρότεινε να μην αναγνωριστούν ελαφρυντικά στον βασικό κατηγορούμενο, τονίζοντας ότι δεν προέκυψε μεταμέλεια.

Ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του ζήτησε την ενοχή του ενός από τους δύο κατηγορούμενους για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο εισηγήθηκε την απαλλαγή του, υποστηρίζοντας ότι η πράξη του δεν μπορεί να θεμελιώσει ποινική ευθύνη, καθώς πρόκειται για νομικά «απρόσφορη απόπειρα».

«Καταπέλτης» ο εισαγγελέας στη δίκη για τον θάνατο του Μάριου

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελικός λειτουργός ανέφερε ότι ο βασικός κατηγορούμενος πυροβολούσε αδιακρίτως, γνωρίζοντας ότι οι πράξεις του ενείχαν κίνδυνο θανάτου, ενώ υπογράμμισε πως δεν έχει σημασία αν γνώριζε το συγκεκριμένο παιδί, αλλά ότι αποδεχόταν το ενδεχόμενο να υπάρξει θύμα.

«Ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Πυροβόλησε αδιακρίτως... Δεν έχει σημασία αν ήξερε τον μικρό Μάριο. Αρκεί που ήξερε ότι μπορεί να σκοτώσει κάποιον και το αποδεχόταν... Αυτός που ρίχνει μπαλωθιές είναι αυτός που δε θέλει να βλέπει τους άλλους να χορεύουν. Για να κρύψει τη δική του μειονεξία. Αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή», τόνισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος είχε παραδεχθεί πως πυροβόλησε, γνωρίζοντας όμως ότι οι βολές του δεν μπορούσαν να προκαλέσουν θάνατο, στοιχείο που –κατά τον εισαγγελέα– οδηγεί στην απαλλαγή του.