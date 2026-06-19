Θάνατος 11χρονου Μάριου: «Ήξερε τι έκανε» - «Καταπέλτης» ο εισαγγελέας

Πρότεινε την ενοχή του ενός από τους δύο κατηγορούμενους

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Τι είχε καταθέσει στη δίκη η μητέρα του 11χρονου Μάριου / Βίντεο αρχείου από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του πρώτου κατηγορούμενου για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι.
  • Οι κατηγορούμενοι συμμετείχαν σε γλέντι με άσκοπους πυροβολισμούς, ο πρώτος κατηγορείται για ανθρωποκτονία και ο δεύτερος για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
  • Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε την υπόθεση «ανείπωτη αδικία» και τόνισε τη σοβαρότητα του εγκλήματος.
  • Πρότεινε να μην αναγνωριστούν ελαφρυντικά στον βασικό κατηγορούμενο, επισημαίνοντας την έλλειψη μεταμέλειας.
  • Ο δεύτερος κατηγορούμενος ενδέχεται να απαλλαγεί λόγω νομικής «απροσοχής» στην πράξη του.

Tην ενοχή του ενός από τους δύο κατηγορούμενους για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι ζήτησε ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, όπου δικάζεται η υπόθεση.  

11χρονος Μάριος: Παραδέχθηκε άσκοπους πυροβολισμούς ο ένας κατηγορούμενος

Στο εδώλιο βρίσκονται δύο άνδρες Ρομά, οι οποίοι είχαν ταυτοποιηθεί μετά από πολυετή έρευνα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την ημέρα του περιστατικού συμμετείχαν σε γλέντι, όπου έπεφταν άσκοποι πυροβολισμοί στον αέρα. Ο πρώτος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ ο δεύτερος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. 

Θάνατος 11χρονου Μάριου: «Τον γύρισα κι έτρεχε το αίμα ποτάμι»

Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε την υπόθεση «μια ανείπωτη αδικία», σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα παιδί που σκοτώθηκε εν καιρώ ειρήνης, σε μια σχολική εκδήλωση, γεγονός που όπως είπε αποτυπώνει τη σοβαρότητα του εγκλήματος. Παράλληλα, πρότεινε να μην αναγνωριστούν ελαφρυντικά στον βασικό κατηγορούμενο, τονίζοντας ότι δεν προέκυψε μεταμέλεια. 

Θάνατος 11χρονου Μάριου στο Μενίδι από αδέσποτη σφαίρα

Ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του ζήτησε την ενοχή του ενός από τους δύο κατηγορούμενους για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι 

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο εισηγήθηκε την απαλλαγή του, υποστηρίζοντας ότι η πράξη του δεν μπορεί να θεμελιώσει ποινική ευθύνη, καθώς πρόκειται για νομικά «απρόσφορη απόπειρα». 

«Καταπέλτης» ο εισαγγελέας στη δίκη για τον θάνατο του Μάριου 

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελικός λειτουργός ανέφερε ότι ο βασικός κατηγορούμενος πυροβολούσε αδιακρίτως, γνωρίζοντας ότι οι πράξεις του ενείχαν κίνδυνο θανάτου, ενώ υπογράμμισε πως δεν έχει σημασία αν γνώριζε το συγκεκριμένο παιδί, αλλά ότι αποδεχόταν το ενδεχόμενο να υπάρξει θύμα. 

«Ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Πυροβόλησε αδιακρίτως... Δεν έχει σημασία αν ήξερε τον μικρό Μάριο. Αρκεί που ήξερε ότι μπορεί να σκοτώσει κάποιον και το αποδεχόταν... Αυτός που ρίχνει μπαλωθιές είναι αυτός που δε θέλει να βλέπει τους άλλους να χορεύουν. Για να κρύψει τη δική του μειονεξία. Αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή», τόνισε.  

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος είχε παραδεχθεί πως πυροβόλησε, γνωρίζοντας όμως ότι οι βολές του δεν μπορούσαν να προκαλέσουν θάνατο, στοιχείο που –κατά τον εισαγγελέα– οδηγεί στην απαλλαγή του. 

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