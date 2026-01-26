Σέρρες: Τον εγκλεισμό της σε ψυχιατρείο, ζητά ο σύζυγος της καθηγήτριας

Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια Γυμνασίου που φίμωσε και έδεσε μαθητή

Την ανάγκη να νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα τόνισε ο σύζυγος της καθηγήτριας στις Σέρρες, η οποία έκλεισε το στόμα μαθητή με χαρτοταινία και ζήτησε από άλλο μαθητή να του δέσει τα χέρια, γιατί μιλούσε στην τάξη. 

Σέρρες: «Δε θέλουμε να δούμε τη διευθύντρια στην πυρά, πρέπει να βοηθηθεί»

«Πρόκειται για έναν άνθρωπο που πάσχει από βαρύ ψυχικό νόσημα. Έχει ανάγκη ιατρικής βοήθειας, την οποία όμως εδώ και τέσσερα χρόνια αρνείται να δεχθεί», είπε ο σύζυγος της διευθύντριας του Γυμνασίου στις Σέρρες, στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

η καθηγήτρια που φίμωση μαθητή στις Σέρρες.

Όπως είπε, η σύζυγός του έπαιρνε αγωγή επί 17 χρόνια, αλλά τη σταμάτησε κι έκτοτε η κατάσταση χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. 

Σέρρες: Νέες καταγγελίες για τη διευθύντρια - Ο γάτος και η... μετεμψύχωση

Περιέγραψε, μάλιστα, πως και ο ίδιος ζει καθημερινά πολύ δύσκολες καταστάσεις με τη σύζυγό του και γι’ αυτό έχει επιλέξει να μένει στο υπόγειο τους σπιτιού τους, για να μην έχει στενή επαφή μαζί της. 

«Εδώ στο σπίτι έχουν γίνει διάφορα, τα οποία τα ζω εγώ. Είναι ένας άνθρωπος ψυχικώς πάσχων. Δεν είναι επικίνδυνη για μένα, αλλά καθημερινά βιώνω λεκτικό bullying από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό είναι αβάσταχτο. Χρειάζεται βοήθεια, πρέπει ο εισαγγελέας να διατάξει βίαιο εγκλεισμό της σε ψυχιατρείο», είπε. 

Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια του Γυμνασίου που φίμωσε μαθητή

Ο ίδιος είπε πως έμαθε για το επεισόδιο στο σχολείο από την τηλεόραση και τόνισε με νόημα πως αυτό που έγινε ήταν αναμενόμενο. 

«Δε με ξάφνιασε, ήταν σχεδόν αναμενόμενο, τι να πω, πρέπει να βοηθηθεί», κατέληξε. 

Η 60χρονη εκπαιδευτικός έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα ενώ καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών, μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως, αφού κρίθηκε ένοχη από το δικαστήριο για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

