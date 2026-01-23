Σπάραξε η χήρα του λιμενικού στην κηδεία - «Υιοθετεί» το παιδί του η Βουλή

Το τελευταίο «αντίο» στον 53χρονο που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος

Σπάραξε η χήρα του λιμενικού στην κηδεία - «Υιοθετεί» το παιδί του η Βουλή
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 53χρονου λιμενικού που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο Άστρος Κυνουρίας, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας. Η εικόνα της συζύγου του πάνω από το φέρετρο ήταν ανατριχιαστική.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα, όπου φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι και εκπρόσωποι του κράτους συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο «αντίο». 

Πλάνα από την κηδεία του λιμενικού

Το φέρετρο του λιμενικού, τυλιγμένο με την ελληνική σημαία Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Η σύζυγος του άτυχου λιμενικού, που άφησε πίσω του ένα ανήλικο παιδί 8 ετών, ήταν συντετριμμένη. Σε πολλές στιγμές της τελετής λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα, αγκαλιάζοντας το φέρετρο του συζύγου της, το οποίο ήταν τυλιγμένο με την ελληνική σημαία. Αυτή η εικόνα συγκλόνισε τους παρευρισκόμενους και μαρτυρούσε το μέγεθος της απώλειας για την ίδια και την οικογένειά τους.

Άστρος: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον 53χρονο λιμενικό

Απαρηγόρητη η χήρα του 53χρονου

Συντετριμμένη η χήρα του λιμενικού Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Πέρα από τη συναισθηματική διάσταση, στην κηδεία παρέστησαν υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι της Πολιτείας, όπως ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, Τρύφων Κοντιζάς, τιμώντας τη θυσία του εκλιπόντος. O κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι το Λιμενικό Σώμα έχασε έναν δικό του άνθρωπο και ότι η Πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό της οικογένειας, ιδιαίτερα του παιδιού που πλέον μένει ορφανό.

Κακοκαιρία: Τα σημεία που έχασαν τη ζωή τους η φιλόλογος και ο λιμενικός

Χήρα λιμενικού Άστρος

Έσκυψε πάνω στο φέρετρο του αδικοχαμένου συζύγου της Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Άστρος: Η Βουλή «υιοθετεί» το 8χρονο παιδί του λιμενικού 

Η ελληνική Βουλή θα αναλάβει την υποστήριξη και φροντίδα του ανήλικου παιδιού του λιμενικού και θα το «υιοθετήσει», όπως προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση του 2010, για το πρώτο παιδί προβλέπεται ενίσχυση 10.000 ευρώ ετησίως, για δύο παιδιά 18.000, για τρία παιδιά 21.000 και για άνω των τριών παιδιών 25.000 ευρώ. Εφόσον τα παιδιά σπουδάζουν, η ενίσχυση διαρκεί μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους.

Άστρος: Θρήνος για τον 52χρονο Ανδρέα - Ήταν πατέρας ενός 8χρονου παιδιού

Σημειώνεται ότι έως σήμερα η Βουλή είχε «υιοθετήσει» 69 παιδιά πεσόντων (44 περιπτώσεις) με συνολική επιχορήγηση άνω των 600.000 ευρώ.

Δείτε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
