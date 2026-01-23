Άστρος: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον 53χρονο λιμενικό

Σε κλίμα οδύνης και βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιείται η κηδεία του 53χρονου λιμενικού, ο οποίος έχασε αιφνίδια της ζωή του το απόγευμα της Τετάρτης 21/1 λόγω της κακοκαιρίας στο Άστρος Κυνουρίας.

Βαρύ πένθος στην κηδεία του 53χρονου λιμενικού / best-tv.gr

Φίλοι και συγγενείς βρέθηκαν από νωρίς στον ιερό ναού Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα για να πουν το τελευταίο αντίο στον ήρωα λιμενικό. Η τοπική κοινωνία αποχαιρετά συγκλονισμένη και με δάκρυα στα μάτια έναν άνθρωπο που βρισκόταν στο καθήκον, έναν πατέρα ενός 8χρονου παιδιού.

Πλήθος κόσμου στην κηδεία του λιμενικού / Eurokinissi (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ)

Στην εξόδιο ακολουθία αναμένεται να παρευρεθούν ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, όπως και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς.

Ο Βασίλης Κικίλιας είπε «Η οικογένεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος έχασε έναν άνθρωπό της στο καθήκον. Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά του. Φυσικά, η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στην οικογένειά του. Και επειδή έχει και ένα ανήλικο παιδάκι, επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη και ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το “υιοθετήσει”, σε εισαγωγικά. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί εκεί ο φάκελος για τα περαιτέρω. Θέλω να πω ότι οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την πατρίδα, όπως βλέπετε, με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο».

Ο Βασίλης Κικίλιας στην κηδεία του λιμενικού στο Άστρος / Eurokinissi (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ)

Ο 53χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν -ενώ βρισκόταν σε περιπολία μαζί με συνάδελφό του για ελέγχους στα σκάφη-, θηριώδες κύμα τον παρέσυρε, καθώς στην περιοχή έπνεαν άνεμοι 9 με 10 μποφόρ. Αφού ανασύρθηκε από το νερό, έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον επαναφέρουν ωστόσο δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Ο 53χρονος είχε χάσει τη ζωή του.

Στεφάνια για την κηδεία του 53χρονου λιμενικού / Eurokinissi (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ)

Μαζί του παρασύρθηκαν στο νερό άλλα δύο άτομα. Ο ιδιώτης πήρε εξιτήριο αυθημερόν, ενώ η 50χρονη Ανθυποπλοίαρχος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Τρίπολης. Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Παράλιου Άστρους.