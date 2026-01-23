Άστρος: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον 53χρονο λιμενικό

Η Βουλή θα «υιοθετήσει» το παιδί του

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε κλίμα οδύνης και βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιείται η κηδεία του 53χρονου λιμενικού, ο οποίος έχασε αιφνίδια της ζωή του το απόγευμα της Τετάρτης 21/1 λόγω της κακοκαιρίας στο Άστρος Κυνουρίας. 

Κηδεία λιμενικού

Βαρύ πένθος στην κηδεία του 53χρονου λιμενικού / best-tv.gr

Φίλοι και συγγενείς βρέθηκαν από νωρίς στον ιερό ναού Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα για να πουν το τελευταίο αντίο στον ήρωα λιμενικό. Η τοπική κοινωνία αποχαιρετά συγκλονισμένη και με δάκρυα στα μάτια έναν άνθρωπο που βρισκόταν στο καθήκον, έναν πατέρα ενός 8χρονου παιδιού.

Άστρος: Θρήνος για τον 52χρονο Ανδρέα - Ήταν πατέρας ενός 8χρονου παιδιού

Κηδεία Άστρος

Πλήθος κόσμου στην κηδεία του λιμενικού / Eurokinissi (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ)

Στην εξόδιο ακολουθία αναμένεται να παρευρεθούν ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, όπως και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς.

Ο Βασίλης Κικίλιας είπε «Η οικογένεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος έχασε έναν άνθρωπό της στο καθήκον. Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά του. Φυσικά, η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στην οικογένειά του. Και επειδή έχει και ένα ανήλικο παιδάκι, επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη και ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το “υιοθετήσει”, σε εισαγωγικά. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί εκεί ο φάκελος για τα περαιτέρω. Θέλω να πω ότι οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την πατρίδα, όπως βλέπετε, με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο».

Άστρος: «Ήρθε ένα μεγάλο κύμα και πέταξε τον λιμενικό στη θάλασσα»

Ο Κικίλιας στην κηδεία του λιμενικού

Ο Βασίλης Κικίλιας στην κηδεία του λιμενικού στο Άστρος / Eurokinissi (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ)

Ο 53χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν -ενώ βρισκόταν σε περιπολία μαζί με συνάδελφό του για ελέγχους στα σκάφη-, θηριώδες κύμα τον παρέσυρε, καθώς στην περιοχή έπνεαν άνεμοι 9 με 10 μποφόρ. Αφού ανασύρθηκε από το νερό, έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον επαναφέρουν ωστόσο δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Ο 53χρονος είχε χάσει τη ζωή του. 

Κηδεία Άστρος Κυνουρίας

Στεφάνια για την κηδεία του 53χρονου λιμενικού / Eurokinissi (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ)

Μαζί του παρασύρθηκαν στο νερό άλλα δύο άτομα. Ο ιδιώτης πήρε εξιτήριο αυθημερόν, ενώ η 50χρονη Ανθυποπλοίαρχος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Τρίπολης. Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Παράλιου Άστρους.

Άστρος: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον 53χρονο λιμενικό

best-tv.gr
