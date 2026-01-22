Κακοκαιρία: Τα σημεία που έχασαν τη ζωή τους η φιλόλογος και ο λιμενικός

Πώς τα κύματα παρέσυραν και σκότωσαν τον άτυχο λιμενικό / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

«Σαρωτικό» ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από τη χώρα μας, που άφησε πίσω της δύο νεκρούς, σε Αττική και Αρκαδία.

Στην Άνω Γλυφάδα, μια γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει έναν δρόμο που είχε μετατραπεί σε ποτάμι, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί και να βρει μαρτυρικό θάνατο. Στο παράλιο Άστρος Κυνουρίας, ένας λιμενικός βρήκε επίσης τραγικό θάνατο, όταν παρασύρθηκε από κύμα που υπερέβη τον κυματοθραύστη στη μαρίνα.

Κακοκαιρία: Πώς πνίγηκε η 56χρονη μητέρα στη Γλυφάδα

Σοκ και ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει η τραγική απώλεια της 56χρονης Χριστίνας Φωστέρη στη Γλυφάδα, η οποία έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από ορμητικά νερά κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Η άτυχη γυναίκα ήταν φιλόλογος και μητέρα ενός παιδιού και πνίγηκε λίγα μέτρα από το σπίτι της, όταν ο δρόμος μετατράπηκε σε χείμαρρο.

Στα βίντεο-ντοκουμέντα που έρχονται στο φως καταγράφονται οι απεγνωσμένες προσπάθειες των κατοίκων να τη σώσουν. Η 56χρονη είχε εγκλωβιστεί κάτω από ασημί αυτοκίνητο, με τα νερά να κατεβαίνουν με τεράστια ορμή, παρασύροντας πέτρες και φερτά υλικά. Γείτονες προσπαθούσαν να την προσεγγίσουν, της μιλούσαν, όμως η φωνή της δεν ακουγόταν.

Όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, η γυναίκα ήταν εγκλωβισμένη από τη μέση και κάτω, ενώ το νερό καθιστούσε αδύνατη κάθε προσπάθεια απεγκλωβισμού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η 56χρονη επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο Κυρίλλου και Μεθοδίου, ωστόσο τα ορμητικά νερά την παρέσυραν και την έριξαν πάνω στο σταθμευμένο όχημα, όπου και παγιδεύτηκε.

Γείτονες κάνουν λόγο για εικόνες που δύσκολα μπορούν να περιγραφούν. «Είμαι σοκαρισμένη, νιώθω απόγνωση. Αυτό που συνέβη είναι απίστευτο», ανέφερε κάτοικος της περιοχής, τονίζοντας ότι η ποσότητα του νερού και οι πέτρες που κατέβαιναν από τους δρόμους ήταν πρωτοφανείς.

Κακοκαιρία: Πώς έχασε τη ζωή του ο λιμενικός στο Άστρος

Στο παράλιο Άστρος Κυνουρίας, ο 53χρονος λιμενικός Ανδρέας Αραχωβίτης, επίσης πατέρας, βρήκε τραγικό θάνατο, όταν παρασύρθηκε από κύμα που υπερέβη τον κυματοθραύστη στη μαρίνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, τα πελώρια κύματα έσκασαν στον κυματοθραύστ, τον ξεπέρασαν, μπήκαν μέσα στο λιμενοβραχίονα και παρέσυραν στη θάλασσα τον άτυχο λιμενικό, ο οποίος πνίγηκε.

Για την τραγωδία διενεργεί προανάκριση το λιμενικό τμήμα της περιοχής.

Η κηδεία του άτυχου άνδρα θα γίνει την Παρασκευή στις 11 το πρωί.

